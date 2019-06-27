Футбол

«Валенсия» объявила о трансфере Силлессена из «Барселоны»Нева Спорт вчера в 16:14

Голкипер сборной Голландии Яспер Силлессен официально перешел из каталонской «Барселоны» в «Валенсию». Как сообщает сайт «Валенсии», сумма трансфера составила 35 миллионов евро, а вратарь подписал с новой командой соглашение до 2023 года с отступными 80 в миллионов евро.
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Силлессен: «Для меня было важно перейти в „Валенсию“»

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Soccer.ruвчера в 15:47
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