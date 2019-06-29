Футбол

«Валенсия» объявила о переходе российского футболиста ЧерышеваИнтерфакс-Спорт 06:12

Испанский футбольный клуб "Валенсия" выкупит права на полузащитника сборной России Дениса Черышева. Как сообщается на сайте "Валенсии", клуб достиг соответствующей договоренности с испанским "Вильярреалом", которому принадлежал россиянин. Черышев является воспитанником структуры мадридского "Реала".
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Валенсия» объявила о договоренности по трансферу Черышева

РИА Новости05:34

«Валенсия» купила Черышева. Подробности сделки

Спорт-Экспресс15:05

«Валенсия» объявила о договоренности с «Вильярреалом» по трансферу Черышева

Советский спорт05:34

«Валенсия» выкупила Дениса Черышева у «Вильярреала» за 5 млн евро

Газета.Ru16:02

«Валенсия» объявила о договоренности по переходу Черышева

Sportbox.RU05:06

«Валенсия» объявила о договорённости по трансферу Черышева

Чемпионат05:06

Черышев сообщил, что его трансфер в «Валенсию» практически оформлен

Sport.ru03:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 17:17, Вашингтон
Автоспорт

Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом

Обновлено в 13:53
Политика

Путин поручил иркутским властям встретиться с пострадавшими от паводка

Обновлено в 17:00
Армия и оружие

В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами

Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
Обновлено в 11:58
Политика

В Тбилиси проходит массовое шествие

Обновлено в 12:38
Политика

Редактор FT поделился впечатлениями от интервью с Путиным

Обновлено вчера в 15:15
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Экономика

Что подорожает в России с 1 июля и другие нововведения середины года

С 1 июля девелоперы не смогут продавать дольщикам квартиры в новых домах напрямую.
Обновлено в 13:00
Общество

Проблемное ПО для Boeing 737 MAX писали в Индии за минимальную плату

Обновлено в 12:10
Происшествия

Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Сотрудники полиции в субботу задержали по подозрению в вымогательстве бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 15:51
Политика

Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес

Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 13:30
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Общество

Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы

Обновлено в 05:58
Общество

Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением

Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Политика

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Общество

Погода в Москве установила температурный рекорд

Обновлено в 16:00
Авто

УАЗ показал забытую версию «Буханки»

Одной из самых необычных и интересных идей специалисты Ульяновского автозавода признали экспериментальную версию 11-местного микроавтобуса «Десна» от сотрудников предприятия ООО «ЧЗСА» (Черниговский завод специального автотранспорта).
Обновлено в 08:40
Общество

Гороскоп на 30 июня: Овна все будет раздражать, а на Деву обрушится гора срочных дел

На Деву обрушится гора срочных дел.
Обновлено в 09:40
Происшествия

В Подмосковье три человека погибли в ДТП

Как сообщает агентство "Москва", ДТП произошло на 77 километре трассы Кашира - Серебряные пруды - Кимовск - Узловая.
Обновлено в 16:22
Автоспорт

Ферстаппен: с обновлениями машина стала работать лучше

С обновлениями машина стала работать лучше, и я очень доволен попаданием в топ-3.
Обновлено в 10:36
Общество

В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»

Обновлено вчера в 10:34
Политика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Технологии

Соавтор теории струн о боге, людских пороках и печальном будущем человечества

«Лента.ру» поговорила с Митио Каку о его жизненном пути, теории струн, будущем, конспирологии и боге.
Обновлено в 17:06
Здоровье

Семеро курян отравились грибами

Случаи отравления зарегистрированы и в этом сезоне - за медицинской помощью обратились семеро курян.
Обновлено в 11:03
Политика

В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы

Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.
Обновлено в 11:30
Происшествия

В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.
Обновлено в 15:59
Политика

Путин пришел на ужин лидеров G20 с термосом

Президент России Владимир Путин принес на ужин с лидерами стран G20 собственный термос с напитком, свидетельствует официальное видео мероприятия.
Обновлено вчера в 09:19
Политика

Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес

Кожевникова высмеяла хейтеров, которые предрекали ей развод

«Даже предположить не могла с какой болью в сердце переживают за меня мои благодетели, как не спят они ночами от мыслей, с какой скоростью и на сколько километров сбежит от меня мой муж», - пошутила Мария Кожевникова.
Обновлено вчера в 18:21
Общество

За учеников Серебренникова пришлось извиняться школе «Территория»

Обновлено в 14:49
Общество

Уровень воды в Тулуне медленно снижается

В Иркутской области уровень воды в пострадавшем от паводка городе Тулун понизился на 10 сантиметров — до 13,38 метра.
Обновлено в 16:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное