Футбол
«Валенсия» и «Бетис» поссорились в соцсетяхМатч ТВ 14:54
Испанские клубы «Валенсия» и «Бетис» обменялись колкостями в соцсетях во время очной встречи команд в чемпионате Испании. Это был четвертый матч соперников в текущем сезоне. Кроме двух игр в чемпионате страны, они также встречались в полуфинале Кубка Испании, где удачливее оказались «летучие мыши».
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