Футбол
«Валенсия» без Черышева проиграла «Сельте» в чемпионате ИспанииBookmaker-ratings.ru вчера в 17:11
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провел все 90 минут на скамейке запасных. В другом матче «Хетафе» и «Атлетик» разошлись миром — 1:1. Чемпионат Испании.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Армия и оружие
Герой России рассказал об истребителе, которым гордятся ВКС
Обновлено вчера в 21:10
Политика
В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко
Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
Возбуждено уголовное дело после ДТП с пятью погибшими в Калуге
Два ребёнка и три взрослых получили несовместимые с жизнью травмы После гибели двух детей и трёх взрослых в ДТП под Калугой сотрудники УМВД возбудили уголовное дело, сообщили в ведомстве.
Обновлено вчера в 09:24
Футбол
Гол Зе Луиша позволил «Порту» обыграть «Бенфику»
В субботу главный матч тура состоялся в Португалии, где «Бенфика» играла с «Порту».
Обновлено вчера в 16:09
Политика
Захарова оценила слова Омеляна об украинском флаге во Владивостоке
Обновлено вчера в 03:03
Экономика
Костин просит Путина помочь создать лидера зернового рынка
Президент банка ВТБ Андрей Костин обратился к президенту России Владимиру Путину с письмом, в котором попросил помочь ВТБ создать нового российского зернового лидера, сообщило агентство Reuters.
Обновлено 23 августа в 09:21
Общество
Росгвардейцев могут обязать представляться гражданам
Заместитель председателя комитета комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн сообщил, что его члены осенью 2019 года внесут законопроект, который обяжет росгвардейцев представляться.
Обновлено вчера в 15:58
Политика
Первый украинский президент рассказал о своей самой главной ошибке
Леонид Кравчук, первый президент Украины, рассказал о своей самой большой ошибке за время президентства.
Обновлено вчера в 21:13
Единоборства
Минаков отправил в нокаут Джонсона на турнире Bellator 225
Российский боец ММА Виталий Минаков одержал победу в соглавном бою на турнире Bellator 225.
Обновлено вчера в 23:00
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» не смог состыковаться с МКС
Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться с МКС в запланированное время, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.
Обновлено вчера в 02:12
Армия и оружие
Южная Корея начала военные учения в районе спорных с Японией островов
Военные учения в районе спорных с Японией островов Токто проводят вооруженные силы Южной Кореи.
Обновлено вчера в 22:48
Армия и оружие
Системы ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск
Силы противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в небе над Дамаском, сообщило агентство SANA.
Обновлено вчера в 17:22
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
NASA заявило о «первом преступлении в космосе»
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено вчера в 14:34
Единоборства
Сергей Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу
Россиянин Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории, победив нокаутом Энтони Ярд из Великобритании.
Обновлено вчера в 15:41
Здоровье
Список необходимых прививок для школьников опубликовал Роспотребнадзор
В ведомстве составили список необходимых прививок для поступающих в первый класс, который опубликовали на официальном сайте.
Обновлено вчера в 03:06
Происшествия
Французская полиция применила водометы против недовольных саммитом G7
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия
Рядом с Саратовской ГЭС перевернулась лодка с четырьмя рыбаками
Сегодня утром, 24 августа, на Волге возле Балакова, у Саратовской ГЭС перевернулась лодка с четырьмя рыбаками.
Обновлено вчера в 03:52
Шоу-бизнес
Муж Анны Нетребко рассказал, как похудел на 26 килограммов
Анна Нетребко была против резкого похудения супруга. Оперная певица заявила, что любит мужа независимо от веса.
Обновлено вчера в 11:15
Наука
Мозг обезьян уменьшался и увеличивался в процессе эволюции
Обновлено 23 августа в 17:15
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
Обновлено вчера в 20:21
Армия и оружие
У Украины пригорело: Ветераны «АТО» раскрыли всю правду о войне на Донбассе в эфире российского ТВ
Украинцы настолько шокированы тем, что в ходе съёмок телепередачи «Окопная правда» на «Россия 24» ветераны «АТО» рассказали всю правду о войне на Донбассе, что не придумали ничего лучшего, чем обвинить Россию в использовании театральных актёров на роль АТОшников.
Обновлено вчера в 15:55
Политика
Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России
Лидеры стран «Большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России, пишет 25 августа агентство Киодо.
Обновлено вчера в 19:08
Единоборства
Украинский боксер Усик отказался драться с россиянами
Украинец Александр Усик, чемпион «в отпуске» в первом тяжелом весе по версии WBC, отказался от поединка с россиянином Андреем Федосовым.
Обновлено вчера в 10:31
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой
Обновлено вчера в 17:25
Экономика
Доходы бюджета Узбекистана за полгода превысили $5,4 млрд
По итогам первой половины 2019 года доходы бюджета Узбекистана составили 51 трлн сумов ($5,43 млрд), что на 9% больше плановых показателей, сообщает 24 августа издание UzDaily.
Обновлено вчера в 03:00
Авто
Тюнеры показали Lamborghini Huracan с механической коробкой передач
Специалисты B is for Build приняли решения довести до ума итальянский спорткар, добавив в него шестиступенчатую механическую коробку передач от Audi R8.
Обновлено вчера в 03:28
Политика
Порошенко предостерег Зеленского цитатой из Библии
Бывший президент Украины Петр Порошенко пригрозил действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому словами из Библии.
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия
В Уфе слепую женщину не пустили с собакой-поводырем в автобус
В субботу местные СМИ сообщили, что водитель отказался впускать незрячую жительницу Уфы и ее маленькую дочь в маршрутный автобус из-за собаки-поводыря, которая сопровождала свою хозяйку.
Обновлено вчера в 08:25