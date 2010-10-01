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Аргентинский нападающий «Интера» Мауро Икарди может продолжить карьеру в Испании. По информации источника, игроком интересуется «Валенсия», которая готова арендовать 26-летнего форварда. Ранее сообщалось, что на Икарди также претендует мадридский «Атлетико».
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