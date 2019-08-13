Футбол

«Валенсия» объявила о переходе МангалаМатч ТВ вчера в 15:48

Французский защитник Элиаким Мангала перешел из «Манчестер Сити» в «Валенсию». 28-летний футболист подписал контракт с испанцами до 30 июня 2021 года. Отметим, что француз уже выступал за «летучих мышей» на правах аренды в сезоне-2016/17.
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Эльяким Мангала
Французский футболист
Французский и бельгийский футболист. Выступает на позиции центрального защитника. Игрок клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Франции.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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