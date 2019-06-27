Футбол

«Валенсия» объявила о переходе ЧерышеваNews.ru 05:16

Российский полузащитник перешёл в «Вильярреал» из мадридского «Реала» в 2016 году. В завершившемся сезоне Черышев выступал за «Валенсию» на правах аренды. В составе клуба стал обладателем Кубка Испании.
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«Валенсия» объявила о договоренности с «Вильярреалом» по трансферу Черышева

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«Валенсия» достигла договоренности о трансфере Черышева

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«Валенсия» объявила о договоренности по трансферу Черышева

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«Валенсия» объявила о договоренности по переходу Черышева

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«Валенсия» объявила о договорённости по трансферу Черышева

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Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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