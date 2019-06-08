Футбол

«Валенсия» не воспользовалась правом приоритетного выкупа ЧерышеваSoccer.ru вчера в 23:48

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"Валенсия" не воспользовалась правом приоритетного выкупа прав на российского полузащитника Дениса Черышева у "Вильярреала", утверждает источник. "Лос чес" до 25 мая имели преимуществом перед другими клубами, но не стали выкупать игрока за 8 млн евро.
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СМИ: «Валенсия» не воспользовалась правом приоритетного выкупа Черышева за 8 млн евро

Матч ТВ00:17

СМИ: «Валенсия» не воспользовалась правом приоритетного выкупа Черышева за 8 млн евро

Sportbox.RU00:17

«Валенсия» не использовала право приоритетного выкупа Черышева за 8 млн евро

Sport24.ru00:16

«Валенсия» не воспользовалась правом приоритетного выкупа Черышева

Soccer.ruвчера в 23:48

СМИ: «Валенсия» не воспользовалась правом приоритетного выкупа Черышева

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«Не забрать Черышева за любую сумму меньше 10 миллионов евро будет огромной ошибкой» – «Валенсия» не торопится выкупать россиянина

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Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из одноимённого города в провинции Кастельон автономного сообщества Валенсия.
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