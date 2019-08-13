Футбол
«Валенсия» объявила о переходе МангалаМатч ТВ вчера в 15:48
Французский защитник Элиаким Мангала перешел из «Манчестер Сити» в «Валенсию». 28-летний футболист подписал контракт с испанцами до 30 июня 2021 года. Отметим, что француз уже выступал за «летучих мышей» на правах аренды в сезоне-2016/17.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 00:58, Вашингтон
Футбол
Главный тренер «Баварии» дал оценку возможному трансферу Перишича
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Новый российский скафандр предложили впервые сделать из композитов
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Обновлено вчера в 23:36
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СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
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Девочка родилась с лицом старушки и стала объектом для насмешек
Из-за редкого заболевания девочка из Камбоджи родилась с морщинистой кожей. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
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Обновлено вчера в 10:35
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Названы наиболее востребованные в России профессии
Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия
Спасатели эвакуировали пассажиров севшего на мель в Белом море судна
Спасатели эвакуировали на берег пассажиров севшего на мель в акватории Белого моря экскурсионного судна.
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 21:37
Финансы
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Армия и оружие
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В Приамурье на памятнике погибшим в ВОВ изобразили солдат НАТО
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Обновлено вчера в 21:54