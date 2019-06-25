«Валенсия» анонсировала трансфер СиллессенаSoccer.ru вчера в 15:11

"Валенсия" в своем "твиттере" анонсировала трансфер вратаря "Барселоны" Яспера Силлессена. В обратном направлении отправился голкипер "Лос Чес" Нето. 30-летний Силлессен перешел в "Барселону" в 2016 году из "Аякса".

Общество В России могут снизить возраст совершеннолетия Глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что в России можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет.

Транспорт Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту На Крымском мосту размещены десять комплексов фотофиксации нарушений, а дорожная обстановка в онлайн-режиме отображается в центре управления движением на таманском берегу.

Шоу-бизнес Алибасов показал результаты проверки на психоактивные вещества Продюсер Бари Алибасов показал заключение из лаборатории, согласно которому в его крови нашли психотропные вещества — феназепам и хлорпротиксен.

Общество Выпускникам из Красноярска подарили торт с «надгробиями» Один из родителей прислал снимок в редакцию и сообщил, что он возмущён формой фотографий выпускников на торте, утверждая, что они похожи на надгробия.

Происшествия Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы У здания Минстроя в центре Москвы мужчина облил себя бензином и требует встречи с представителем властей.

Политика Угрозу задержки «Северного потока-2» сочли реальной По словам Зеле, чем дольше Дания задерживает выдачу разрешения на строительство, тем реальнее становится отсрочка в сдаче проекта в эксплуатацию.

Спорт МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса На 134-й сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне было принято решение лишить статуса признания Международную ассоциацию бокса (AIBA).

Происшествия Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Происшествия В Саратове предотвратили теракт В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.

Политика Вышинскому предложили баллотироваться в Раду Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский заявил, что ему поступают предложения от украинских партий баллотироваться на выборах в Верховную раду.

Политика Совфед одобрил приостановление ДРСМД Совет Федерации одобрил закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает РИА "Новости".

Политика Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.

Технологии На ЕГЭ разрешат использовать Интернет Участникам основного и единого государственных экзаменов (ОГЭ) и (ЕГЭ) могут разрешить использовать всемирную паутину Интернет.

Политика Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФ Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Политика В РПЦ объяснили слова митрополита Иоанна о безбожниках на войне В Московском патриархате объяснили смысл высказываний митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна, который ранее заявил, что Великую Отечественную войну выиграли крещеные люди.

Общество Роскомнадзор начал готовить провайдеров к закону о суверенном Рунете Роскомнадзор начал подготовку к вступлению в силу закона о суверенном Рунете и уже направил операторам связи по всей стране запросы на предоставление необходимых для реализации положений закона данных.

Экономика Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.

Происшествия Суд продлил меру пресечения младшей из сестер Хачатурян Басманный суд Москвы в среду по просьбе следствия продлил меру пресечения в виде "запрета определенных действий" младшей из сестер Хачатурян Марии по обвинению в убийстве отца, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.

Политика Володин заявил, что Россия может отказаться от работы в ПАСЕ Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, выступая перед депутатами, заявил, что Россия может отказаться от работы в ПАСЕ, если делегация РФ не получит полноценных прав в Ассамблее.

Общество Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове «В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.

Происшествия Против отравителя газировкой в Москве завели семь уголовных дел Полиция завела семь уголовных дел против московского отравителя, который угощал горожан газировкой с психотропными веществами, а потом грабил их.

Экономика В Казахстане запретят выдавать кредиты бедным гражданам Президент Казахстана Жомарт-Касым Токаев поручил Нацбанку страны ввести запрет на выдачу кредитов бедным гражданам, следует из сообщения на сайте казахстанского лидера.

Политика Правительство продлило продовольственное эмбарго до конца 2020 года Россия до 31 декабря 2020 года продлила продовольственное эмбарго в отношении ряда товаров для ЕС, США и Украины и других стран, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.