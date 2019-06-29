«Валенсия» объявила о переходе российского футболиста ЧерышеваИнтерфакс-Спорт 06:12

Испанский футбольный клуб "Валенсия" выкупит права на полузащитника сборной России Дениса Черышева. Как сообщается на сайте "Валенсии", клуб достиг соответствующей договоренности с испанским "Вильярреалом", которому принадлежал россиянин. Черышев является воспитанником структуры мадридского "Реала".

Армия и оружие В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.

Шоу-бизнес Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Экономика Что подорожает в России с 1 июля и другие нововведения середины года С 1 июля девелоперы не смогут продавать дольщикам квартиры в новых домах напрямую.

Происшествия Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве Сотрудники полиции в субботу задержали по подозрению в вымогательстве бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия.

Политика Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

Происшествия Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.

Общество Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.

Политика Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.

Авто УАЗ показал забытую версию «Буханки» Одной из самых необычных и интересных идей специалисты Ульяновского автозавода признали экспериментальную версию 11-местного микроавтобуса «Десна» от сотрудников предприятия ООО «ЧЗСА» (Черниговский завод специального автотранспорта).

Происшествия В Подмосковье три человека погибли в ДТП Как сообщает агентство "Москва", ДТП произошло на 77 километре трассы Кашира - Серебряные пруды - Кимовск - Узловая.

Автоспорт Ферстаппен: с обновлениями машина стала работать лучше С обновлениями машина стала работать лучше, и я очень доволен попаданием в топ-3.

Политика Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.

Здоровье Семеро курян отравились грибами Случаи отравления зарегистрированы и в этом сезоне - за медицинской помощью обратились семеро курян.

Политика В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.

Происшествия В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.

Политика Путин пришел на ужин лидеров G20 с термосом Президент России Владимир Путин принес на ужин с лидерами стран G20 собственный термос с напитком, свидетельствует официальное видео мероприятия.

Политика Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20 Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.

Шоу-бизнес Кожевникова высмеяла хейтеров, которые предрекали ей развод «Даже предположить не могла с какой болью в сердце переживают за меня мои благодетели, как не спят они ночами от мыслей, с какой скоростью и на сколько километров сбежит от меня мой муж», - пошутила Мария Кожевникова.