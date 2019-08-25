Футбол

«Валенсия» без Черышева проиграла «Сельте»Советский спорт вчера в 16:57

Сельта дома обыграла Валенсию 1:0. Единственный мяч на 15-й минуте провел Габриэль Фернандес. Российский полузащитник валенсийцев Денис Черышев остался в запасе.
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«Валенсия» уступила «Сельте», «Атлетик» сыграл вничью с «Хетафе»

Sportbox.RUвчера в 16:56

«Валенсия» без Черышева проиграла «Сельте»

Советский спортвчера в 16:57

«Валенсия» проиграла «Сельте». Черышев на поле не появился

Спорт-Экспрессвчера в 16:58

«Валенсия» уступила «Сельте», Черышев остался в запасе

Sport24.ruвчера в 17:00

«Реал» упустил победу во 2-м туре Примеры из-за Гвардиолы

Чемпионатвчера в 17:30

«Валенсия» без Черышева проиграла «Сельте» в матче чемпионата Испании

РИА Новостивчера в 17:13

«Хетафе» и «Атлетик» сыграли вничью

ProstoProSportвчера в 17:02
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Происшествия

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Хоккей

«Локомотив» обыграл минское «Динамо» на турнире в Риге

Ярославский "Локомотив" победил минское "Динамо" в матче предсезонного хоккейного турнира Кубок Латвийской железной дороги, который проходит в Риге.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие

Военные Израиля атаковали объекты иранских сил в Сирии

Израиль атаковал объекты иранских сил в Сирии, расположенные к юго-востоку от Дамаска.
Обновлено вчера в 17:50
Политика

Елизавета II пожаловалась на испортившего ее газон Трампа

Королева Великобритании Елизавета II пожаловалась премьер-министру Австралии Скотту Моррисону на президента США Дональда Трампа, который испортил ее газон.
Обновлено в 00:57
Политика

Запись оскорбившей иркутян чиновницы признали монтажом

Обновлено в 06:37
Происшествия

«Победа» заявила об опоздании недопущенной на рейс пассажирки

В пресс-службе авиакомпании "Победа" сообщили, что пассажирка, не допущенная на рейс в Чебоксары, опоздала на посадку на три минуты.
Обновлено вчера в 12:39
Политика

Зеленский рассказал о мифическом взятии Дюнкерка казаками

Обновлено в 05:40
Армия и оружие

Американские военные прокатились на российском «летающем танке»

Использование российских машин было затруднительным для Кореи из-за постоянных перебоев с поставками запчастей и несовместимости Т-80 с американскими военными стандартами.
Обновлено в 08:37
Авто

Решение Минпромторга сделает иномарки привлекательнее отечественных авто

Отмена господдержки производителей автокомплектующих может положительно сказаться на расширении ассортимента иномарок в России, что уменьшит привлекательность отечественных авто.
Обновлено вчера в 14:31
Политика

Лидеры G7 выступили за усиление сотрудничества с Россией

Главы стран G7 выступают за повышение взаимодействия с Россией, сообщили в воскресенье, 25 августа, «РИА Новости» со ссылкой на источник AFP.
Обновлено в 05:12
Кино

Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel

В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
Обновлено вчера в 04:59
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия

Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве

42-летний российский режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве.
Обновлено в 07:40
Музыка

Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу

Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено вчера в 13:02
Общество

СМИ: статую Рэя Брэдбери открыли ко дню рождения фантаста в США

Жители Уокигана (штат Иллинойс) отметили день рождения своего земляка писателя Рэя Брэдбери открытием статуи в его честь.
Обновлено в 04:08
Политика

Джонсон о Brexit: без соглашения не будет отступных

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в интервью телеканалу ITV связал выплату отступных за выход из Евросоюза с заключением соглашения с Брюсселем.
Обновлено в 07:59
Политика

На Украине прошли испытания ступени ракеты-носителя «Циклон-4»

На Украине впервые были проведены испытания ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4».
Обновлено в 02:28
Единоборства

Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Политика

Явка на выборах президента Абхазии составила 19,27%

Явка избирателей на выборах президента Абхазии по данным на 12:00 (совпадает с мск) составила 19,27%.
Обновлено в 06:07
Происшествия

На территории завода ЦНИИмаш в Королеве произошел пожар

Обновлено в 08:40
Музыка

Американский музыкант на Koktebel Jazz Party сравнил Крым с раем

Участник американской группы Birchwood, выступающего на музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party, Дональд Райт сравнил Крым с раем и отметил, что готов приезжать сюда постоянно.
Обновлено в 07:40
Культура

Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Обновлено вчера в 15:57
Политика

Кравчук заявил, что крымчане сами попросятся на Украину

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в будущем крымчане сами захотят, чтобы полуостров вернулся в состав Украины.
Обновлено в 05:34
Единоборства

Харитонов нокаутировал Митриона в Bellator

Российский боец Сергей Харитонов выиграл поединок у американца Мэтта Митриона в рамках главного поединка турнира Bellator 225.
Обновлено в 01:13
Политика

Пушков назвал абсурдной идею пригласить Украину на саммит G7

Идея пригласить Украину на саммит G7 абсурдна и не рассматривается членами Европейского совета.
Обновлено в 07:46
Происшествия

В Кривом Роге сгорела церковь УПЦ МП

В Кривом Роге в Ингулецком районе сгорела церковь канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
Обновлено в 06:14
Культура

Супруга Петра Мамонова рассказала о состоянии артиста

Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес

Валерий Меладзе представил публике своего внебрачного сына

Не секрет, что первый сын Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой родился, когда певец был женат на Ирине Малухиной.
Обновлено в 00:00
Политика

Французский перевозчик отказался от использования Севморпути

Крупнейшая компания морских контейнерных перевозок Франции CMA CGM в пятницу, 23 августа, сообщила, что по экологическим соображениям не будет использовать маршрут Северного морского пути и других транспортных коридоров в Арктике.
Обновлено вчера в 02:15
Культура

Кириенко предложил всем регионам России перенять опыт «Тавриды-Арт»

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что фестивали творческих сообществ, подобные крымскому «Таврида-Арт», должны быть во всех регионах России.
Обновлено в 07:25
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