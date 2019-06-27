«Валенсия» объявила о переходе ЧерышеваNews.ru 05:16

Российский полузащитник перешёл в «Вильярреал» из мадридского «Реала» в 2016 году. В завершившемся сезоне Черышев выступал за «Валенсию» на правах аренды. В составе клуба стал обладателем Кубка Испании.

Политика В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.

Политика Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.

Политика Руководство Демпартии Молдавии в полном составе подало в отставку Все руководство Демократической партии Молдавии, включая вице-председателей и генерального секретаря политформирования, объявило об отставке.

Политика «Победа» сообщила о проблемах с поставками Boeing Поставки самолетов Boeing лоукостеру "Победа" оказались под вопросом, так как авиапроизводитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле.

Происшествия В московском парке нашли пакет с новыми картами Сбербанка В одном из парков Москвы нашли пакет, в котором оказались новые кредитные и дебетовые карты Сбербанка, передает «РИА Новости».

Политика Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.

Здоровье Названы самые распространенные у домашних кошек заболевания В большинстве случаев на приеме у врача оказываются сфинксы, мейн-куны и бенгальские кошки.

Кино Ольге Машной — 55 Заслуженная артистка России Ольга Машная родилась 29 июня 1964 года в Ленинграде.

Авто Кросс-купе Lada представили на рендерах Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.

Происшествия Замкомандира Приволжского округа Росгвардии поймали нетрезвым за рулем Заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина уличили в пьяном вождении автомобиля.

Шоу-бизнес 65-летняя Любовь Успенская заявила о желании родить ребенка Известная исполнительница русского шансона 65-летняя певица Любовь Успенская шокировала подписчиков своего блога в Instagram заявлением о желании продолжать рожать детей.

Футбол ЦСКА проведет с болельщиками уникальную встречу ЦСКА 7 июля на "ВЭБ Арене" проведет встречу с болельщиками в новом формате – "ЦСКА Фест", информирует официальный сайт клуба.

Происшествия Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).

Политика Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.

Политика Немецкий политик призвала отказаться от санкций против России Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, одна из руководителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мануэла Швезиг раскритиковала санкции против России.

Энергетика Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба» Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу «Дружба» нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественное топливо.

Финансы Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.

Происшествия В Лесколово мужчина насмерть зарезал покупателя ножом Неизвестный мужчина в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, ножом ударил 50-летнего мужчину.