Футбол
Матч ТВ«Валенсия» может арендовать Икарди
Аргентинский нападающий «Интера» Мауро Икарди может продолжить карьеру в Испании. По информации источника, игроком интересуется «Валенсия», которая готова арендовать 26-летнего форварда. Ранее сообщалось, что на Икарди также претендует мадридский «Атлетико».
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Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»
Газета.Ru 06:31
Происшествия
В Северной Осетии вспоминают жертв Беслана
В Северной Осетии вспоминают жертв захвата школы в Беслане, произошедшего 15 лет назад, об этом 1 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:16
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган «застрял» с семьёй на острове из-за урагана «Дориан»
Российский рэп-исполнитель Джиган не может покинуть вместе с семьёй остров в американском штате Флорида из-за урагана «Дориан».
News.ru 07:00
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали авиаудар США по Идлибу
Депутат Госдумы Антон Морозов прокомментировал американский удар по зоне деэскалации в Идлибе, который США нанесли без уведомления российской и турецкой сторон.
РИА Новости 08:35
Политика
В Любляне зажгли доставленный из Москвы Вечный огонь в память о войне
В Любляне по случаю 80-летия начала Второй мировой войны состоялась церемония зажжения Вечного огня, частицу которого доставили в Словению от Могилы Неизвестного Солдата в Москве.
RT на русском 07:16
Происшествия
В Брянске умер избитый полицейским подросток
В Брянске скончался 17-летний подросток, которого в августе избил майор полиции Денис Терехов.
РБК 08:18
Политика
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Президент Сирии Башар Асад посадил двоюродного брата Рами Маклуфа под домашний арест из-за хвастовства его сына в соцсетях, сообщает The Sun.
РЕН ТВ вчера в 16:23
Происшествия
В Калмыкии ребенок умер от отравления ядохимикатами
В Калмыкии в селе Яшалта трое детей отравились ядохимикатами. Один ребенок 2018 года рождения скончался.
Российская газета 07:25
Армия и оружие
«Роскосмос» начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей
НПО "Энергомаш", входящее в госкорпорацию "Роскосмос", запустило производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
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Политика
Дуда заявил, что мир извлек мало уроков из Второй мировой войны
Президент Польши Анджей Дуда, выступая 1 сентября в Варшаве на памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны, заявил, что мир не вынес должных уроков из страшных событий тех лет.
Политика Сегодня 08:56
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Происшествия
Гран-при Бельгии начнется с минуты молчания в память о погибшем Юбере
13-й этап чемпионата мира в классе машин "Формула-1" - Гран-при Бельгии - начнется с минуты молчания в память о погибшем французском пилоте команды BWT Arden Антуане Юбере, который выступал в классе "Формула-2".
Газета.Ru 06:36
Футбол
Защитник «Бенфики» Лысцов проходит медосмотр в «Крыльях Советов»
За основную команду португальского клуба Лысцов не провел ни одного матча.
Sportbox.RU 08:04
Политика
Скабеева назвала позицию Польши по Второй мировой войне дурью
Телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале прокомментировала объяснения МИД Польши о том, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:53
Космос
Робот «Федор» воспользовался дрелью и полотенцем на МКС
Под дистанционным управлением космонавта Александра Скворцова робот "Федор" на МКС воспользовался дрелью и полотенцем на МКС.
Газета.Ru вчера в 17:25
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 30 августа в 22:19
Наука
В Эфиопии найден череп австралопитека древнейшего вида
Исследователям удалось обнаружить череп австралопитека, причем одного из самых его древних видов - Australopithecus anamensis.
В городе R 30 августа в 11:00
Общество
Новые правила с 1 сентября упростят жизнь водителям
DriveNN.ru 08:00
Кино
Зрители 8 минут хлопали «Джокеру» в Венеции
Показ фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли на Венецианском кинофестивале завершился восьмиминутными овациями.
Газета.Ru 06:04
Финансы
Экономике России начал угрожать «кредитный пузырь»
Угроза надувания кредитного «пузыря», грозящая через год ввергнуть страну в пучину рецессии, о которой не устает предупреждать министр экономического развития Максим Орешкин, становится все реальнее.
Московский Комсомолец 08:23
Общество
Президентское кадетское училище открылось в Кемерово
Первая очередь президентского кадетского училища на 360 мест открылась в Кузбассе, в церемонии открытия приняли участие статс-секретарь Минобороны Николай Панков и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:05
Политика
Володин назвал ущербным руководителей Польши
Председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил руководство Польши в том, что оно показывает свою ущербность тем, что политизируют итоги Второй мировой войны.
Наша версия 08:47
Общество
SuperJob назвал отрасль рынка труда с зарплатами до ₽250 тыс
Одни из самых высоких зарплат в России предлагает сфера информационных технологий.
РБК 06:25
Здоровье
Наследство поневоле, или Кто рискует стать алкоголиком
По словам Хосе Рико Ирлеса, специалиста UGR и руководителя исследовательской группы, именно низкий уровень бета-эндорфина определяет, может ли кто-то стать зависимым от спиртного.
Pravda.Ru 08:07
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Суд оштрафовал возможного соавтора идеи биткоина на $4 млрд
В соответствии с принятым решением Райту придется вернуть родственникам покойного Клеймана порядка 410 тыс. единиц криптовалюты, что по нынешнему курсу составляет около $4 млрд.
РБК вчера в 18:58
Происшествия
Один человек погиб при крушении самолета во время авиашоу в Канаде
Московский Комсомолец вчера в 21:51
Политика
Путин 2 сентября посетит Иркутскую область
RT на русском 08:19
Политика
Экс-депутат Рады рассказал о «большой сделке» Путина и Зеленского
Бывший депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Вадим Денисенко дал интервью изданию "Деловая столица", в котором рассказал о "большой сделке" между Киевом и Москвой.
Pravda.Ru 06:04
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
РИА Новости 03:06