«Валенсия» намерена выкупить Дениса ЧерышеваЕженедельник Футбол 05:41

«Валенсия» намерена приобрести у «Вильярреала» 28-летнего хавбека. Сообщается, что спортивный директор «летучих мышей» Матео Алемань попытается сбить цену на Черышева в летнее межсезонье. Руководство валенсийцев хочет договориться с «Вильярреалом» на меньшую сумму, чем 7 млн. евро.

Общество Подсчитан лимит ежедневных трат российских пенсионеров В Счетной палате подсчитали, сколько российские пенсионеры в среднем могут потратить на себя в день, передает РИА Новости.

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".

Культура Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.

Политика Вучич посетил в больнице пострадавшего в Косово российского дипломата Сербский лидер Александр Вучич в сопровождении российского посла Александра Чепурина посетил в больнице российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощекова, который пострадал в Косово.

Экономика Костин предложил ограничить ЦБ в сроках владения санированными банками На съезде Ассоциации банков России президент ВТБ Андрей Костин предложил законодательно ограничить 5–7 годами срок, в течение которого ЦБ может владеть акциями санированных банков.

Футбол Рамос считает, Азару есть что добавить в «Реал» Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал возможный переход в королевский клуб нападающего «Челси» Эдена Азара.

Шоу-бизнес Бузова вернет одежду пожаловавшемуся на нее Собчак дизайнеру Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова отреагировала скандал вокруг дизайнера, который пожаловался телеведущей Ксении Собчак на то, что Бузова публично носит его вещи, и попросил передать Бузовой, чтобы она их не носила.

Кино Прокатчик объяснил удаление ряда сцен из фильма об Элтоне Джоне Фильм "Рокетмен" о жизни известного британского певца и композитора Элтона Джона в российском прокате претерпел некоторые изменения в соответствии с законодательством страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Централ Партнершип".

Общество Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.

Игры В GOG началась летняя распродажа Распродажа приурочена к началу лета. Ранее сообщалось о том, что аналогичная акция в Steam может начаться 25 июня.

Политика Вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров ушел в отставку Замгубернатора Руслан Гаттаров, который курировал экономический блок в правительстве региона, уходит в отставку.

Экономика НТВ сообщил о новом «деле ЮКОСа» и выводе Ходорковским более $50 млрд В пресс-службе Генеральной прокуратуры РБК отметили, что в фильме прозвучала позиция одного из самых заслуженных действующих сотрудников ведомства, который обладает наиболее полной информацией по данному вопросу.

Политика Путин присвоил имена аэропортам Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.

Политика Соратник Зеленского пообещал окончить войну в Донбассе Напомним, что 30 мая украинский премьер Владимир Гройсмана, которого Верховная рада не смогла отправить в отставку, обвинил бывшего президента Украины Петра Порошенко и его соратников в развязывании войны в Донбассе.

Общество В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.

Шоу-бизнес Гузеева рассказала о периоде, когда пила запоями В рамках эфира Лариса Гузеева, сопереживая героине шоу, рассказала о периоде своей жизни, когда пила запоями.

Космос Висевшее 10 лет в космосе полотенце вернут на Землю В ходе работ российские космонавты забрали легендарное полотенце, которое провисело в космосе около десяти лет.

Футбол Главный тренер сборной Германии Лев госпитализирован Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев госпитализирован, сообщает Bild.

Финансы Доллар и евро в пять раз превзошли нацвалюты в торговле России и Китая Платежи в долларах и евро по-прежнему составляют львиную долю во внешнеторговых расчетах России и Китая, а по итогам 2018 года доля российско-китайской торговли в национальных валютах — рублях и юанях — сократилась впервые после бурного роста в 2014–2017 годах.

Гаджеты «Роскачество» составило рейтинг лучших антивирусов Лучшим антивирусным ПО для MacOS признаны: Cyber Security Pro (ESET) Internet Security (Kaspersky) Antivirus for Mac (Bitdefender) Antivirus for Mac OS (G Data) Security Deluxe (Norton) Наименьшие оценки в ходе исследования «Роскачества» для Windows получили программы компаний Sophos и «Доктор Веб», а для MacOS – сама Apple и Avira.