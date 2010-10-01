Футбол
Sports.ru«Валенсия» намерена арендовать Хюсая у «Наполи»
Испанский клуб хочет арендовать 25-летнего албанца с опцией выкупа. Но если Хюсай проведет определенное количество матчей, «Валенсии», возможно, придется выкупить игрока за 20 млн евро.
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Происшествия
Пострадавшая в бассейне в Турции девочка из России умерла
ТК Звезда вчера в 09:58
Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru вчера в 06:00
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС вчера в 16:58
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
По информации ведомства на 1 января этого года, в стране живет 4,3 млн мужчин и 5,8 млн женщин предпенсионного возраста — в общей сложности 10,1 млн человек.
Известия вчера в 20:42
Энергетика
Миллер пообещал повысить рабочим «Газпрома» зарплаты на 15%
В дочерних компаниях и филиалах "Газпрома" рабочим с 1 октября повысят зарплаты на 15%, объявил председатель правления концерна Алексей Миллер на праздничном селекторном совещании в честь Дня работника нефтяной и газовой промышленности.
Интерфакс 05:48
Происшествия
СГК: семьям погибших в Новосибирске рабочих будет оказана помощь
На месте обрушения стены здания насосной станции в Новосибирске погибли трое работников из состава субподрядной организации, сообщили ИА REGNUM в Сибирской генерирующей компании.
REGNUM вчера в 22:25
Политика
Соловьев заявил о желании россиян обсуждать Украину вместо пенсий
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что россиянам интереснее обсуждать Украину, чем собственные пенсии.
Lenta.ru 05:10
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.
Известия 04:50
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с украинскими диверсантами
В ночь на четверг произошло столкновение ополченцев с диверсионной группой украинских силовиков, рассказали в Народной милиции ДНР.
РИА Новости 06:06
Музыка
Филипп Киркоров устроил скандал на «Новой волне» в Сочи
Российская газета 04:23
Политика
Кремль отреагировал на перезагрузку власти на Украине
В Кремле с большим вниманием наблюдают за перезагрузкой власти на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя начало работы новой Верховной Рады.
Lenta.ru 06:05
Политика
Генпрокурор Украины Луценко написал заявление об отставке
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление на имя президента Владимира Зеленского об отставке.
Российская газета 05:24
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Происшествия
Неизвестные ворвались в Театр.doc и сорвали спектакль о геях
Интерфакс вчера в 15:19
Общество
В Кузбассе пенсионерка добилась перерасчёта пенсии
После вмешательства прокуратуры Пенсионный фонд России сделал перерасчёт пенсии жительнице Кемерова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:14
Религия
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
Политика
Меркель и Путин обсудили транзит газа и «нормандский формат»
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, говорится в сообщении правительства ФРГ.
Коммерсантъ 06:07
Гаджеты
Xiaomi представила 70-дюймовый телевизор Redmi TV
Помимо двух новых смартфонов, компания Xiaomi анонсировала телевизор Redmi TV. Новинка оснащена 70-дюймовым дисплеем с разрешением 4K.
MobiDevices 05:41
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 06:24
Финансы
Американский минфин отказался от долларовых интервенций
Долларовые интервенции США проводили в 1998, 2000 и 2011 годах.
REGNUM 02:31
Экономика
«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги
В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 20:49
Общество
Юная суперзвезда Билли Айлиш прибыла в Петербург на своем самолете
17-летняя суперзвезда Билли Айлиш прилетела в Петербург из Москвы на своем самолете в компании матери, передает 78.ru.
Пятый канал вчера в 07:38
Экономика
У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Культура
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы вчера в 02:17
Политика
На МАКС показали уникальный Су-47
На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий 27 августа в 11:48
Политика
В Раде подтвердили скорый обмен Сенцова
Депутат Верховной рады Ахтем Чийгоз заявил, что обмен заключенными между Россией и Украиной должен остаться в пятницу, 30 августа.
Газета.Ru 04:53
Авто
Porsche представила обновленный кроссовер Porsche Macan Turbo
Немецкая компания Porsche представила обновленную версию роскошного кроссовера Porsche Macan Turbo 2020.
Rusargument 01:05
Финансы
Минэкономразвития представило Россию без сверхдоходов от нефти
По бюджетному правилу дополнительными считаются доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2%. В консервативном прогнозе в 2020-2024 годах экономика РФ потеряет 30,5 трлн рублей.
Infox.ru вчера в 17:46