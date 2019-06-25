Футбол
«Валенсия» намекнула на трансфер СиллессенаЧемпионат 00:57
Пресс-служба «Валенсии» намекнула в «Твиттере» на скорый трансфер голкипера «Барселоны» Яспера Силлессена. В ролике неизвестный футболист подписал контракт и получил оранжевую обувь с логотипом клуба.
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«Валенсия» анонсировала трансфер, не назвав игрока. Ранее Силлессен прошел медосмотр
Бомбардир.рувчера в 16:36
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