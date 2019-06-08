«Валенсия» не воспользовалась приоритетным правом на выкуп ЧерышеваREGNUM 02:02

Футбольный клуб «Валенсия» не стал использовать свое приоритетное право на приобретение российского форварда команды «Вильярреал» Дениса Черышева, сообщает 8 июня AS.

«Валенсия» не воспользовалась приоритетным правом на выкуп Черышева

Происшествия В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы» В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.

Армия и оружие Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».

Шоу-бизнес Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.

Общество Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Игры В сети появилось изображение специального издания Cyberpunk 2077 В сети появилось изображение специального издания Cyberpunk 2077 с подписями на польском.

Политика Глава германского концерна BASF поддержал «Северный поток — 2» Глава крупнейшего в мире германского химического концерна BASF Мартин Брудермюллер выступил в поддержку строительства газопровода «Северный поток — 2», а также призвал «вернуть» Россию в международное сообщество.

Футбол Россию могут исключить из новой Лиги чемпионов, заявили в Ла Лиге Россия может быть "почти полностью исключена" из новой Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА.

Шоу-бизнес Ксения Собчак снимается в эксклюзивной рекламе за 6 млн рублей Время от времени предпочтения рекламодателей меняются, и сейчас мода на дерзких. К таким, несомненно, относится Ксения Собчак.

Авто SsangYong создал лимитированный паркетник Tivoli Green Sound Компания SsangYong представила особую лимитированную серию компактного кроссовера Tivoli под названием Green Sound.

Здоровье В Башкирии начал работу новый мобильный ФАП В селе Тупаково Абзелиловского района открылся новый модульный ФАП. Здесь будут обслуживать более 900 человек.

Авто Названы топ-10 популярных иномарок с пробегом в России Портал "Цена Авто" составил рейтинг самых популярных иномарок на вторичном российском рынке на основе данных о продажах за первые 4 месяца 2019 года.

Энергетика «Северный поток – 2» профинансирован на 80% Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что все партнеры подтвердили свое участие в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает ТАСС.

Футбол Сборная Украины разгромила Сербию в отборочном матче Евро-2020 Сборная Украины по футболу нанесла разгромное поражение команде Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Происшествия В Свердловской области горит исправительная колония В исправительной колонии в Свердловской области горят четыре жилых корпуса и производственное здание.

Армия и оружие В ВСУ заявили, что имеют право отвечать на обстрелы в Донбассе Командование операции объединенных сил Украины в Донбассе заявило, что военные имеют право вести огонь в ответ на обстрелы позиций силовиков в Донбассе.

Футбол Рамос побил рекорд Касильяса в сборной Испании Напомним, что по общему количеству сыгранных матчей за сборную Рамос пока уступает Касильясу – 164 к 167.

Футбол СМИ: «Порту» грозит исключение из высшего дивизиона Португалии В статье 57 регламена даже предусмотрена санкция в виде исключения из соревнования на срок от одного до трех сезонов.

Армия и оружие Сирийская армия остановила атаку боевиков на севере провинции Хама Сирийская Арабская армия (САА) смогла остановить внезапную атаку боевиков из коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» на правительственные силы.