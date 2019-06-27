Футбол
«Валенсия» объявила о переходе ЧерышеваNews.ru 05:16
Российский полузащитник перешёл в «Вильярреал» из мадридского «Реала» в 2016 году. В завершившемся сезоне Черышев выступал за «Валенсию» на правах аренды. В составе клуба стал обладателем Кубка Испании.
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ЦСКА 7 июля на "ВЭБ Арене" проведет встречу с болельщиками в новом формате – "ЦСКА Фест", информирует официальный сайт клуба.
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Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
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