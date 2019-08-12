Футбол
«Валенсия» объявила о переходе МангалаМатч ТВ 15:48
Французский защитник Элиаким Мангала перешел из «Манчестер Сити» в «Валенсию». 28-летний футболист подписал контракт с испанцами до 30 июня 2021 года. Отметим, что француз уже выступал за «летучих мышей» на правах аренды в сезоне-2016/17.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 20:15, Вашингтон
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