Футбол
«Валенсия» объявила о переходе форварда «Сельты» Макси ГомесаSport24.ru 07:41
Нападающий «Сельты» Макси Гомес продолжит карьеру в «Валенсии». 22-летний уругваец заключил контракт с клубом до лета 2024 года. Сумма отступных в соглашении составляет 140 млн евро, сообщает пресс-служба «Валенсии».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:21, Вашингтон
Политика
Зеленский провел совещание на границе с Крымом
Обновлено вчера в 14:19
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Музыка
Леонтьев попрощался с фанатами на последнем концерте
Обновлено в 07:15
Футбол
Азар определился с игровым номером в «Реале»
Полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Эден Азар выбрал номер, под которым будет выступать в команде.
Обновлено в 10:38
Спорт
Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь»
На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.
Обновлено в 07:42
Экономика
Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости
Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Футбол
Девушка Луиса Адриано ответила на критику фаната «Спартака»
Обновлено в 11:05
Общество
Полиция насчитала около тысячи участников акции оппозиции в Москве
В несогласованной акции оппозиции в Москве, связанной с выборами в городской парламент, приняли участие порядка тысячи человек, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичной полиции.
Обновлено в 09:09
Футбол
Крылья Советов — ЦСКА 2:0 (2-й тайм)
Самарские "Крылья Советов" и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч первого тура чемпионата России.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
Обновлено вчера в 22:06
Баскетбол
Энтони Дэвис представлен в качестве игрока «Лейкерс»
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия
Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
Двое россиян, чьи имена не разглашаются, пострадали при падении дерева во Дворце шекинских ханов в Азербайджане.
Обновлено в 08:01
Космос
NASA протестирует технологию производства на орбите методом 3D-печати
Американское аэрокосмическое агентство NASA заключило контракт на сумму $73,7 млн с частной компанией Made In Space на проект по строительству элементов космического корабля на околоземной орбите.
Обновлено в 07:46
Здоровье
Кому не помогут антидепрессанты
Как распознать депрессию и кому не помогут таблетки, разобралась "Газета.Ru" с помощью эксперта.
Обновлено в 11:07
Происшествия
Неизвестный обстрелял отдыхающих на озере в Ленинградской области
Злоумышленник открыл стрельбу по семье, которая отдыхала на озере Круглое в Ленинградской области, в результате ранение получил один человек, стрелявшего задержали.
Обновлено в 09:32
Футбол
«Зенит» и «Тамбов» назвали составы на матч первого тура РПЛ
Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Тамбовом».
Обновлено в 11:07
Общество
Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения России
Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек).
Обновлено в 09:09
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл домашний этап «Формулы-1»
Обновлено в 11:05
Армия и оружие
Обострение началось с приходом Зеленского, — Безсонов
Официальный представитель Вооружённых Сил ДНР Даниил Безсонов в неформальной обстановке рассказал журналистам о ситуации на фронте.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес
Кристина Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками
Кристина Асмус воспринимает себя только худой и ничего с этим поделать не может.
Обновлено в 01:43
Происшествия
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Спорт
Российские синхронистки Ромашина и Колесниченко завоевали золото ЧМ
Спортсменки победили в технической программе дуэтов Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли золото в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта, пишет Коммерсант.
Обновлено в 11:02
Происшествия
В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы посадочной полосы
Пассажирский лайнер выкатился за пределы посадочной полосы после приземления в аэропорту Саратова, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.
Обновлено в 10:40
Происшествия
В Дагестане сильные дожди повредили автомобильный мост
Автомобильный мост поврежден в селе Гелиб Чародинского района Дагестана после сильных дождей, без автомобильного сообщения остались несколько поселений, сообщает региональное МЧС.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Российские туристы застряли в болгарском Бургасе
Обновлено в 08:55
Гаджеты
Xiaomi объявила дату анонса смартфона Xiaomi Mi A3
Компания Xiaomi начала рассылать представителям прессы приглашения на презентацию нового смартфона Xiaomi Mi A3.
Обновлено вчера в 08:50
Политика
В Чернобыле обнаружили опасный радиоактивный объект
Обновлено в 08:02