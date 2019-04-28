Футбол

«Валенсия» без Черышева проиграла «Эйбару»Спорт-Экспресс 07:58

Валенсия — Эйбар
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Месталья»
46′
Рубен Пенья
Пабло де Бласис
Ферран Торрес
Карлос Солер
56′
Карлос Солер
58′
Факундо Ронкалья
60′
70′
Хосе Анхель
71′
Педро Леон
Марк Кардона
Франсис Коклен
Рубен Собрино
77′
80′
Сержи Энрик
Шарлес Диас
Гонсалу Гедеш
Санти Мина
83′
87′
Шарлес Диас
90′+1′
Серхио Альварес
90′+3′
Шарлес Диас
"Эйбар" в гостях обыграл "Валенсию" (1:0) в матче 35-го тура чемпионата Испании. Единственный гол забил нападающий Шарлес . "Валенсия" с 52 очками занимает шестое место в турнирной таблице ла лиги.
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