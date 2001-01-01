Футбол

«Валенсия» и «Бетис» поссорились в соцсетяхМатч ТВ 14:54

Испанские клубы «Валенсия» и «Бетис» обменялись колкостями в соцсетях во время очной встречи команд в чемпионате Испании. Это был четвертый матч соперников в текущем сезоне. Кроме двух игр в чемпионате страны, они также встречались в полуфинале Кубка Испании, где удачливее оказались «летучие мыши».
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«Валенсия» и «Бетис» поссорились в соцсетях

Матч ТВ14:54

«Валенсия» и «Бетис» поссорились в соцсетях

Sportbox.RU14:54
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