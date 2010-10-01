Футбол
Матч ТВ«Валенсия» может арендовать Икарди
Аргентинский нападающий «Интера» Мауро Икарди может продолжить карьеру в Испании. По информации источника, игроком интересуется «Валенсия», которая готова арендовать 26-летнего форварда. Ранее сообщалось, что на Икарди также претендует мадридский «Атлетико».
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Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Lenta.ru вчера в 21:41
Шоу-бизнес
Муж Поклонской сообщил о расставании с ней
Экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой депутатом Госдумы Натальей Поклонской.
Газета.Ru 05:51
Происшествия
Четыре человека погибли в массовом ДТП под Воронежем
Четыре человека погибли, еще двое пострадали при столкновении четырех легковушек и грузовика на федеральной трассе М-4 «Дон» в Павловском районе Воронежской области.
Известия вчера в 19:56
Экономика
Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий
По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
Газета.Ru 03:18
Политика
Зеленский поручил разработать план обороны Украины от агрессии
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник поручил главе Минобороны Андрею Загороднюку разработать план обороны государства от агрессии.
РИА Новости 05:59
Происшествия
В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки
Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 04:47
Политика
Единоросс Метельский подал иск против Навального
Секретарь регионального отделения «Единой России» и заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский подал в суд иск о защите чести к Алексею Навальному, муниципальному депутату по столичному району Зюзино Константину Янкаускасу и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), следует из карточки на сайте суда.
Ведомости 05:52
Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru вчера в 14:29
Культура
Рэпер T‑Pain предстал в образе персонажа из Tekken
Американский рэпер Фахим Рашид Наджим, более известный как T-Pain, показал собственный косплей на одного из персонажей файтинга Tekken 7. Артист опубликовал в Instagram фотографию, на которой предстал в образе персонажа Leroy Smith.
Матч ТВ 05:44
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Происшествия
Розенбаум перенес тяжелую операцию
Газета.Ru 05:25
Музыка
Орловчане попали в Книгу рекордов Гиннеса
15 артистов Орловской филармонии приняли участие в самом массовом в мировой истории исполнении гимна России.
Первый областной портал новостей 05:47
Происшествия
В Ленобласти грузовой поезд сошел с рельсов
Установлено, что с рельсов сошел тепловоз и два пустых полувагона. Восстановительные поезда пришли к Высоцку из Выборга и Петербурга.
Российская газета 05:09
Политика
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м
Вести.Ru вчера в 13:39
Общество
В России с сентября изменятся некоторые законы
С 1 сентября в России вступают в силу несколько нормативных актов.
РИА Новости 31 августа в 08:01
Политика
Зеленский защитил сына от журналистов
Lenta.ru 06:04
Общество
Суд отказался лишить родительских прав супругов Хомских
Никулинский суд Москвы в понедельник отказал в удовлетворении иска прокуратуры о лишении родительских прав многодетных родителей Петра и Елены Хомских, принимавших участие в несанкционированной акции протеста в Москве 3 августа.
ТАСС 06:27
Политика
Новый глава Минэнерго Украины заявил о планах на переговоры с Россией
Новый глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев должен закончить выделение газотранспортной системы (ГТС) из «Нафтогаза» и выйти на переговоры с Россией по транзиту газа в «полной боевой готовности».
РБК 05:23
Экономика
Суд арестовал весь пакет Baring Vostok в банке «Восточный»
Параллельно идет арбитражное разбирательство, в рамках которого Baring потерял контроль в "Восточном" - контролируемая им Evison по предписанию суда Амурской области исполнила опцион на продажу компании "Финвижн" Артема Аветисяна 9,99% акций банка.
РИА Новости 02:52
Общество
У замглавы ФСО нашли недвижимость на 900 млн рублей
«При годовом доходе почти 11,7 млн рублей (именно столько в среднем Кондратюк зарабатывал ежегодно в 2016–2018 годах) статс-секретарю потребовалось бы около 76 лет, чтобы приобрести всю упомянутую недвижимость», — отмечает Repubic.
Первое антикоррупционное 05:19
Политика
Оппозиция подала заявку на акцию протеста 14 сентября
Коммерсантъ 05:25
Политика
Зеленский: «Северный поток-2» угрожает Европе
Свободная Пресса 31 августа в 10:40
Политика
«Альтернатива для Германии» укрепила позиции в Саксонии и Бранденбурге
Согласно предварительной информации от медиаконцерна ARD, в обеих землях правящим "премьерским" партиям удалось сохранить за собой первые места, хотя и христианские демократы в Саксонии, и социал-демократы в Бранденбурге заметно потеряли в процентах по сравнению с прошлым голосованием.
Российская газета вчера в 13:38
Экономика
В России ожидается новый скачок цен на авиабилеты — на 9-10%
По словам главы научного центра мониторинга, анализа и прогнозирования ГосНИИ гражданской авиации Александра Фридлянда, повышать цены на авиабилеты авиаперевозчиков заставляют резкий рост стоимости авиакеросина за 2018 год, а также продолжающееся увеличение цен на аэропортовое обслуживание.
REGNUM 04:49
Экономика
Власти Кипра не увидели рисков в сделке по покупке группой «Русагро» бондов Россельхозбанка
Подразделение по контролю за режимом санкций в финансовом секторе Кипра пришло к выводу, что сделка по покупке группой "Русагро" облигаций Россельхозбанка не несет рисков с точки зрения нарушения режима санкций ЕС, сообщила компания.
Milknews.ru 04:21
Здоровье
В Челябинской области может появиться центр генетических исследований
По словам Алексея Текслера, благодаря центру генетических исследований медики в будущем смогут наиболее точно диагностировать заболевания.
Губерния (г. Челябинск) 31 августа в 12:33
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 31 августа в 14:31
Армия и оружие
В Госдепе отреагировали на операцию США в Идлибе
Представитель Госдепа заявил, что авиаудары Соединенных Штатов по террористам "Аль-Каиды" в Сирии были точечными и целенаправленными.
Газета.Ru вчера в 23:00
Политика
Премьер Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
РИА Новости 04:28
Интернет
В Windows 10 появилась функция переустановки ОС из облака
Пользователи Windows 10 теперь могут переустановить операционную систему из облака. Об этом 1 сентября сообщил портал Engadget.
REGNUM вчера в 05:34