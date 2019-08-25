Футбол

«Валенсия» без Черышева проиграла «Сельте» в чемпионате ИспанииBookmaker-ratings.ru вчера в 17:11

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провел все 90 минут на скамейке запасных. В другом матче «Хетафе» и «Атлетик» разошлись миром — 1:1. Чемпионат Испании.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Валенсия» уступила «Сельте», Черышев остался в запасе

Sport24.ruвчера в 17:00

«Валенсия» без Черышева проиграла «Сельте»

Советский спортвчера в 16:57

«Валенсия» без Черышева проиграла «Сельте» в матче чемпионата Испании

РИА Новостивчера в 17:13

«Валенсия» уступила «Сельте», «Атлетик» сыграл вничью с «Хетафе»

Sportbox.RUвчера в 16:56

«Валенсия» уступила «Сельте», «Атлетик» сыграл вничью с «Хетафе»

Матч ТВвчера в 16:56

«Валенсия» проиграла «Сельте», Черышев провёл весь матч на скамейке запасных

Чемпионатвчера в 16:55

«Валенсия» проиграла «Сельте». Черышев на поле не появился

Спорт-Экспрессвчера в 16:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Армия и оружие

Герой России рассказал об истребителе, которым гордятся ВКС

Обновлено вчера в 21:10
Политика

В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко

Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия

Возбуждено уголовное дело после ДТП с пятью погибшими в Калуге

Два ребёнка и три взрослых получили несовместимые с жизнью травмы После гибели двух детей и трёх взрослых в ДТП под Калугой сотрудники УМВД возбудили уголовное дело, сообщили в ведомстве.
Обновлено вчера в 09:24
Футбол

Гол Зе Луиша позволил «Порту» обыграть «Бенфику»

В субботу главный матч тура состоялся в Португалии, где «Бенфика» играла с «Порту».
Обновлено вчера в 16:09
Политика

Захарова оценила слова Омеляна об украинском флаге во Владивостоке

Обновлено вчера в 03:03
Экономика

Костин просит Путина помочь создать лидера зернового рынка

Президент банка ВТБ Андрей Костин обратился к президенту России Владимиру Путину с письмом, в котором попросил помочь ВТБ создать нового российского зернового лидера, сообщило агентство Reuters.
Обновлено 23 августа в 09:21
Общество

Росгвардейцев могут обязать представляться гражданам

Заместитель председателя комитета комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн сообщил, что его члены осенью 2019 года внесут законопроект, который обяжет росгвардейцев представляться.
Обновлено вчера в 15:58
Политика

Первый украинский президент рассказал о своей самой главной ошибке

Леонид Кравчук, первый президент Украины, рассказал о своей самой большой ошибке за время президентства.
Обновлено вчера в 21:13
Единоборства

Минаков отправил в нокаут Джонсона на турнире Bellator 225

Российский боец ММА Виталий Минаков одержал победу в соглавном бою на турнире Bellator 225.
Обновлено вчера в 23:00
Космос

«Союз МС-14» с роботом «Федором» не смог состыковаться с МКС

Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться с МКС в запланированное время, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.
Обновлено вчера в 02:12
Армия и оружие

Южная Корея начала военные учения в районе спорных с Японией островов

Военные учения в районе спорных с Японией островов Токто проводят вооруженные силы Южной Кореи.
Обновлено вчера в 22:48
Армия и оружие

Системы ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск

Силы противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в небе над Дамаском, сообщило агентство SANA.
Обновлено вчера в 17:22
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Культура

Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Обновлено вчера в 15:57
Происшествия

NASA заявило о «первом преступлении в космосе»

Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено вчера в 14:34
Единоборства

Сергей Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу

Россиянин Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории, победив нокаутом Энтони Ярд из Великобритании.
Обновлено вчера в 15:41
Здоровье

Список необходимых прививок для школьников опубликовал Роспотребнадзор

В ведомстве составили список необходимых прививок для поступающих в первый класс, который опубликовали на официальном сайте.
Обновлено вчера в 03:06
Происшествия

Французская полиция применила водометы против недовольных саммитом G7

Обновлено вчера в 13:39
Происшествия

Рядом с Саратовской ГЭС перевернулась лодка с четырьмя рыбаками

Сегодня утром, 24 августа, на Волге возле Балакова, у Саратовской ГЭС перевернулась лодка с четырьмя рыбаками.
Обновлено вчера в 03:52
Шоу-бизнес

Муж Анны Нетребко рассказал, как похудел на 26 килограммов

Анна Нетребко была против резкого похудения супруга. Оперная певица заявила, что любит мужа независимо от веса.
Обновлено вчера в 11:15
Наука

Мозг обезьян уменьшался и увеличивался в процессе эволюции

Обновлено 23 августа в 17:15
Армия и оружие

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
Обновлено вчера в 20:21
Армия и оружие

У Украины пригорело: Ветераны «АТО» раскрыли всю правду о войне на Донбассе в эфире российского ТВ

Украинцы настолько шокированы тем, что в ходе съёмок телепередачи «Окопная правда» на «Россия 24» ветераны «АТО» рассказали всю правду о войне на Донбассе, что не придумали ничего лучшего, чем обвинить Россию в использовании театральных актёров на роль АТОшников.
Обновлено вчера в 15:55
Политика

Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России

Лидеры стран «Большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России, пишет 25 августа агентство Киодо.
Обновлено вчера в 19:08
Единоборства

Украинский боксер Усик отказался драться с россиянами

Украинец Александр Усик, чемпион «в отпуске» в первом тяжелом весе по версии WBC, отказался от поединка с россиянином Андреем Федосовым.
Обновлено вчера в 10:31
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой

Обновлено вчера в 17:25
Экономика

Доходы бюджета Узбекистана за полгода превысили $5,4 млрд

По итогам первой половины 2019 года доходы бюджета Узбекистана составили 51 трлн сумов ($5,43 млрд), что на 9% больше плановых показателей, сообщает 24 августа издание UzDaily.
Обновлено вчера в 03:00
Авто

Тюнеры показали Lamborghini Huracan с механической коробкой передач

Специалисты B is for Build приняли решения довести до ума итальянский спорткар, добавив в него шестиступенчатую механическую коробку передач от Audi R8.
Обновлено вчера в 03:28
Политика

Порошенко предостерег Зеленского цитатой из Библии

Бывший президент Украины Петр Порошенко пригрозил действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому словами из Библии.
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия

В Уфе слепую женщину не пустили с собакой-поводырем в автобус

В субботу местные СМИ сообщили, что водитель отказался впускать незрячую жительницу Уфы и ее маленькую дочь в маршрутный автобус из-за собаки-поводыря, которая сопровождала свою хозяйку.
Обновлено вчера в 08:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Валенсия» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное