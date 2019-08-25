Футбол
«Валенсия» без Черышева проиграла «Сельте»Советский спорт вчера в 16:57
Сельта дома обыграла Валенсию 1:0. Единственный мяч на 15-й минуте провел Габриэль Фернандес. Российский полузащитник валенсийцев Денис Черышев остался в запасе.
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