Футбол
«Валенсия» объявила о переходе ЧерышеваNews.ru 05:16
Российский полузащитник перешёл в «Вильярреал» из мадридского «Реала» в 2016 году. В завершившемся сезоне Черышев выступал за «Валенсию» на правах аренды. В составе клуба стал обладателем Кубка Испании.
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Губерниев открыл Ural Music Night для элиты
Вечер открыл спортивный ведущий Дмитрий Губерниев. Звездой вечера стал вице-мэр по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов.
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Обновлено в 12:44
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Астронавты из США признались в том, что проглядели приближающийся к Земле астероид, сообщил телеканал Fox News.
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Платное приложение DeepNude, которое может с помощью нейросетей «снимать» одежду с девушек на фото, закрылось.
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