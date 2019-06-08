Футбол
«Валенсия» не воспользовалась приоритетным правом на выкуп ЧерышеваREGNUM 02:02
Футбольный клуб «Валенсия» не стал использовать свое приоритетное право на приобретение российского форварда команды «Вильярреал» Дениса Черышева, сообщает 8 июня AS.
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