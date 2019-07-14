Футбол

«Валенсия» объявила о трансфере ГомесаSportbox.RU 08:04

«Валенсия» объявила о трансфере нападающего «Сельты» Макси Гомеса, который подписал с «летучими мышами» пятилетний контракт. Сумма отступных за уругвайского форварда составит 140 миллионов евро.
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«Валенсия» объявила о переходе форварда «Сельты» Макси Гомеса

Sport24.ru07:41

«Валенсия» подписала форварда «Сельты» Макси Гомеса

Sports.ru07:42

Нападающий Санти Мина подписал контракт с «Сельтой»

Чемпионат08:32

«Валенсия» объявила о трансфере Гомеса

Матч ТВ08:04

«Валенсия» объявила о трансфере Гомеса

Sportbox.RU08:04

Мина вернулся в «Сельту»

Советский спорт09:26

«Сельта» объявила о переходе Мины

Спорт-Экспресс07:59
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Футбол

«Барселона» провела презентацию Гризманна

Обновлено в 13:09
Политика

Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна

Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.
Обновлено в 12:18
Происшествия

Пять человек погибли и десять ранены в ДТП с автобусом в Башкирии

Пять пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
Обновлено в 13:49
Политика

Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому

В Москве проходит акция оппозиции, участники которой требуют зарегистрировать кандидатами в депутаты в Московскую городскую думу целую группу политиков.
Обновлено в 09:19
Происшествия

В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП

В аэропорту Саратова Як-42, прибывший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес

Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак

Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Водитель «Газели» пострадал в результате столкновения с грузовиком на МКАД в районе Теплого Стана

В результате аварии пострадал водитель «Газели», - говорится в сообщении. На месте ДТП устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Обновлено в 13:22
Футбол

«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» выиграли у «Тамбова» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:10
Теннис

Джокович переиграл Федерера в финале Уимблдона

Обновлено в 14:16
Происшествия

В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета

Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 13:26
Политика

Эрдоган заявил об усилении НАТО после закупки С-400 у России

Обновлено в 13:11
Экономика

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Спорт

Сборная России проиграла в матче за бронзу юношеского Евробаскета

Женская сборная России по баскетболу проиграла команде Франции в матче за третье место чемпионата Европы среди юниорок U18 в Сараево.
Обновлено в 14:03
Автоспорт

Даниил Квят: фантастическая гонка, но результат мог быть и лучше

Российский пилот итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал итоги гонки Гран-при Великобритании, которая для него закончилась финишем в очковой зоне – на девятом месте.
Обновлено в 13:38
Политика

Facebook заблокировал «Книгу памяти павших за Украину»

Facebook заблокировал страницу мемориального проекта «Книга памяти павших за Украину».
Обновлено в 10:10
Политика

Берлин, Париж и Лондон призвали Иран отменить решения по СВПД

Риском развала договора между США и Ираном о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) обеспокоены в Берлине, Париже и Лондоне.
Обновлено в 13:39
Автоспорт

Белорусский лидер «Шелкового пути» на «МАЗе» перевернулся на 8-м этапе

Обновлено в 06:01
Происшествия

Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
Обновлено в 07:23
Финансы

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия

Вертолет Ми-2 разбился на Украине

В Сумской области на Украине упал на землю вертолет Ми-2. Об этом сообщили в ГСЧС страны, передает ТАСС.
Обновлено в 10:48
Политика

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Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия — увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
Обновлено вчера в 09:56
Происшествия

В аэропорту в Южной Корее 16 россиян не пустили в страну

В южнокорейском аэропорту Инчхон сотрудники миграционной службы не пустили в страну 16 россиян, которые не смогли подтвердить, что прибыли в Южную Корею в туристических целях.
Обновлено в 11:00
Общество

Умерла писательница и бард Елена Касьян

Обновлено в 06:45
Происшествия

Пассажирский автобус сгорел на трассе в Волгоградской области

В Волгоградской области на трассе сгорел пассажирский автобус, следовавший по маршруту Кузьмичи — Волгоград.
Обновлено в 12:29
Политика

Соловьев напомнил слова Жириновского об отношениях России и Турции

В своем профиле в социальной сети Instagram телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перспективу развития отношений России и Турции, напомнив о словах лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского.
Обновлено в 06:53
Общество

Правительство России утвердило календарь праздников на 2020 год

Правительство России утвердило календарь праздников на 2020 год. Об этом сообщается в группе ведомства ВКонтакте.
Обновлено вчера в 08:47
Кино

Александр Петров пророчит «Оскар» фильму «Текст»

Александр Петров надеется, что фильм «Текст» Клима Шипенко получит премию Американской киноакадемии «Оскар».
Обновлено в 12:12
Общество

Полнолуние 17 июля: что стоит делать, а от чего следует воздержаться

В среду, 17 июля, в 0:38 часов по московскому времени произойдет полнолуние, оно совпадет с лунным затмением.
Обновлено вчера в 20:16
Автоспорт

Феттель извинился перед Ферстаппеном за столкновение

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель после "Гран-при Великобритании" извинился перед Максом Ферстаппеном из "Ред Булла".
Обновлено в 12:23
Музыка

Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге

Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:09
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Уругвайский футболист
Уругвайский футболист, нападающий клуба «Сельта» и сборной Уругвая. Участник чемпионата мира 2018 года.
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