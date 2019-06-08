Футбол

«Валенсия» не воспользовалась приоритетным правом на выкуп ЧерышеваREGNUM 02:02

Футбольный клуб «Валенсия» не стал использовать свое приоритетное право на приобретение российского форварда команды «Вильярреал» Дениса Черышева, сообщает 8 июня AS.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Валенсия» не будет выкупать Черышева и может обменять его на Мурильо

Чемпионат01:56

«Валенсия» не будет выкупать Черышева у «Вильярреала»

РИА Новости01:42

«Валенсия» может выкупить Черышева у «Вильярреала», отдав взамен Мурильо

Sports.ru00:59

«Валенсия» не использовала право приоритетного выкупа Черышева за 8 млн евро

Sport24.ru00:16

СМИ: «Валенсия» хочет обменять Мурильо на Черышева

Спорт-Экспресс01:15

«Валенсия» не выкупит Черышева

Sport.ru02:29

СМИ: «Валенсия» планирует обменять защитника Мурильо на Черышева

Матч ТВ01:50
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 03:37, Ашберн
Происшествия

Вице-премьер Борисов заявил об отсутствии претензий к SSJ100

Обновлено в 03:27
Происшествия

Сбой электроники на час задержал вылет рейса Utair из Красноярска

Вылет самолета Красноярск — Иркутск задержали из-за неполадок в электронной системе.
Обновлено в 02:48
Происшествия

В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»

В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено вчера в 04:02
Армия и оружие

Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля

Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Шоу-бизнес

Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах

Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Общество

Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено вчера в 06:41
Игры

В сети появилось изображение специального издания Cyberpunk 2077

В сети появилось изображение специального издания Cyberpunk 2077 с подписями на польском.
Обновлено вчера в 17:48
Политика

Глава германского концерна BASF поддержал «Северный поток — 2»

Глава крупнейшего в мире германского химического концерна BASF Мартин Брудермюллер выступил в поддержку строительства газопровода «Северный поток — 2», а также призвал «вернуть» Россию в международное сообщество.
Обновлено в 01:09
Футбол

Россию могут исключить из новой Лиги чемпионов, заявили в Ла Лиге

Россия может быть "почти полностью исключена" из новой Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА.
Обновлено вчера в 23:08
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Шоу-бизнес

Ксения Собчак снимается в эксклюзивной рекламе за 6 млн рублей

Время от времени предпочтения рекламодателей меняются, и сейчас мода на дерзких. К таким, несомненно, относится Ксения Собчак.
Обновлено в 03:25
Политика

Трамп призвал NASA сосредоточиться на Марсе

Обновлено вчера в 14:47
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Новосибирской области

В Новосибирской области в ДТП погибли три человека.
Обновлено в 01:40
Авто

SsangYong создал лимитированный паркетник Tivoli Green Sound

Компания SsangYong представила особую лимитированную серию компактного кроссовера Tivoli под названием Green Sound.
Обновлено в 01:10
Здоровье

В Башкирии начал работу новый мобильный ФАП

В селе Тупаково Абзелиловского района открылся новый модульный ФАП. Здесь будут обслуживать более 900 человек.
Обновлено в 01:52
Шоу-бизнес

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Обновлено вчера в 09:50
Авто

Названы топ-10 популярных иномарок с пробегом в России

Портал "Цена Авто" составил рейтинг самых популярных иномарок на вторичном российском рынке на основе данных о продажах за первые 4 месяца 2019 года.
Обновлено в 01:00
Энергетика

«Северный поток – 2» профинансирован на 80%

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что все партнеры подтвердили свое участие в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:30
Футбол

Сборная Украины разгромила Сербию в отборочном матче Евро-2020

Сборная Украины по футболу нанесла разгромное поражение команде Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 00:31
Происшествия

Школьница забеременела от 47-летнего мигранта в Подмосковье

Обновлено вчера в 05:10
Культура

Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 01:05
Происшествия

В Свердловской области горит исправительная колония

В исправительной колонии в Свердловской области горят четыре жилых корпуса и производственное здание.
Обновлено в 02:58
Армия и оружие

В ВСУ заявили, что имеют право отвечать на обстрелы в Донбассе

Командование операции объединенных сил Украины в Донбассе заявило, что военные имеют право вести огонь в ответ на обстрелы позиций силовиков в Донбассе.
Обновлено в 02:37
Кино

Создателей сериала «Чернобыль» снова обвинили в искажении правды

Обновлено в 01:56
Футбол

Рамос побил рекорд Касильяса в сборной Испании

Напомним, что по общему количеству сыгранных матчей за сборную Рамос пока уступает Касильясу – 164 к 167.
Обновлено вчера в 22:41
Политика

Путин: В свое время не было никакой Украины

В свое время не было никакой Украины.
Обновлено вчера в 10:28
Футбол

СМИ: «Порту» грозит исключение из высшего дивизиона Португалии

В статье 57 регламена даже предусмотрена санкция в виде исключения из соревнования на срок от одного до трех сезонов.
Обновлено в 00:44
Армия и оружие

Сирийская армия остановила атаку боевиков на севере провинции Хама

Сирийская Арабская армия (САА) смогла остановить внезапную атаку боевиков из коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» на правительственные силы.
Обновлено вчера в 07:49
Общество

Турист смог открыть сейф в музее после 40 лет безуспешных попыток

Обновлено вчера в 23:25
Политика

Аксёнов: железнодорожную часть Крымского моста могут открыть раньше

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что темпы работ на железнодорожной части Крымского моста свидетельствуют о том, что поезда на полуостров могут начать следовать раньше запланированного срока.
Обновлено в 02:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное