Футбол
«Валенсия» объявила о трансфере Силлессена из «Барселоны»Нева Спорт вчера в 16:14
Голкипер сборной Голландии Яспер Силлессен официально перешел из каталонской «Барселоны» в «Валенсию». Как сообщает сайт «Валенсии», сумма трансфера составила 35 миллионов евро, а вратарь подписал с новой командой соглашение до 2023 года с отступными 80 в миллионов евро.
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