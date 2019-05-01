Футбол

«Валенсия» хочет выкупить Черышева у «Вильярреала»Евро-футбол.ру 12:01

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев, правами на которого владеет "Вильярреал", может остаться в стане "летучих мышей". Как сообщает Super Deporte, боссы клуба уже провели переговоры по выкупу прав на 28-летнего россиянина у "жёлтой субмарины".
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«Валенсия» хочет выкупить Черышева у «Вильярреала»

Газета.Ru15:24

«Валенсия» хочет выкупить права на Черышева

Советский спорт07:41

«Валенсия» намерена сохранить Черышева

Sport.ru07:29

«Валенсия» хочет выкупить права на Черышева

Чемпионат06:49

СМИ: «Валенсия» планирует выкупить Черышева у «Вильярреала»

Спорт-Экспресс06:28

«Валенсия» провела переговоры с агентом Черышева и Сарабии

Матч ТВ04:39

СМИ: «Валенсия» планирует выкупить футболиста Черышева у «Вильярреала»

ТАСС07:22
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Спорт

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Футбол

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Политика

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В центре внимания была ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при открытой поддержке США совершила попытку государственного переворота.
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Армия и оружие

Американские самолеты провели разведку у границ России

У границ России 1 мая были замечены три американских самолета-разведчика. Об этом сообщается на мониторинговом ресурсе PlaneRadar.
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Жесткие действия полицейских на акции 1 мая в Спб могут быть связаны со сменой руководства в городском главке

Всего третий месяц, как в должность начальника полицейского главка вступил Роман Плугин.
Обновлено в 16:01
Авто

Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг РФ показал пилотный образец внедорожника Aurus Komendant на первых официальных фотографиях.
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Политика

Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
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Общество

Новый император Японии Нарухито вступил на престол

В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:19
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Обновлено в 11:13
Происшествия

Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео

В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
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Обновлено в 15:19
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Сколько Порошенко потратил на свое поражение на выборах?

Движение «Честно» подсчитало, сколько стоило Петру Порошенко его поражение на выборах президента Украины.
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В Венесуэле победил мир, заявил Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что народу страны удалось обеспечить мир.
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Армия и оружие

Террористы в апреле 12 раз пытались атаковать авиабазу Хмеймим

Террористы с начала апреля 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим, а также позиции сирийских правительственных войск в провинции Латакия.
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На Ямале произошла резня в торговом центре. Несколько пострадавших

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Шоу-бизнес

Полина Гагарина опубликовала фото в бикини и со шпагатом в воздухе

Разглядывая фотографии, опубликованные на официальной страничке Гагариной в социальной сети Instagram, подписчики отметили, что она находится в прекрасной форме, а некоторые из них даже посоветовали артистке побольше кушать.
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Sony представила новые бесплатные игры для PS Plus

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Кадыров отреагировал на извинения Зеленского

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Армия и оружие

Украина начнёт поставлять Турции управляемые танковые ракеты

Украинская компания «Спецтехноэкспорт» подписала предварительный контракт с турецкой Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) о поставке управляемых танковых ракет.
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Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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