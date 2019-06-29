Футбол
«Валенсия» объявила о переходе российского футболиста ЧерышеваИнтерфакс-Спорт 06:12
Испанский футбольный клуб "Валенсия" выкупит права на полузащитника сборной России Дениса Черышева. Как сообщается на сайте "Валенсии", клуб достиг соответствующей договоренности с испанским "Вильярреалом", которому принадлежал россиянин. Черышев является воспитанником структуры мадридского "Реала".
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