Футбол

«Валенсия» на своем поле обыграла «Реал»Советский спорт вчера в 17:24

Валенсия — Реал
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Месталья»
Даниэль Васс
5′
Гонсалу Гедеш
35′
64′
Альваро Одриосола
64′
Тони Кроос
Иско
64′
Марко Асенсио
Гарет Бэйл
Даниэль Парехо
65′
Гонсалу Гедеш
Денис Черышев
73′
76′
Марсело
78′
Лукас Васкес Иглесиас
Мариано Диас
Карлос Солер
Ферран Торрес
80′
Эсекьель Гарай
83′
Кевин Гамейро
Санти Мина
85′
90′+3′
Карим Бензема
В составе победителей голами отметились Гонсалу Гуэдеш (35-я минута) и Эсекьель Гарай (83). В составе мадридского клуба отличился Карим Бензема (90+3). Отметим, что российский полузащитник Валансии Денис Черышев начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 73-й минуте, заменив Гуэдеша.
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