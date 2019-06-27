Футбол

«Валенсия» объявила о переходе ЧерышеваNews.ru 05:16

Российский полузащитник перешёл в «Вильярреал» из мадридского «Реала» в 2016 году. В завершившемся сезоне Черышев выступал за «Валенсию» на правах аренды. В составе клуба стал обладателем Кубка Испании.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Валенсия» купила Черышева. Подробности сделки

Спорт-Экспресс15:05

«Валенсия» объявила о договоренности с «Вильярреалом» по трансферу Черышева

Советский спорт05:34

«Валенсия» объявила о договорённости по трансферу Черышева

Чемпионат05:06

«Валенсия» объявила о договоренности по трансферу Черышева

РИА Новости05:34

«Валенсия» объявила о договоренности по переходу Черышева

Sportbox.RU05:06

Джокер сборной. Секрет Дениса Черышева

Soccer.ru09:00

Черышев сообщил, что его трансфер в «Валенсию» практически оформлен

Sport.ru03:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:42, Вашингтон
Политика

Климкин назвал главную проблему Украины

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что после возвращения российской стороны в ПАСЕ у Украины могут возникнуть проблемы.
Обновлено в 14:09
Политика

Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область

Ранее в субботу СМИ сообщали, что в результате паводка в Иркутской области погибли пять человек, несколько числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 14:29
Здоровье

Названы способы диагностики рака на ранней стадии

Врачи рассказали о способах, помогающих выявить рак на ранней стадии его развития.
Обновлено в 02:16
Общество

Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире

Аналитический онлайн-сервис для путешественников Big Seven Travel выяснил, представителей каких наций туристы считают самыми сексуальными.
Обновлено в 09:57
Наука

В Китае обнаружено 5000-летнее кладбище «гигантов»

Ученые обнаружили в провинции Шаньдунь (Китая) 5000-летнее кладбище, расположенное в деревне Цзяоцзя.
Обновлено в 00:35
Политика

Тимошенко опозорила Вакарчука во время дебатов

Во время дебатов Вакарчук не смог ответить на вопрос лидера партии «Батькивщина», сколько стоит газ для населения Украины.
Обновлено в 14:39
Футбол

Глушаков стал футболистом «Ахмата»

Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским "Ахматом", сообщается на официально странице клуба в твиттере.
Обновлено в 03:28
Автоспорт

Леклер взял поул в Австрии, Квят провалил квалификацию

Обновлено в 10:04
Происшествия

Самолет экстренно сел во Внуково ради спасения пассажира

Экипаж самолета Санкт-Петербург - Анталья экстренно посадил самолет в столичном аэропорту Внуково для спасения пассажира, передает РИА Новости.
Обновлено в 14:24
Футбол

«Зенит» согласовал трансфер хавбека сборной Колумбии

Представители «Зенита» провели финальный раунд переговоров с руководством клуба «Атлетико Хуниор», в ходе которых согласовали все детали трансфера Луиса Диаса Маруланды.
Обновлено в 15:17
Общество

Сад Гранина в Петербурге приведут в порядок к концу лета

Обновлено в 11:56
Политика

Освобожденный из плена в Донбассе украинец попал на допрос в СБУ

Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий попал ночью на допрос в СБУ.
Обновлено в 13:53
Происшествия

В Оренбуржье начался природный пожар на границе с Казахстаном

Обновлено в 08:42
Политика

Дальнобойщиков лишат прав и автомобилей за перевес

Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес.
Обновлено в 15:03
Политика

Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа

По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено вчера в 11:02
Музыка

Губерниев открыл Ural Music Night для элиты

Вечер открыл спортивный ведущий Дмитрий Губерниев. Звездой вечера стал вице-мэр по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов.
Обновлено вчера в 12:06
Футбол

«Зенит» победил «Црвену Звезду» в товарищеском матче

Обновлено в 12:44
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Космос

Астрономы проглядели крупный астероид на пути к Земле

Астронавты из США признались в том, что проглядели приближающийся к Земле астероид, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия

В Коврове завели уголовное дело после взрыва газа в жилом доме

Возбуждено уголовное дело после взрыва газа в доме в городе Ковров, в результате которого погиб 1 человек, пострадали 11, сообщили в СУСК по региону.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено в 14:52
Футбол

Трансферы РПЛ, лето 2019, кого хочет купить «Спартак»

Итальянский вратарь Андреа Романьоли взят под нужды «Спартака-2», а немецкий ганец Малкольм Баду находится на просмотре, да и вряд ли его можно рассматривать как немедленное усиление главной команды, даже если его кандидатура получит одобрение главного тренера.
Обновлено в 04:50
Интернет

Создатели «раздевающего» девушек приложения закрыли проект

Платное приложение DeepNude, которое может с помощью нейросетей «снимать» одежду с девушек на фото, закрылось.
Обновлено в 05:45
Хоккей

Генменеджер «Вегаса» — о ситуации с Гусевым: здесь нет ничего срочного

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи заявил, что не собирается предпринимать оперативных шагов по заключению контракта или обмену российского форварда Никиты Гусева.
Обновлено в 15:13
Общество

Skyscanner выясняет причину проблемы с покупкой авиабилетов в Крым

Российское подразделение системы поиска авиабилетов Skyscanner сообщило РБК, что выясняет причины сбоя, из-за которого в поисковике стали недоступны билеты в Крым.
Обновлено в 08:59
Культура

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено в 03:39
Гаджеты

Samsung Galaxy A50 получил ночной режим и съёмку видео Super Slow-mo

Обновлено в 05:42
Политика

Путин поручил начать восстановление жилья в Иркутской области

Президент РФ Владимир Путин поручил скорее приступить к восстановлению жилья в Иркутской области, которое пострадало в связи с наводнением, передает ТАСС.
Обновлено в 15:19
Происшествия

Неизвестный расстрелял человека в торговом центре

Неизвестный человек внезапно начал стрелять из ружья по людям, которые находились в торговом центре в Новосибирске.
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес

Лобода прокомментировала тайный роман Серябкиной с Темниковой

Ранее Темникова в интервью рассказала о том, что на протяжении многих лет Серябкина скрывала роман с продюсером Максимом Фадеевым.
Обновлено в 05:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное