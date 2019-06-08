Футбол
«Валенсия» не воспользовалась правом приоритетного выкупа ЧерышеваЕвро-футбол.ру 02:22
В услугах колумбийского игрока заинтересован "Вильярреала", которому принадлежат права на Черышева. В минувшем сезоне Денис провёл 41 матч в составе "Валенсии".
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Семья Алибасова подаст в суд на производителя средства «Крот»
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Венесуэла создала механизм для расчета с РФ в рублях
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Кудрин назвал три шага в борьбе с коррупцией в России
Внедрение лучших практик по открытости органов государственной власти позволит справиться с коррупцией в России.
Обновлено в 07:35
Политика
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
Обновлено вчера в 18:41
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Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии
Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
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Яну Рудковскую раскритиковали за платье, подчеркнувшее живот
Как показалось подписчикам блога, одеяние Яна выбрала не по возрасту, а высокий пояс и пышная юбка слишком подчеркивают ее живот.
Обновлено в 07:45
Здоровье
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Ранее продюсер попал в больницу с отравлением средством для прочистки труб Роспотребнадзор может выдать предписания для изменения упаковки средства для прочистки труб, которым отравился продюсер Бари Алибасов, однако судебная перспектива иска к производителю находится под вопросом, считает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
Обновлено в 06:12
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Названа причина одного из крупнейших пожаров в истории Калифорнии
Вылетевшая из-под кувалды искра или осколок горячего метала стали причиной одного из самых масштабных в истории штата Калифорния пожара Ранч (Ranch), сообщает издание Mercury News со ссылкой на заявление калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты (Cal Fire).
Обновлено вчера в 20:01
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Мадуро приказал открыть границу Венесуэлы с Колумбией
Обновлено вчера в 21:36
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Медведева рассказала об угрозах в ее адрес во время турне по Японии
Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 07:23
Авто
Тюнеры оснастили Grand Cherokee Trackhawk 807-сильным мотором
После посещения тюнинг-ателье, Trackhawk прошел первую стадию чиптюнинга 6,2-литрового V8 с наддувом, в результате которого мощность мотора увеличилась до 807 л.с. и 950 Нм крутящего момента.
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Путин назвал Зеленского хорошим актером
Путин назвал Зеленского "хорошим специалистом в области, в которой до сих пор работал".
Обновлено вчера в 10:32
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Состояние музыкального продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, однако опасности для его жизни нет.
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Создателей сериала «Чернобыль» снова обвинили в искажении правды
Обновлено в 01:56
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В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
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Происшествия
Голунов рассказал об условиях своего содержания и побоях полиции
Задержание Голунова: Голунова арестовали в Москве 6 июня.
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