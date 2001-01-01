Футбол
«Валенсия» хочет арендовать полузащитника «Барселоны»Спорт-Экспресс 01:21
«Валенсия» якобы не хочет подписывать Рафинью на постоянной основе из-за его склонности к травмам. Но готова взять игрока в аренду. «Барселона» с ним может расстаться, поскольку не гарантирует ему игровую практику.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:00, Ашберн
Политика
Эксперт рассказал о возможной угрозе США начать войну с РФ в Европе
17 августа ученые из Национального центра атмосферных исследований США и Университета Колорадо рассказали, к чему приведет полномасштабная ядерная война между Россией и Штатами.
Обновлено в 00:43
Гаджеты
Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro будут представлены в трех версиях
Что касается цветовой гаммы, Redmi Note 8 будет доступен в черном, синем и белом варианте, а Redmi Note 8 Pro получит зеленый, белы и серый цвет корпуса.
Обновлено в 02:45
Космос
В NASA назвали причину неудачной стыковки «Союза» с МКС
Специалисты Nasa назвали причину проблем состыковки корабля "Союз МС-14" с роботом Федором на борту с МКС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:44
Технологии
Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправился на Чукотку
Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» отправился из Мурманска на Чукотку, в город Певек, где он и будет базироваться.
Обновлено вчера в 19:33
Финансы
Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара
Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком
Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".
Обновлено в 02:43
Политика
WSJ: Болтон намерен помешать покупке украинской «Мотор Сич» Китаем
Помощник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать сделке по продаже украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» группе компаний, включая китайскую Beijing Skyrizon Aviation.
Обновлено в 01:31
Баскетбол
Мэттью Макконахи стал совладельцем будущего клуба MLS
Известный голливудский актер Мэттью Макконахи стал совладельцем «Остина», сообщает официальный Twitter будущего клуба MLS.
Обновлено в 01:46
Политика
Бывший советник Трампа заявил о психических проблемах президента
Бывший советник президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи рассказал о психических проблемах своего экс-руководителя.
Обновлено вчера в 18:48
Культура
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено вчера в 19:10
Кино
Умер актер Виталий Логвиновский
Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
Шоу-бизнес
Лолита посоветовала работать пожаловавшейся на трудную жизнь россиянке
Обновлено вчера в 21:02
Шоу-бизнес
Егор Крид отдыхает с Алесей Кафельниковой в Барселоне
Сопоставив публикации, поклонники Крида и Кафельниковой стали думать о том, что между ними возникли отношения.
Обновлено вчера в 15:00
Культура
Никита Михалков перенес серию операций на ноге
Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено вчера в 16:51
Армия и оружие
Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 02:16
Происшествия
В Ставропольском крае локализовали лесной пожар
Лесной пожар в Ставропольском крае рядом с селом Бешпагир локализован, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
Обновлено вчера в 14:08
Политика
Савченко заявила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Путин поручил проработать вопрос досрочной пенсии горнякам
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности.
Обновлено в 03:54
Происшествия
В Краснодарском крае четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека, по предварительным данным, погибли в аварии с участием двух легковых автомобилей под Армавиром, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 12:33
Экономика
ГАЗ намерен перейти на четырёхдневную рабочую неделю
Обновлено вчера в 04:00
Происшествия
Роспотребнадзор возбудил дело против «Победы» из-за недопуска пассажира на рейс
Управление Роспотребнадзора по Москве возбудило дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании "Победа" из-за недопуска пассажира на рейс.
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова рассказала о последних жалобах Анастасии Заворотнюк
Российская телеведущая Анфиса Чехова рассказала о том, когда в последний раз виделась с актрисой Анастасией Заворотнюк, а также поделилась впечатлениями о её самочувствии на фоне слухов о тяжёлом заболевании.
Обновлено вчера в 20:54
Кино
Скончался популярный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено вчера в 19:00
Политика
Трамп заявил о готовности к переговорам с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к проведению переговоров с Китаем, несмотря на ужесточение торговых пошлин.
Обновлено вчера в 23:54
Кино
Сложная работа: Вышел первый трейлер сериала «Мандалорец»
Появился трейлер первого игрового сериала по вселенной «Звёздных войн» «Мандалорец».
Обновлено в 03:11
Политика
Крупнейший перевозчик Франции отказался от Севморпути
Крупнейший контейнерный судовладелец Франции CGA CGM отказался использовать арктические маршруты.
Обновлено в 03:23
Гаджеты
Пользователи iPhone перестали покупать новые модели Apple
Пользователи iPhone перестали покупать новые модели Apple.
Обновлено в 03:37
Политика
США объявили о новых санкциях против России
Госдепартамент США распространил официальное уведомление о вступлении в силу второго пакета санкций против России по "делу Скрипалей".
Обновлено вчера в 10:08
Авто
Новый Toyota RAV4 начнут выпускать в России
Компания Toyota назвала предварительную дату запуска производства в России нового поколения своего популярного кроссовера RAV4.
Обновлено вчера в 06:28
Авто
Электрохэтч Chevrolet Bolt увеличил запас хода до 417 км
Обновлено вчера в 04:51