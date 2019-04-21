Футбол

Валенсия намекнул на уход из «Манчестер Юнайтед»Sport24.ru 07:59

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия с большой долей вероятности покинет команду. 33-летний эквадорец намекнул о своем уходе из клуба, опубликовав в инстаграме фото трибуны на «Олд Траффорд» и оставив подпись «Спасибо».
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Валенсия намекнул на уход из «Манчестер Юнайтед»

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Валенсия опубликовал трибун «Олд Траффорд» и написал «Спасибо»

ProstoProSport09:21
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