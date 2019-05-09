«Валенсия» и «Арсенал» огласили стартовые составыLiveSport.ru вчера в 14:00

Тренерские штабы «Валенсии» и «Арсенала» объявили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы. В первом матче, который проходил на стадионе "Эмирейтс — Эшбертон Гроув" в Лондоне, "канониры" сумели добиться победы со счётом 3:1.

Футбол Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".

Политика США повысили пошлины на ряд китайских товаров Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, а также не исключил введения пошлин на другие товары.

Общество Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".

Происшествия В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.

Общество Более 10 млн россиян прошлись в «Бессмертном полку» Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что шествие "Бессмертного полка" собрало более 10 миллионов человек по всей России, передает РИА "Новости".

Происшествия Суд отправил Мамаева и Кокорина в колонию Футболист Александр Кокорин осужден на 1 год и 6 месяцев, а Павел Мамаев на 1 год и 5 месяцев колонии общего режима за пьяную драку в октябре 2018 года, сообщает информационное агентство ТАСС.

Общество На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.

Политика Экс-директор ФБР считает, что Трамп препятствовал правосудию Экс-директор ФБР Джеймс Коми считает, что президент США Дональд Трамп препятствовал правосудию во время проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году.

Происшествия Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».

Общество ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.

Политика В Казахстане заблокировали соцсети и сайты ряда СМИ Уточняется, что доступ закрыт к Facebook, Instagram, Telegram и YouTube, при этом «ВКонтакте» продолжает работать.

Происшествия Повышенное содержание свинца выявили у собора Парижской Богоматери Префектура полиции Парижа заявила о значительном превышении нормы свинца в почве около собора Парижской Богоматери, где 15 апреля произошел пожар.

Футбол Игроки «Торино» подрались на тренировке. Видео В интернете появилось видео, на котором игроки устроили потасовку на тренировке.

Здоровье Как частота пульса влияет на продолжительность жизни В эксперименте приняли участие 798 мужчин 1943 года рождения, которых разделили на четыре группы: у представителей первой пульс был 55 ударов;у второй – 55 – 65;у третьей – 65 – 75;у четвертой – более 75 ударов в минуту.

Происшествия Опубликовано видео с попытками медиков спасти Доренко В Сети появилось видео того, как врачи увозят на скорой помощи журналиста и радиоведущего Сергея Доренко, который скончался в Москве в четверг, 9 мая.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл показали публике новорожденного сына Британская публика дождалась выхода в свет принца Гарри и его супруги Меган Маркл вместе с новорожденным сыном.

Происшествия Селевой поток в Дагестане унес стадо и пять машин Несколько автомобилей унесло селевым потоком с центральной улицы дагестанского села Нижнее Инхо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан.