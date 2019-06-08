Футбол
«Валенсия» не воспользовалась правом приоритетного выкупа ЧерышеваSoccer.ru вчера в 23:48
"Валенсия" не воспользовалась правом приоритетного выкупа прав на российского полузащитника Дениса Черышева у "Вильярреала", утверждает источник. "Лос чес" до 25 мая имели преимуществом перед другими клубами, но не стали выкупать игрока за 8 млн евро.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:48, Ашберн
Политика
Санкции против Крыма назвали ошибкой в ЕС
Глава делегации общественников из стран Евросоюза Татьяна Говорова-Генард выразила сожаление по поводу введения ограничительных мер в отношении Крыма.
Обновлено в 08:03
Наука
Ученые узнали, почему организм перестает бороться со старением
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Происшествия
Врачи не нашли серьезных травм у журналиста Голунова
Врачи провели медицинское обследование корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, не обнаружили у него серьезных травм и готовы отпустить его.
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Происшествия
В Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Щелковском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 10:15
Спорт
Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии
Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
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Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Спорт
Мужская сборная России по волейболу разгромила США в Лиге наций
Предварительный этап Лиги наций завершится 30 июня.
Обновлено в 11:31
Происшествия
Петиция в защиту Голунова набрала более 53 тысяч голосов
Вчера, 7 июня, пользователь под ником Siarhei Kazlouski создал петицию на портале Change.org в защиту журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 12:13
Автоспорт
Феттель стал лучшим в третьей практике Гран-при Канады «Формулы-1»
Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
Обновлено в 12:44
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Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сцены
Обновлено вчера в 11:42
Музыка
Борис Гребенщиков спел на набережной Петрозаводска
Сегодня днем культовый музыкант, бессменный лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков спел на набережной Петрозаводска.
Обновлено в 07:36
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Врачи не нашли серьезных травм у журналиста Голунова
Врачи провели медицинское обследование корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, не обнаружили у него серьезных травм и готовы отпустить его.
Обновлено в 12:39
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как веселит детей и жену по утрам
Шоумен умеет создавать дома хорошее настроение. Известный телеведущий Максим Галкин часто делится семейными видео и фото в соцсетях.
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Шоу-бизнес
Мария Порошина призналась, что страдает от одиночества
Артистка страдает от одиночества. Она призналась, что всегда была человеком семейным.
Обновлено в 08:29
Политика
Парламент Молдавии утвердил правительство во главе с Майей Санду
Парламент Молдавии утвердил состав правительства во главе с Майей Санду. За это решение проголосовал 61 депутат из 101.
Обновлено в 11:43
Общество
МЧС предупредило о жаре и грозах в Ленобласти
Спасатели предупредили о том, что в воскресенье, 9 июня, в Ленинградской области по-прежнему будет царствовать жара.
Обновлено в 10:56
Футбол
Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов
Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира.
Обновлено в 05:20
Общество
Бывший муж осужденной в США россиянки предложил ей совместную опеку
Обновлено вчера в 23:03
Музыка
Невзоров подыграл Шнурову и выступил у него на подтанцовке
Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес
Ксения Собчак оформила официальный развод с Виторганом
Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись. Брак знаменитой пары просуществовал 6 лет. У экс-супругов есть общий сын Платон.
Обновлено в 12:27
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары
В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Вице-премьер Борисов заявил, что претензий к SSJ-100 нет
Причиной крушения российского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево, при котором погиб 41 человек, не была техническая неисправность лайнера – он был в исправном состоянии, об этом рассказал заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.
Обновлено в 05:55
Наука
Ученые назвали напиток, полезный для сердца
Употребление несоленого томатного сока снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 09:52
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Общество
День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне традиционным парадом
Традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II состоится в субботу на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.
Обновлено вчера в 22:48
Футбол
Сборная России сыграет с Сан-Марино в отборе Евро-2020
В Саранске в рамках отборочного этапа чемпионата Европы состоится матч третьего тура между сборной России и национальной командой Сан-Марино.
Обновлено вчера в 18:00
Общество
В Кремле уверены, что проекты победителей конкурса «Моя страна - моя Россия» реализуют
"От имени администрации президента выражаю всем благодарность и уверенность в том, что те идеи и проекты, которые вы предлагаете, будут реализованы и будут работать на благо нашей страны", - заключил Магомедов.
Обновлено в 10:13