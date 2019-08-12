Французский защитник Элиаким Мангала перешел из «Манчестер Сити» в «Валенсию». 28-летний футболист подписал контракт с испанцами до 30 июня 2021 года. Отметим, что француз уже выступал за «летучих мышей» на правах аренды в сезоне-2016/17.

Политика Reuters назвал вероятного нового посла США в России Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы назначить новым послом в России Стивена Бигана – дипломата, который внес большой вклад в переговоры с КНДР о ядерном разоружении.

Общество Названы самые востребованные профессии в России ВНИИ труда Минтруда России по предварительным результатам опроса 2019 года определил десять наиболее востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.

Кино В новом фильме Тарантино нашли киноляп Напомним, новый фильм Тарантино побил рекорды проката в РФ и СНГ.

Армия и оружие Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.

Теннис Хачанов и Медведев вместе прилетели в Цинциннати Российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев вместе приехали в Цинциннати на самолёте.

Футбол Данилу Перейра может пропустить ответный матч «Порту» с «Краснодаром» Футболист португальского клуба "Порту" Данилу Перейра может не сыграть в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Краснодаром", сообщает A Bola.

Политика В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.

Общество В России разъяснили новые правила рыбалки «Все ограничения для любительской рыбалки уже установлены правилами рыболовства для отдельных бассейнов - Восточного, Северного, Байкальского, Енисейского и других», - пояснил «Российской газете» начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталий Молоков.

Космос Легенда о «Буревестнике» 8 августа 2019 года на военном полигоне в Архангельской области неподалеку от Северодвинска во время испытаний произошла авария с человеческими жертвами.

Происшествия Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.

Армия и оружие Названы неудачные самолеты СССР В России назвали провальные проекты самолетов СССР, которые не были доведены до конца, передает РИА "Новости".

Общество Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов Краснодарскую судью Елену Хахалеву отстранили от судебных процессов. Теперь она займется научно-консультационной работой.

Происшествия Офицер запаса осужден за многомиллионное мошенничество на Дону Бывший военнослужащий признан виновным в махинациях с продовольствием Бывший начальник отдела планирования и обеспечения продовольственной службы ЮВО осужден за многомиллионное мошенничество в Ростовской области, сообщает Главное военное следственное управление СКР.

Происшествия Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.

Происшествия В ДТП на трассе «Лена» в Якутии погибли пять человек Две машины столкнулись на федеральной автодороге "Лена" в Якутии, погибли пять человек, еще четыре пострадали, сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.

Происшествия В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы Спасатели эвакуировали на вертолете туриста из Армавира, упавшего с 30-метровой скалы в горах Кубани, и доставили на базу в Сочи, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.

Футбол «Нижний Новгород» арендовал форварда «Рубина» Сагитова Нападающий "Рубина" Артур Сагитов проведет текущий сезон на правах аренды в составе "Нижнего Новгорода", сообщает официальный Twitter казанцев.

Футбол Бывший футболист «Спартака» Шишкин подписал контракт с «Торпедо» Защитник Роман Шишкин подписал контракт с московским "Торпедо", выступающим в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Шоу-бизнес По-молодежному: Пугачева выбрала сарафан и кеды для нового образа Как известно, больше года назад певица сменила стилиста, поэтому теперь облачается в более молодежные образы.

Общество Свадебный стыд. Британцы обсуждают и высмеивают платья невест Одна из подружек невесты имела неловкость надеть светло-голубое кружевное мини-платье, которое на фото выглядит белым.

Экономика Заемщиков сводят в единый рейтинг ЦБ унифицирует систему оценки кредитных историй граждан Банк России обсуждает с участниками рынка необходимость унификации индивидуальных кредитных рейтингов граждан, которые рассчитываются бюро кредитных историй (БКИ).