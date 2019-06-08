Футбол

«Валенсия» не воспользовалась правом приоритетного выкупа ЧерышеваSoccer.ru вчера в 23:48

"Валенсия" не воспользовалась правом приоритетного выкупа прав на российского полузащитника Дениса Черышева у "Вильярреала", утверждает источник. "Лос чес" до 25 мая имели преимуществом перед другими клубами, но не стали выкупать игрока за 8 млн евро.
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«Валенсия» не будет выкупать Черышева и может обменять его на Мурильо

Чемпионат01:56

«Валенсия» может выкупить Черышева у «Вильярреала», отдав взамен Мурильо

Sports.ru00:59

СМИ: «Валенсия» планирует обменять защитника Мурильо на Черышева

Матч ТВ01:50

«Валенсия» не использовала право приоритетного выкупа Черышева за 8 млн евро

Sport24.ru00:16

СМИ: «Валенсия» хочет обменять Мурильо на Черышева

Спорт-Экспресс01:15

«Валенсия» не выкупит Черышева

Sport.ru02:29

«Валенсия» не будет выкупать Черышева у «Вильярреала»

РИА Новости01:42
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:48, Ашберн
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Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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