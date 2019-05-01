Футбол
«Валенсия» хочет выкупить Черышева у «Вильярреала»Евро-футбол.ру 12:01
Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев, правами на которого владеет "Вильярреал", может остаться в стане "летучих мышей". Как сообщает Super Deporte, боссы клуба уже провели переговоры по выкупу прав на 28-летнего россиянина у "жёлтой субмарины".
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:33, Ашберн
Шоу-бизнес
Милана Тюльпанова обвиняет Кержакова в жестокости
Обновлено в 12:57
Кино
Фильм «Мстители: Финал» собрал в России 1 млрд рублей за три дня
Обновлено в 10:17
Музыка
Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом»
Певица Алсу не планировала участвовать в конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле, до скандала с "Голосом".
Обновлено в 14:32
Спорт
Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.
Обновлено в 13:11
Футбол
«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов
Обновлено в 17:04
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для части украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.
Обновлено в 06:54
Политика
Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле
В центре внимания была ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при открытой поддержке США совершила попытку государственного переворота.
Обновлено в 12:19
Авто
Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено в 00:44
Политика
Путин снял с должности посла России в Белоруссии Михаила Бабича
России Владимир Путин подписал указ об освобождении Михаила Бабича с поста посла РФ в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:32
Армия и оружие
Американские самолеты провели разведку у границ России
У границ России 1 мая были замечены три американских самолета-разведчика. Об этом сообщается на мониторинговом ресурсе PlaneRadar.
Обновлено в 16:52
Общество
Жесткие действия полицейских на акции 1 мая в Спб могут быть связаны со сменой руководства в городском главке
Всего третий месяц, как в должность начальника полицейского главка вступил Роман Плугин.
Обновлено в 16:01
Авто
Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг РФ показал пилотный образец внедорожника Aurus Komendant на первых официальных фотографиях.
Обновлено вчера в 05:35
Политика
Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
Обновлено в 15:23
Общество
Новый император Японии Нарухито вступил на престол
В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:19
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Обновлено в 11:13
Происшествия
Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео
В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Футбол
Путин подписал закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020
Президент подписал закон о подготовке и проведении в Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года.
Обновлено в 14:27
Кино
Маникюр Короля Ночи из «Игры престолов» насмешил фанатов сериала
Обновлено в 15:19
Политика
Сколько Порошенко потратил на свое поражение на выборах?
Движение «Честно» подсчитало, сколько стоило Петру Порошенко его поражение на выборах президента Украины.
Обновлено в 09:25
Политика
В Венесуэле победил мир, заявил Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что народу страны удалось обеспечить мир.
Обновлено в 16:31
Происшествия
В Петербурге задержаны более 60 участников первомайских шествий
Еще более 15 человек были задержаны во время первомайских шествий. Среди них был депутат заксобрания Петербурга Максим Резник.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие
Террористы в апреле 12 раз пытались атаковать авиабазу Хмеймим
Террористы с начала апреля 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим, а также позиции сирийских правительственных войск в провинции Латакия.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес
Полина Гагарина опубликовала фото в бикини и со шпагатом в воздухе
Разглядывая фотографии, опубликованные на официальной страничке Гагариной в социальной сети Instagram, подписчики отметили, что она находится в прекрасной форме, а некоторые из них даже посоветовали артистке побольше кушать.
Обновлено в 10:28
Общество
Двое участников Pussy Riot получили политическое убежище в Швеции
Кнедляковский и Джанян вместе с двумя детьми переехали в Швецию в 2017 году. Сейчас они живут под Линдесбергом.
Обновлено в 17:00
Общество
Первомайское шествие идет в Петербурге
На Невском проспекте Петербурга стартовало первомайское шествие. Сегодня, 1 мая, праздничная колонна собрала порядка 57 000 человек.
Обновлено в 05:16
Игры
Sony представила новые бесплатные игры для PS Plus
Sony представила две новые игры, которые подписчики сервиса Playstation Plus смогут бесплатно получить в мае.
Обновлено в 16:26
Политика
Пушков назвал отставку министра обороны Британии провалом
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон «полностью провалился».
Обновлено в 15:35
Политика
Кадыров отреагировал на извинения Зеленского
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
Украина начнёт поставлять Турции управляемые танковые ракеты
Украинская компания «Спецтехноэкспорт» подписала предварительный контракт с турецкой Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) о поставке управляемых танковых ракет.
Обновлено в 07:44