Футбол
«Валенсия» без Черышева проиграла «Эйбару»Спорт-Экспресс 07:58
|46′
Рубен Пенья
Пабло де Бласис
Ферран Торрес
Карлос Солер
|56′
Карлос Солер
|58′
Факундо Ронкалья
|60′
|70′
Хосе Анхель
|71′
Педро Леон
Марк Кардона
Франсис Коклен
Рубен Собрино
|77′
|80′
Сержи Энрик
Шарлес Диас
Гонсалу Гедеш
Санти Мина
|83′
|87′
Шарлес Диас
|90′+1′
Серхио Альварес
|90′+3′
Шарлес Диас
|48%
|Владение мячом
|52%
|81%
|Процент точных передач
|76%
|5
|Удары в сторону ворот
|7
|2
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|2
|5
|Офсайды
|1
|7
|Угловые
|6
|12
|Отборы
|12
|9
|Фолы
|15
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
13
Нето
18
Васс
5
Паулиста
4
Ронкалья
14
Гайя
8
Солер
10
Парехо
23
Собрино
22
Мина
9
Гамейро
19
Родриго
1
Дмитрович
16
Де Бласис
6
Альварес
12
Оливейра
15
Анхель
7
Кардона
24
Жордан
14
Орельяна
5
Эскаланте
20
Кукурелья
19
Шарлес
Эйбар
Расстановка 4‑5‑1
"Эйбар" в гостях обыграл "Валенсию" (1:0) в матче 35-го тура чемпионата Испании. Единственный гол забил нападающий Шарлес . "Валенсия" с 52 очками занимает шестое место в турнирной таблице ла лиги.
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