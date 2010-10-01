Футбол
Sportbox.RU«Валенсия» может арендовать Икарди
Аргентинский нападающий «Интера» Мауро Икарди может продолжить карьеру в Испании. По информации источника, игроком интересуется «Валенсия», которая готова арендовать 26-летнего форварда. Ранее сообщалось, что на Икарди также претендует мадридский «Атлетико».
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:37, Вашингтон
Общество
Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России
Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.
Газета.Ru 04:19
Общество
Моника Беллуччи воссоединилась с Венсаном Касселем
Моника Беллуччи воссоединилась с Венсаном Касселем Пара вместе представила фильм "Необратимость" на Венецианском фестивале.
Экспресс газета 10:13
Общество
В России с сентября изменятся некоторые законы
С 1 сентября в России вступают в силу несколько нормативных актов.
РИА Новости вчера в 08:01
Общество
Ураган «Дориан» усилился до максимальной категории
Ураган «Дориан» усилился до максимальной, пятой категории, сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США.
RT на русском 08:28
Общество
Папа римский застрял в лифте и опоздал к началу проповеди
Российская газета 09:03
Общество
Эрнст назвал условие для возвращения Друзя в «Что? Где? Когда?»
Александр Друзь может вернуться в передачу, если объяснится перед зрителями.
Lenta.ru 09:34
Происшествия
Компьютерный сбой привел к задержке авиарейсов по всей Франции
Компьютерный сбой произошел в системе представления планов полетов во Франции, в результате чего авиарейсы задерживали на территории всей страны.
РБК 10:06
Хоккей
КХЛ утвердит дорожную карту перехода на единый размер площадок осенью
Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердит дорожную карту для всех представителей лиги по вопросу перехода на единый размер площадок в ноябре 2019 года.
RT на русском 10:31
Шоу-бизнес
Кузя из «Универа» выпустил совместный клип с дочерью к 1 сентября
1 сентября актер Виталий Гогунский, больше известный зрителям как Кузя из сериала «Универ», выпустил совместное видео со своей дочкой Миланой.
Телепрограмма 09:38
Культура
1 сентября программе «Спокойной ночи, малыши!» исполнилось 55 лет
Невские Новости 04:46
Финансы
Рубль в сентябре: есть ли основание для паники
Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты": - Первые дни сентября оповещают нас о том, что "самый страшный" месяц в году для рубля - август - завершился.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Политика
Зеленский проводит встречу с вице-президентом США Майком Пенсом
Президент Украины Владимир Зеленский проводит в Варшаве встречу с вице-президентом США Майком Пенсом.
Украина.ру 10:32
Политика
В Польше начались памятные мероприятия к 80-летию Второй мировой войны
Московский Комсомолец вчера в 22:29
Политика
СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России
Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.
РБК 09:03
Общество
Гороскоп на 1 сентября: друзья и покровители окажут поддержку Овнам
Могут рассчитывать на поддержку своих друзей и покровителей. Нужные люди сами пойдут вам навстречу.
Primpress.ru вчера в 20:30
Политика
Новый премьер Украины прокатился на самокате по зданию правительства
Новый премьер Украины Алексей Гончарук поздравил школьников с началом учебного года и прокатился по зданию кабмина на электросамокате, видео опубликовано на его странице в соцсети Facebook.
РИА Новости 09:43
Экономика
Bloomberg: Швеция задумалась о новом налоге из-за России
Шведское правительство планирует ввести новый налог из-за роста напряженности в отношениях с российской стороной.
Газета.Ru 03:00
Кино
«Джокеру» аплодировали в Венеции восемь минут
Как сообщает Deadline, после состоявшейся на смотре премьеры фильма о появлении одного из самых известных суперзлодеев вселенной DC зал аплодировал восемь минут.
Российская газета 09:02
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Единоборства
Поветкин по очкам победил Фьюри
Александр Поветкин по очкам выиграл у Хьюи Фьюри на вечере профессионального бокса в Лондоне.
Metaratings вчера в 17:27
Происшествия
Вторая гонка «Формулы-2» в Бельгии отменена в память о Юбере
Организаторы «Формулы-2» отменили вторую гонку, которая должна была пройти в рамках этапа в Бельгии, в связи с гибелью французского пилота Антуана Юбера.
RT на русском вчера в 15:38
Авто
Для пикапа Ram 1500 доступна версия Night Edition
Пикап Ram 1500 получил новую версию под названием Night Edition.
Vevby.ru 07:10
Политика
Володин назвал недопустимым заявление Польши о Второй мировой войне
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал заявление польских властей о «незаинтересованности» Москвы в исторической правде.
Политическая Экспертиза 08:16
Армия и оружие
Сжигая броню. Как работает самое опасное противотанковое оружие пехоты
Уничтожение бронетехники на расстоянии в несколько километров, автоматическое наведение на цель и почти пятидесятилетняя армейская карьера — противотанковый комплекс "Фагот" благодаря простоте, надежности и эффективности стал одним из самых распространенных ПТРК в мире.
РИА Новости 01:00
Армия и оружие
Наблюдатели ОБСЕ и представители ДНР попали под обстрел
Сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и оперативная группа представительства самопровозглашенный Донецкой народной республики (ДНР) попали под обстрел, сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на руководителя представительства ДНР Руслана Якубова.
Коммерсантъ 08:03