Футбол
«Валенсия» хочет подписать Серхио РодригесаСпорт-Экспресс 07:34
"Валенсия" ранее уже хотела подписать контракт с Родригесом, однако тогда ЦСКА опередил испанский клуб. В прошедшем сезоне Родригес провел 35 матчей в Евролиге, в которых он набирал 9,1 очка, делал 1,5 подбора и совершал 4,5 передачи в среднем за игру.
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