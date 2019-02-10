Футбол

«Валенсия» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью в матче ПримерыЧемпионат 12:06

Валенсия — Реал Сосьедад
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Месталья»
Санти Мина
26′
33′
Тео Эрнандес
Кристиано Пиччини
57′
59′
Рауль Навас
Эктор Морено
Жоффри Кондогбиа
Франсис Коклен
62′
Санти Мина
Родриго Морено
66′
66′
Микель Мерино
Лука Сангальи
Денис Черышев
Гонсалу Гедеш
75′
75′
Аднан Янузай
Сандро Рамирес
77′
Асьер Ильярраменди
78′
Сандро Рамирес
86′
Хосеба Сальдуа
В матче 23-го тура чемпионата Испании "Валенсия" сыграла вничью с "Реалом Сосьедад" со счётом 0:0. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе "Месталья". Обслуживал матч арбитр Марио Мелеро.
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