Футбол
«Валенсия» не воспользовалась приоритетным правом на выкуп ЧерышеваREGNUM 02:02
Футбольный клуб «Валенсия» не стал использовать свое приоритетное право на приобретение российского форварда команды «Вильярреал» Дениса Черышева, сообщает 8 июня AS.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 03:37, Ашберн
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