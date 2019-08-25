Футбол
«Валенсия» без Черышева проиграла «Сельте» в чемпионате ИспанииBookmaker-ratings.ru 17:11
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провел все 90 минут на скамейке запасных. В другом матче «Хетафе» и «Атлетик» разошлись миром — 1:1. Чемпионат Испании.
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Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено в 15:57
Кино
На Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана подали в суд в России
В качестве ответчика указаны китайская компания China Film Group, выступившая сопродюсером, а также актёры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, также участвовавшие в создании фильма.
Обновлено вчера в 02:34
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Сирии
Вооруженные силы Израиля нанесли ракетный удар по Сирии. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.
Обновлено в 17:51
Армия и оружие
В КНДР заявили об успешном испытании новой ракетной пусковой установки
КНДР провела 24 августа испытание новой ракетной пусковой установки под наблюдением лидера страны Ким Чен Ына.
Обновлено в 17:55
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено в 15:37
Экономика
Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй квартал
Минтруд повысил величину прожиточного минимума за второй квартал. В целом по России он составляет 11 тысяч 185 рублей.
Обновлено вчера в 09:28
Футбол
Джованни Симеоне мог стать игроком московского «Динамо»
Обновлено в 12:52
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
Обновлено в 15:02
Политика
Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком
Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".
Обновлено в 02:43
Футбол
Главный тренер «Барселоны»: «Неймар пробуждает большие ожидания»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал информацию о возможном переходе форварда «ПСЖ» Неймара.
Обновлено в 19:00
Политика
США планируют добиваться реформирования ВТО
Соединенные Штаты планируют добиваться реформирования Всемирной торговой организации, члены которой используют недобросовестные торговые практики.
Обновлено в 15:12
Политика
Глава СВР оправдал пакт Молотова-Риббентропа
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин написал статью, в которой оправдал заключение пакта о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году.
Обновлено вчера в 07:53
Футбол
«Бавария» разгромила «Шальке», Левандовски оформил хет-трик
Обновлено в 14:29
Энергетика
США направили 12 млн баррелей нефти в Китай
Обновлено в 12:44
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче АПЛ
В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал лондонский «Арсенал».
Обновлено в 14:22
Происшествия
AP: в США пять человек пострадали в результате удара молнии
Как сообщило в субботу агентство Associated Press, в результате инцидента пострадали по меньшей мере пять человек.
Обновлено в 18:41
Политика
Кравчук назвал недостатки Порошенко на посту президента Украины
Кравчук назвал два главных недостатка Порошенко, которые наблюдались в период его правления страной, однако, по мнению первого президента Украины, это актуально и сейчас.
Обновлено в 18:17
Здоровье
Из больницы Нижнего Тагила уволились все хирурги
По словам пресс-секретаря министерства здравоохранения Свердловской области Константина Шестакова, министерство назначило комиссию для разбирательства в больнице, в которой уволились хирурги.
Обновлено вчера в 22:16
Армия и оружие
Эфиопия потребовала от партий Южного Судана выполнять соглашение
Межправительственный орган по вопросам развития Восточной Африки (ИГАД) и Эфиопия потребовали от южно-суданских партий выполнить в ближайшие три месяца, до середины ноября 2019 года, соглашение об урегулировании конфликта в стране.
Обновлено в 09:11
Политика
Марин Ле Пен осудила заявления о возвращении России в G8
Глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен заявила об абсурдности призывов некоторых европейских политиков, выступающих против возвращения России в G8.
Обновлено вчера в 00:53
Политика
Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.
Обновлено вчера в 04:31
Игры
CD Projekt о том, почему не выпускает Cyberpunk 2077 только в GOG
Менеджер по связям с общественностью CD Projekt Марчин Трачик в разговоре с изданием PCGamesN поделился мыслями о том, почему компания отказалась от идеи выпускать РС-версии своих игр только в сервисе GOG.
Обновлено в 18:20
Происшествия
В Подмосковье коллекторы обстреляли отца с ребенком
В Подмосковном Красногорске коллекторы открыли огонь из пневматического оружия по отцу с ребенком.
Обновлено в 12:58
Происшествия
В Петербурге задержаны более 10 участников пикетов
На акции против замалчивания гомофобных преступлений в Санкт-Петербурге задержали более 10 человек, сообщает «МБХ медиа».
Обновлено в 11:59
Культура
Михалков рассказал о травме ноги: «Занесли инфекцию»
Режиссер Никита Михалков, замеченный на крымском фестивале "Таврида" с костылями, рассказал о травме.
Обновлено вчера в 15:00
Гаджеты
Названы пять лучших смартфонов с дисплеем до 6 дюймов
Специалисты изучили рынок смартфонов с 6-дюймовыми дисплеями и определили пять лучших из них.
Обновлено в 19:00
Экономика
«Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка
В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.
Обновлено вчера в 14:44