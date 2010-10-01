Футбол
Матч ТВ«Валенсия» может арендовать Икарди
Аргентинский нападающий «Интера» Мауро Икарди может продолжить карьеру в Испании. По информации источника, игроком интересуется «Валенсия», которая готова арендовать 26-летнего форварда. Ранее сообщалось, что на Икарди также претендует мадридский «Атлетико».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 13:42, Вашингтон
Наука
Светодиодные лампы останутся в прошлом: новый свет
Максим Гарькуша Матчасть В "лампе Шешина" (по фамилии заместителя заведующего кафедрой вакуумной электроники МФТИ) свет дает люминофор, которым покрыта внутренняя сторона вакуумной колбы; свечение люминофора вызывает поток электронов с катода в цоколе.
Популярная механика 05:19
Армия и оружие
США проводят испытания ПЛ класса «Вирджиния» с телескопической мачтой визуализации
Военное обозрение 06:23
Хоккей
«Авангард» победил ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ
Финалист Кубка Гагарина прошлого сезона омский "Авангард" обыграл действующего обладателя трофея ЦСКА в матче за Кубок открытия сезона-2019/20.
ТАСС 10:53
Футбол
Фернандеш прибыл в Краснодар для подписания контракта
Бывший игрок «Локомотива» Мануэл Фернандеш прибыл в Краснодар для подписания контракта с местным одноимённым клубом.
Metaratings 12:11
Происшествия
В Беслане началась трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе
Около 3 тыс. человек пришли почтить память жертв теракта, который 15 лет назад произошел в школе №1 Беслана, в первые часы трехдневной вахты.
РБК 07:13
Экономика
Швеция обложит банки новым налогом из-за военной угрозы от России
Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.
Ведомости 13:15
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
Телепрограмма 02:54
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета вчера в 07:44
Происшествия
В Самаре ребенок умер после падения плиты со здания Дворца культуры
С облицовочной плиты фасада Дворца культуры с высоты 1-1,5 метра на 10-летнего ребенка обрушилась мраморная плита.
РИА Новости 12:47
Происшествия
Гонщик «Формулы-2» Юбер погиб в результате аварии на гонке в Бельгии
RT на русском вчера в 13:08
Политика
США пообещали Зеленскому всячески поддерживать Украину
США будут поддерживать Украину, заявил американский вице-президент Майк Пенс на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 13:38
Политика
Цхинвал заявил о концентрации грузинских военных на границе
По данным КГБ, в ночь на 1 сентября около 30 вооруженных грузинских военных вошли в село Коби Хашурского муниципалитета Грузии.
РБК 13:37
Футбол
Матвеев: «Победили с довольно качественным футболом»
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвёл итоги матча с «Уралом» (4:2) в эфире канала «Матч Премьер».
Евро-футбол.ру 09:14
Происшествия
Число жертв стрельбы в Техасе возросло до семи человек
Число жертв стрельбы в Техасе возросло до семи, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию техасского города Одесса.
РИА Новости 10:45
Происшествия
«Аллегро» опаздывает в Петербург. Поезд придет минимум на час позже
Скоростной поезд «Аллегро» 786, который должен был отправиться из Хельсинки в 16.00 и прибыть в Петербург в 19.27, опаздывает примерно на 70 минут.
Фонтанка.Ру 11:15
Автоспорт
Феттель пожаловался на работу шин в Спа
Motorsport.com Russia 11:14
Гаджеты
Apple выпустит специальный «брелок» для поиска вещей
Инженеры Apple разрабатывают новый аксессуар, который поможет в поиске различных вещей. Устройство получило название Apple Tag.
ITZine.ru 08:19
Гаджеты
Huawei Mate 30 официально представят 19 сентября
Новые смартфоны Huawei Mate 30 и Мате 30 Pro будут работать на базе Android, но без сервисов Google.
MobiDevices 10:55
Политика
СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России
Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.
РБК 09:03
Шоу-бизнес
Снова шокировала. Ирина Шейк вышла на прогулку в парке без юбки
Свой дерзкий образ Шейк прокомментировала так: мол это такой стиль для уикенда.
ГТРК Южный Урал вчера в 08:17
Происшествия
МВД прокомментировало смерть избитого полицейским подростка
Управление МВД России по Брянской области прокомментировало смерть 17-летнего юноши, избитого бывшим майором полиции.
Lenta.ru 12:15
Шоу-бизнес
Валерия и Пригожин отреагировали на извинения Наргиз
Супруг Валерии Иосиф Пригожин в беседе с «360» сказал, что считает, что Наргиз проявила мужество, извинившись за свою оговорку.
ФАН 11:19
Шоу-бизнес
Пугачева запечатлела на видео танец Галкина с Лаймой Вайкуле
Алла Пугачева и Максим Галкин побывали на вечеринке по случаю дня рождения возлюбленного 65-летней Лаймы Вайкуле - Андрея Латковского.
Телепрограмма 05:41
Путешествия
Круизный лайнер Viking Sun отправился в рекордную по продолжительности кругосветку
ТАСС 12:52
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
РИА Новости 03:06
Футбол
«Монако» с Головиным в составе сыграл вничью со «Страсбуром»
Футболисты "Монако" сыграли вничью со "Страсбуром" в матче четвертого тура чемпионата Франции.
РИА Новости 13:20
Происшествия
В Москве автомобиль врезался в группу людей на пешеходном переходе
Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что в момент аварии на переходе было много людей, часть из них получила травмы.
ТАСС 10:52