Футбол

«Валенсия» не воспользовалась правом приоритетного выкупа ЧерышеваЕвро-футбол.ру 02:22

В услугах колумбийского игрока заинтересован "Вильярреала", которому принадлежат права на Черышева. В минувшем сезоне Денис провёл 41 матч в составе "Валенсии".
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«Валенсия» не использовала право приоритетного выкупа Черышева за 8 млн евро

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Денис Дмитриевич Черышев
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Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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