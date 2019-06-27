«Валенсия» объявила о трансфере ЧерышеваProstoProSport 05:29

Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев перешел в «Валенсию». Клубам осталось подписать документы для завершения сделки. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 5 миллионов евро.

Происшествия Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).

Общество В Воронеже прошел первый общегородской выпускной Вечером в пятницу, 28 июня, на территории парка «Алые паруса» состоялся первый в истории Воронежа общегородской выпускной.

Политика Путин пришел на ужин в честь лидеров стран G20 с термосом Президент России Владимир Путин пришел с термосом на ужин в честь лидеров стран G20, саммит которой проходит в японской Осаке, сообщает «РИА Новости».

Происшествия Более 200 домов подтоплены в иркутском Тулуне из-за паводка Более 200 жилых домов в городе Тулун Иркутской области оказались подтоплены в результате выхода из берегов реки Ия, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

Экономика «Новатэк» продал долю в «Арктик СПГ – 2» японскому консорциуму Российская компания «Новатэк» продала 10%-ную долю в заводе по сжижению природного газа «Арктик СПГ – 2» консорциуму японских компаний Mitsui и Jogmec.

Шоу-бизнес Лолита Милявская рассказала о своем страшном диагнозе Российская певица Лолита Милявская рассказала о страшном для себя диагнозе, поведал «Собеседник».

Происшествия Школьник загорелся во время научного эксперимента на уроке В Калифорнии школьник по имени Прист Ривера получил сильные ожоги лица из-за взрыва, который последовал после неудачного научного эксперимента на уроке.

Политика Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.

Происшествия В Иркутской области выросли цены на воду и продукты на фоне паводка В Иркутской области установлены факты повышения цен на питьевую воду и продукты на территориях, пострадавших от паводка, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Политика Меркель ответила на вопрос о своем здоровье Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Политика Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ Освобожденный накануне из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, после чего отвезли в военную прокуратуру.

Политика Мэй объявила Путину, что нормализация отношений невозможна Тереза Мэй заявила Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна, пока Россия "не прекратит безответственные действия".

Авто Названы 10 самых популярных автомобилей премиум-класса в России Как сообщает "Автостат", с января по май 2019 года на российском рынке было куплено около 60 тыс. новых премиальных автомобилей.

Происшествия В Калмыкии пять человек погибли в ДТП Двое детей и трое взрослых погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Черноземельском районе Калмыкии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Спорт Биатлониста Чернышова дисквалифицировали из-за переписки Родченкова Основанием для четырехлетней дисквалификации биатлониста Александра Чернышова стала электронная переписка экс-директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Происшествия В Узбекистане аттракцион развалился во время работы В городе Джизак (областной центр Узбекистана) аттракцион "Летающая тарелка" развалился прямо во время работы.

Происшествия На Курском вокзале произошло убийство Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.

Шоу-бизнес Филипп Киркоров лаконично поздравил сына Мартина с 7-летием Правда, Филипп ограничился коротким текстом и фотографией Мартина. С днем рождения, сынок!❤️ — написал Филипп Киркоров.

Авто Составлен рейтинг из пяти надежных рамных внедорожников Эксперты издания «Автоновости дня» подготовили рейтинг из пяти надежных «рамников», которые продемонстрировали удивительное качество даже после преодоления большого пробега.