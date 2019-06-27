Футбол

«Валенсия» объявила о договоренности по трансферу ЧерышеваРИА Новости 05:34

Испанский футбольный клуб "Валенсия" на своем официальном сайте объявил о том, что достиг договоренности с "Вильярреалом" и переходе российского полузащитника Дениса Черышева. Как отмечается в сообщении, сторонам предстоит уладить юридические формальности.
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«Валенсия» объявила о договоренности с «Вильярреалом» по трансферу Черышева

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«Валенсия» объявила о договоренности по переходу Черышева

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«Валенсия» объявила о договорённости по трансферу Черышева

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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 06:34, Вашингтон
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Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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