Футбол
«Валенсия» хочет выкупить контракт ЧерышеваНева Спорт 16:14
«Валенсия» желает выкупить российского нападающего Дениса Черышева у «Вильярреала». Форвард в нынешнем сезоне играет за «летучих мышей» на правах аренды. Несмотря на очередную травму, игра россиянина устраивает валенсийцев — с ним хотят подписать полноценный контракт.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:02, Ашберн
Футбол
«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов
Обновлено в 17:04
Авто
Минпромторг РФ показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
Министерство промышленности и торговли России опубликовало в Facebook первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено вчера в 12:29
Космос
NASA назвало виновных в неудаче запусков 2009 и 2011 годов
Причиной неудачи запусков с использованием ракеты-носителя «Таурус» в 2009 и 2011 годах стали некачественные алюминиевые детали, поставленные компанией Sapa Profiles Inc (SPI).
Обновлено в 09:31
Общество
Южный вестибюль станции метро «Спортивная» снова открыт на выход
Вход и выход пассажиров со станции метро "Спортивная" осуществляется в обычном режиме, сообщает в Twitter столичная подземка.
Обновлено в 15:47
Политика
Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму
Супруга избранного президента Украины Владимира Зеленского Елена в апреле 2013 года купила элитную квартиру в Крыму менее чем за половину рыночной стоимости у украинского бизнесмена и бывшего депутата Верховной рады Александра Буряка.
Обновлено в 08:28
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Гаджеты
Планшет iPad 2 от Apple официально признан устаревшим
Продукция Apple продолжает пополнять список устаревших устройств.
Обновлено в 10:26
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Политика
Министр обороны Великобритании ушел в отставку из-за утечки данных
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны страны Гэвина Уильямсона.
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес
Полина Гагарина опубликовала фото в бикини и со шпагатом в воздухе
Разглядывая фотографии, опубликованные на официальной страничке Гагариной в социальной сети Instagram, подписчики отметили, что она находится в прекрасной форме, а некоторые из них даже посоветовали артистке побольше кушать.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес
Дочь Александра Абдулова растет его точной копией
12-летняя дочь Абдулова пошла по стопам известного родителя: Евгения решила посвятить себя актерскому мастерству.
Обновлено в 06:00
Музыка
Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом»
Певица Алсу не планировала участвовать в конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле, до скандала с "Голосом".
Обновлено в 14:32
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре
В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
ВСУ четыре раза за час обстреляли поселок на юге ДНР
Украинские вооруженные формирования в течение одного часа четыре раза обстреляли из гранатометов поселок Саханка на юге ДНР, сообщает представительство Республики в СЦКК.
Обновлено вчера в 13:18
Здоровье
Все, что вам нужно знать об изжоге сегодня, чтобы избежать осложнений в будущем
Все, что нужно знать об изжоге — в материале Passion.ru и Александра Кочаткова.
Обновлено в 17:00
Игры
Epic Games купила разработчиков Rocket League
Epic Games купила Psyonix – студию, разработавшую Rocket League. Rocket League появится в Epic Games Store в конце 2019-го.
Обновлено в 16:00
Происшествия
У избитой в Париже журналистки РИА Новости выявили сотрясение мозга
Врачи парижского госпиталя диагностировали сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья у корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой, избитой французскими полицейскими в ходе первомайской манифестации.
Обновлено в 16:01
Политика
На первомайских шествиях в Петербурге начались задержания
В центре Санкт-Петербурга сегодня проходят первомайские шествия.
Обновлено в 06:35
Игры
С 1 мая игроки получат бесплатный доступ к Star Citizen
С сегодняшнего дня и до 8 мая абсолютно все геймеры имеют возможность бесплатной игры в космический симулятор Star Citizen, а также им позволят испытать самое новое игровое обновление.
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес
Сестра Гуфа Ольга Долматова встала на защиту дочери Алсу
Сестра рэпера Гуфа Ольга Долматова защитила Алсу после громкого скандала.
Обновлено в 12:33
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Теннис
Мария Шарапова снялась с турнира в Риме
Российская теннисистка Мария Шарапова не выступит на представительном турнире в Риме.
Обновлено в 17:55
Политика
Путин дал чиновникам полгода на продажу зарубежных активов
Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам шесть месяцев на отчуждение иностранных финансовых активов, полученных в наследство.
Обновлено в 13:29
Кино
Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»
В роли злодея Роботника перед зрителями предстает Джим Керри, шерифа сыграл Джеймс Мардсен.
Обновлено вчера в 15:14
Общество
Сын Авакова сыграл роскошную свадьбу в Италии
Обновлено в 09:25
Финансы
ФРС США сохранила ключевую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка, сохранила базовую процентную ставку в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых.
Обновлено в 17:28
Кино
Актеры «Теории большого взрыва» попрощались с сериалом
Обновлено в 18:20
Армия и оружие
Пентагон назвал целью ядерного арсенала США сдерживание России
При президенте Дональде Трампа США приняли ядерную доктрину, предусматривающую модернизацию ядерной триады страны, разработку и размещение ядерных зарядов малой мощности.
Обновлено в 18:25