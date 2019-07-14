Футбол
«Валенсия» объявила о трансфере ГомесаSportbox.RU 08:04
«Валенсия» объявила о трансфере нападающего «Сельты» Макси Гомеса, который подписал с «летучими мышами» пятилетний контракт. Сумма отступных за уругвайского форварда составит 140 миллионов евро.
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Футбол
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В Москве проходит акция оппозиции, участники которой требуют зарегистрировать кандидатами в депутаты в Московскую городскую думу целую группу политиков.
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Facebook заблокировал «Книгу памяти павших за Украину»
Facebook заблокировал страницу мемориального проекта «Книга памяти павших за Украину».
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Происшествия
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Умерла писательница и бард Елена Касьян
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Автоспорт
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Пилот "Феррари" Себастьян Феттель после "Гран-при Великобритании" извинился перед Максом Ферстаппеном из "Ред Булла".
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Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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