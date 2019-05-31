Футбол
«Валенсия» намерена выкупить Дениса ЧерышеваЕженедельник Футбол 05:41
«Валенсия» намерена приобрести у «Вильярреала» 28-летнего хавбека. Сообщается, что спортивный директор «летучих мышей» Матео Алемань попытается сбить цену на Черышева в летнее межсезонье. Руководство валенсийцев хочет договориться с «Вильярреалом» на меньшую сумму, чем 7 млн. евро.
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Подсчитан лимит ежедневных трат российских пенсионеров
В Счетной палате подсчитали, сколько российские пенсионеры в среднем могут потратить на себя в день, передает РИА Новости.
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Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность» на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность".
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Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
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Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
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Экономика
Костин предложил ограничить ЦБ в сроках владения санированными банками
На съезде Ассоциации банков России президент ВТБ Андрей Костин предложил законодательно ограничить 5–7 годами срок, в течение которого ЦБ может владеть акциями санированных банков.
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Рамос считает, Азару есть что добавить в «Реал»
Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал возможный переход в королевский клуб нападающего «Челси» Эдена Азара.
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Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова отреагировала скандал вокруг дизайнера, который пожаловался телеведущей Ксении Собчак на то, что Бузова публично носит его вещи, и попросил передать Бузовой, чтобы она их не носила.
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Минтранс и Росавиацию накажут из-за аэропорта Благовещенска
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Кино
Прокатчик объяснил удаление ряда сцен из фильма об Элтоне Джоне
Фильм "Рокетмен" о жизни известного британского певца и композитора Элтона Джона в российском прокате претерпел некоторые изменения в соответствии с законодательством страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Централ Партнершип".
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Кино
В Москве прошел фестиваль польских фильмов «Висла»
В Москве завершился 12-й фестиваль польских фильмов "Висла".
Обновлено в 06:45
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Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
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Технологии
Пуск российской термоядерной установки намечен на конец 2020 года
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Игры
В GOG началась летняя распродажа
Распродажа приурочена к началу лета. Ранее сообщалось о том, что аналогичная акция в Steam может начаться 25 июня.
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Вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров ушел в отставку
Замгубернатора Руслан Гаттаров, который курировал экономический блок в правительстве региона, уходит в отставку.
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Экономика
НТВ сообщил о новом «деле ЮКОСа» и выводе Ходорковским более $50 млрд
В пресс-службе Генеральной прокуратуры РБК отметили, что в фильме прозвучала позиция одного из самых заслуженных действующих сотрудников ведомства, который обладает наиболее полной информацией по данному вопросу.
Обновлено в 07:06
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Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Политика
Соратник Зеленского пообещал окончить войну в Донбассе
Напомним, что 30 мая украинский премьер Владимир Гройсмана, которого Верховная рада не смогла отправить в отставку, обвинил бывшего президента Украины Петра Порошенко и его соратников в развязывании войны в Донбассе.
Обновлено в 06:01
Общество
В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива
Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.
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Гузеева рассказала о периоде, когда пила запоями
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Космос
Висевшее 10 лет в космосе полотенце вернут на Землю
В ходе работ российские космонавты забрали легендарное полотенце, которое провисело в космосе около десяти лет.
Обновлено вчера в 09:28
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Главный тренер сборной Германии Лев госпитализирован
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев госпитализирован, сообщает Bild.
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Финансы
Доллар и евро в пять раз превзошли нацвалюты в торговле России и Китая
Платежи в долларах и евро по-прежнему составляют львиную долю во внешнеторговых расчетах России и Китая, а по итогам 2018 года доля российско-китайской торговли в национальных валютах — рублях и юанях — сократилась впервые после бурного роста в 2014–2017 годах.
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Гаджеты
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Лучшим антивирусным ПО для MacOS признаны: Cyber Security Pro (ESET) Internet Security (Kaspersky) Antivirus for Mac (Bitdefender) Antivirus for Mac OS (G Data) Security Deluxe (Norton) Наименьшие оценки в ходе исследования «Роскачества» для Windows получили программы компаний Sophos и «Доктор Веб», а для MacOS – сама Apple и Avira.
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Политика
Лукашенко рассказал, как Белоруссию «кинули» после распада СССР
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после распада СССР страну "кинули" с советскими рублями.
Обновлено в 04:56