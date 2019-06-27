Футбол
«Валенсия» объявила о договоренности по трансферу ЧерышеваРИА Новости 05:34
Испанский футбольный клуб "Валенсия" на своем официальном сайте объявил о том, что достиг договоренности с "Вильярреалом" и переходе российского полузащитника Дениса Черышева. Как отмечается в сообщении, сторонам предстоит уладить юридические формальности.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 06:34, Вашингтон
Политика
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
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На снимке Анна расслабляется в бассейне в цветном купальнике, который подчеркивает ее рубенсовскую фигуру.
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Путин ответил на возражения Элтона Джона
В России нормально относятся к представителям ЛГБТ-сообщества, но в стране также действует закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних - так президент России Владимир Путин ответил на заявление британского певца Элтона Джона, раскритиковавшего российского лидера за слова о том, что гомосексуалисты порой ведут себя излишне настойчиво в плане навязывания своих ценностей.
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Политика
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Президент США Дональд Трамп допускает, что может изменить подход к Венесуэле.
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МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве
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Речь идет о ночном режиме и режим съемки видео Super Slow-mo. Также приложение камеры научилось сканировать QR-коды без Bixby.
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В Москве полицейские задержали около 40 уроженцев Киргизии, которые собрались поиграть в волейбол, сообщает Telegram-канал Baza.
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Тушенка останется у российских военных, сообщил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости построить новые доверительные отношения между Европой и Россией.
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Футбол
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Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта
Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
Обновлено вчера в 04:22
Происшествия
Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено вчера в 12:15
Футбол
Каррера может возглавить греческий ПАОК
Как стало известно Sport24, бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может продолжить карьеру в Греции.
Обновлено в 05:01
Транспорт
Дорогу в Шереметьево перекрыли из-за подтопления
ТАСС со ссылкой на очевидца пишет, что подтоплена оказалась не только дорога в аэропорт, но и стоянка самолетов у терминала B. Агентство ссылается на видеозапись, на которой погрузчик едет по большой луже и видно, что шасси самолета находятся в воде, уровень которой достигает середины колес «Газелей».
Обновлено вчера в 09:03
Общество
Определена самая сексуальная нация в мире
Обновлено в 05:46
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Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
Ракетный эсминец ВМС США направился в Черное море
Ракетный эсминец ВМС США USS Carney направился в Черное море, в субботу начав прохождение пролива Дарданеллы, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на 6-й оперативный флот ВМС США.
Обновлено в 06:09
Происшествия
В Астрахани ребенок погиб во время катания на катамаране
Девятилетний ребенок утонул в Астрахани, катаясь на катамаране.
Обновлено в 03:14
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Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске
Обновлено вчера в 13:08
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Порошенко встревожен встречей Путина и Трампа
Обновлено в 05:47
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Кокорина и Мамаева этапируют в колонию в ближайшее время
Обновлено вчера в 10:55
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Жертвам паводка в Иркутской области выделили 980 млн рублей
На компенсации пострадавшим от паводков в Иркутской области выделено 980 миллионов рублей.
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Интернет
«Яндекс.Дзен» запустил персональные ленты по интересам
Рекомендательная лента контента «Яндекс.Дзен» сообщила о разработке обновления в виде тематических лент в приложении.
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Политика
Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков
Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
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Путин назвал произволом ситуацию с делом Голунова
Президент России Владимир Путин назвал произволом ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова.
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Интернет
Google показала темную тему в своих мобильных приложениях
Представители американской корпорации Google опубликовали новую демонстрацию темного режима в собственных приложениях Google Фото, Google Календарь и Google Новости.
Обновлено в 05:10
Политика
Песков назвал факт встречи Путина и Мэй положительным
Сам факт встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй положителен, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 13:45