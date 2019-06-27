Футбол

«Валенсия» объявила о трансфере ЧерышеваProstoProSport 05:29

Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев перешел в «Валенсию». Клубам осталось подписать документы для завершения сделки. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 5 миллионов евро.
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«Валенсия» объявила о договоренности с «Вильярреалом» по трансферу Черышева

Советский спорт05:34

«Валенсия» объявила о договорённости по трансферу Черышева

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«Валенсия» объявила о договоренности по трансферу Черышева

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«Валенсия» объявила о договоренности по переходу Черышева

Sportbox.RU05:06

«Валенсия» достигла договоренности о трансфере Черышева

Спорт-Экспресс05:06

Джокер сборной. Секрет Дениса Черышева

Soccer.ru09:00

Черышев сообщил, что его трансфер в «Валенсию» практически оформлен

Sport.ru03:59
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 09:36, Вашингтон
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Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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