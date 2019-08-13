Футбол
«Валенсия» объявила о переходе МангалаМатч ТВ вчера в 15:48
Французский защитник Элиаким Мангала перешел из «Манчестер Сити» в «Валенсию». 28-летний футболист подписал контракт с испанцами до 30 июня 2021 года. Отметим, что француз уже выступал за «летучих мышей» на правах аренды в сезоне-2016/17.
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В отличие от "Клерков", "Кафе Донс Плам" получился настолько пошлым и непристойным, что в 1998 году суд запретил его показ в США и Канаде, а Ди Каприо и Магуайр сказали, что не хотят, чтобы зрители когда-нибудь увидели их в этом проекте.
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Политика
Украина объявила российского дипломата персоной нон грата
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И всё-таки она вертится: кто и почему верит в теорию плоской Земли?
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Пятерых российских тяжелоатлетов отстранили от соревнований за допинг
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Генич и Казанский прокомментируют матч за Суперкубок УЕФА
Комментаторы Константин Генич и Денис Казанский получили назначение на игру за Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем» и «Челси», которую 14 августа в прямом эфире покажет «Матч ТВ».
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Мэрия отказалась согласовывать шествие в Москве 17 августа
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Сеть «Бахетле» запустила оплату через WeChat Pay
Сеть магазинов «Бахетле» запустила оплату через китайскую платёжную систему WeChat Pay.
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Общество
Певец Александр Серов будет судиться с ток-шоу «Пусть говорят»
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