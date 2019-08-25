Футбол
«Валенсия» без Черышева проиграла «Сельте» в чемпионате ИспанииBookmaker-ratings.ru 17:11
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провел все 90 минут на скамейке запасных. В другом матче «Хетафе» и «Атлетик» разошлись миром — 1:1. Чемпионат Испании.
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