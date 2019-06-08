Футбол
«Валенсия» не воспользовалась приоритетным правом на выкуп ЧерышеваREGNUM 02:02
Футбольный клуб «Валенсия» не стал использовать свое приоритетное право на приобретение российского форварда команды «Вильярреал» Дениса Черышева, сообщает 8 июня AS.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 05:05, Ашберн
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Известная британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», думает, что разобралась с поиском виновного в киноляпе со стаканом кофе.
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Зеленский провёл закрытую встречу с журналистами
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Армия и оружие
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Вице-премьер Борисов заявил об отсутствии претензий к SSJ100
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что нет никаких подтверждений того, что авиакатастрофа с лайнером SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево произошла по вине самолета.
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Политика
В ДНР за месяц приняли 6,4 тысячи заявок на российские паспорта
Власти самопровозглашённой Донецкой народной республики за месяц получили 6,5 тысяч заявок на получение российского гражданства, при этом 5,9 тыс. пакетов документов уже отправлено в Россию.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
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Музыка
Загитова показала фрагмент нового показательного выступления
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Футбол
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Результаты финала последнего, шестого, сезона детского «Голоса», в котором изначально победила дочь Алсу Микелла Абрамова, был пересмотрен из-за скандала.
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Сценарист «Мстителей: Финал» объяснил, почему не сработает популярная теория про Таноса и Человека-муравья
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Отечественный препарат для лечения рака готовят к регистрации в РФ
Стимулирующий уничтожение раковых клеток препарат отечественного производства подготавливают к регистрации в РФ.
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Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты
Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума.
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В Москве задержали корреспондента «Медузы»
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Наука
Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на острове на Филиппинах
Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на очень крупном острове Лусон, расположенном на Филиппинах.
Обновлено вчера в 15:46
Авто
В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus
Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.
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Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
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