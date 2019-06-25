Футбол

«Валенсия» намекнула на трансфер СиллессенаЧемпионат 00:57

Пресс-служба «Валенсии» намекнула в «Твиттере» на скорый трансфер голкипера «Барселоны» Яспера Силлессена. В ролике неизвестный футболист подписал контракт и получил оранжевую обувь с логотипом клуба.
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«Валенсия» намекнула на переход Силлессена (видео)

Советский спортвчера в 16:49

«Валенсия» намекнула на подписание Силлессена. Оранжевыми кломпами

Спорт-Экспрессвчера в 16:05

Вратарь «Барселоны» прошел медосмотр для перехода в «Валенсию»

Матч ТВвчера в 11:59

«Валенсия» анонсировала трансфер, не назвав игрока. Ранее Силлессен прошел медосмотр

Бомбардир.рувчера в 16:36

«Валенсия» анонсировала трансфер Силлессена

Soccer.ruвчера в 15:11

Вратарь «Барселоны» Силлессен прошел медосмотр для перехода в «Валенсию»

Sport24.ruвчера в 12:39

«Барселона» обменяет Силлессена в «Валенсию» на Нето

Sports.ruвчера в 07:22
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:09, Ашберн
Происшествия

В Ленобласти один рыбак зарезал другого из-за места для рыбалки

«Причиной конфликта послужило желание подозреваемого ловить рыбу в конкретном месте, напротив дома потерпевшего, с чем был категорически не согласен последний», — уточнили в СУ СКР по Ленобласти.
Обновлено в 04:18
Политика

Комитет ПАСЕ предложил вернуть российской делегации ее полномочия

Комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал вернуть российской делегации ее права, но выдвинул ряд условий.
Обновлено в 03:48
Происшествия

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратове

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Саратове, который планировал совершить член террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 03:56
Общество

В Липецке попрощались со школой

«Липецкие зори-2019» привлекли более 2,5 тысяч выпускников, 291 из них – золотые медалисты.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Семь уголовных дел возбудили против московского отравителя

Уголовные дела были возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 («Кража») и 162 («Разбой») УК РФ.
Обновлено в 04:43
Технологии

«Ростелеком» отразил все кибератаки на прямую линию с президентом

Прямая линия с Владимиром Путиным 20 июня продолжалась 4 часа 8 минут. Всего поступило около двух миллионов обращений.
Обновлено в 05:01
Общество

В России могут снизить возраст совершеннолетия

Глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что в России можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

Под Красноярском ребенок два дня провел один в доме с трупом отца

Двухлетний ребенок двое суток провел один в квартире со своим умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие

В ДНР заявили о задержании готовивших нападение агентов СБУ

В МВД самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании агентов Службы безопасности Украины, готовивших устранение руководителей силовых ведомств.
Обновлено в 05:01
Политика

Американские компании сумели обойти запрет на сотрудничество с Huawei

Ряд американских компаний сумели обойти запрет Дональда Трампа на сотрудничество с китайской телекоммуникационной корпорацией Huawei и продолжают совместную работу, сообщает издание The New York Times.
Обновлено в 02:54
Экономика

В РФ с 1 июля «перезапустят» программы господдержки авторынка

Обновлено в 05:03
Происшествия

Назван рекорд превышения скорости на Крымском мосту

На сегодняшний день максимальная скорость автотранспорта, проезжающего по Крымскому мосту, была 243 км / ч Сотрудники ГИБДД зафиксировали максимальную скорость движения авто по Крымскому мосту.
Обновлено в 03:25
Политика

Кличко обжалует отмену присвоения проспектам имен Бандеры и Шухевича

Ранее Окружной административный суд Киева отменил решение горсовета о присвоении этим проспектам имен Бандеры и Шухевича.
Обновлено в 04:25
Космос

Астероид внушительных размеров приблизится к Земле 27 июня

Обновлено вчера в 13:28
Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию

Обновлено в 04:39
Политика

На Украине посоветовали «разобрать к чертовой матери» Крымский мост

Украинский гидрогеолог Юрий Медовар считает, что строительство моста было колоссальной ошибкой Украинские СМИ снова публикуют мифы о Крымском мосте и его проблемах: гидрогеолог Юрий Медовар заявил, что мост "вызывает посадку уровня Керченского пролива", передают "РИА Новости (Крым )".
Обновлено в 02:11
Музыка

Погиб гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский

Обновлено в 04:44
Авто

Названа стоимость нового Changan CS35 для России

Ожидаемая цена новинки — около 900 тыс. рублей за версию, оснащённую передним приводом и 1,6-литровым двигателем мощностью 130 л. с. На сегодняшний день стоимость нынешнего поколения Changan CS35 на российском рынке составляет 869 тыс. 900 рублей за базовую комплектацию Comfort.
Обновлено вчера в 05:00
Происшествия

В Тюмени хирурги удалили 15-килограммовую опухоль мужчине

Обновлено в 02:20
Экономика

Шигабутдинов покинет пост гендиректора «ТАИФа»

Генеральный директор группы компаний «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов в интервью газете «Ведомости» рассказал о том, что решил покинуть свой пост.
Обновлено в 03:10
Политика

Лидер фракции ЛДПР парламента Петербурга сложил полномочия депутата

Лидер фракции ЛДПР в законодательном собрании Петербурга Олег Капитанов объявил о сложении депутатских полномочий.
Обновлено в 04:35
Транспорт

МВД обновляет правила регистрации транспортных средств

Фото: АГН Москва МВД России разработало проект приказа, которым изменяются правила регистрации автомобилей и мотоциклов.
Обновлено в 04:25
Общество

Прокуратура и УФАС начали проверку продажи земли под баней «Бодрость»

Представитель прокуратуры Екатеринбурга во время сегодняшнего заседания комиссии сообщил, что в ведомстве уже начали проверку и подключили к ней УФАС и следователей.
Обновлено в 03:48
Политика

Савченко баллотируется в Раду от Донбасса

Обновлено в 03:15
Наука

Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением

Исследователи из Ноттингемского университета в Великобритании пришли к заключению, что кофе помогает бороться с диабетом и ожирением.
Обновлено 24 июня в 13:47
Экономика

Курс грузинского лари упал до исторического минимума

За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.
Обновлено вчера в 09:22
Технологии

На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом

На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено вчера в 19:14
Кино

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Обновлено в 03:41
Политика

Российская делегация входит и выходит из зала ПАСЕ

Украинская же делегация, наоборот, во вторник в полном составе в знак протеста покинула зал.
Обновлено вчера в 14:58
Авто

Новый кроссовер Toyota появится в России к 2020 году

Японская компания Toyota намерена в скором времени выпустить новую модель кроссовера, который получил платформу, что активно применяется в хетчбэке Toyota Yaris.
Обновлено вчера в 11:10
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Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, вратарь клуба «Барселона» и национальной сборной Нидерландов. Бронзовый призёр чемпионата мира 2014 года.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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