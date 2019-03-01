Футбол

«Валенсия» c Черышевым обыграла «Бетис» и вышла в финал Кубка ИспанииРИА Новости вчера в 17:00

Валенсия — Бетис
1 – 0
Матч завершён
Кубок Испании, Полуфинал, вчера
Стадион «Месталья»
Габриэл Паулиста
41′
Родриго Морено
56′
65′
Франсис Герреро
Лорен Морон
Родриго Морено
Денис Черышев
68′
Даниэль Васс
Карлос Солер
75′
79′
Андрес Гуардадо
Кристиан Тельо
84′
Сидней Решел
Зухаир Феддаль
Кевин Гамейро
Муктар Диакаби
85′
Жауме Доменек
86′
90′+1′
Хоакин Санчес
"Валенсия" обыграла "Бетис" в ответном матче Кубка Испании по футболу и по сумме двух игр вышла в финал турнира. Встреча, прошедшая в Валенсии в четверг, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Голом отметился Родриго (на 56-й минуте).
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