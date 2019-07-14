Футбол

«Валенсия» объявила о переходе форварда «Сельты» Макси ГомесаSport24.ru 07:41

Нападающий «Сельты» Макси Гомес продолжит карьеру в «Валенсии». 22-летний уругваец заключил контракт с клубом до лета 2024 года. Сумма отступных в соглашении составляет 140 млн евро, сообщает пресс-служба «Валенсии».
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