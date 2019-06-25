Футбол

«Валенсия» анонсировала трансфер СиллессенаSoccer.ru вчера в 15:11

"Валенсия" в своем "твиттере" анонсировала трансфер вратаря "Барселоны" Яспера Силлессена. В обратном направлении отправился голкипер "Лос Чес" Нето. 30-летний Силлессен перешел в "Барселону" в 2016 году из "Аякса".
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«Валенсия» намекнула на переход Силлессена (видео)

Советский спортвчера в 16:49

«Валенсия» анонсировала трансфер Силлессена

Soccer.ruвчера в 15:11

Вратарь «Барселоны» Силлессен прошел медосмотр для перехода в «Валенсию»

Sport24.ruвчера в 12:39

«Валенсия» анонсировала трансфер, не назвав игрока. Ранее Силлессен прошел медосмотр

Бомбардир.рувчера в 16:36

«Валенсия» намекнула на подписание Силлессена. Оранжевыми кломпами

Спорт-Экспрессвчера в 16:05

Вратарь «Барселоны» прошел медосмотр для перехода в «Валенсию»

Матч ТВвчера в 11:59

«Барселона» обменяет Силлессена в «Валенсию» на Нето

Sports.ruвчера в 07:22
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:37, Вашингтон
Экономика

На программы льготного автокредитования выделят еще 10 млрд рублей

Обновлено в 05:19
Общество

В России могут снизить возраст совершеннолетия

Глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что в России можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет.
Обновлено вчера в 22:45
Транспорт

Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту

На Крымском мосту размещены десять комплексов фотофиксации нарушений, а дорожная обстановка в онлайн-режиме отображается в центре управления движением на таманском берегу.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес

Алибасов показал результаты проверки на психоактивные вещества

Продюсер Бари Алибасов показал заключение из лаборатории, согласно которому в его крови нашли психотропные вещества — феназепам и хлорпротиксен.
Обновлено в 06:11
Общество

Выпускникам из Красноярска подарили торт с «надгробиями»

Один из родителей прислал снимок в редакцию и сообщил, что он возмущён формой фотографий выпускников на торте, утверждая, что они похожи на надгробия.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы

У здания Минстроя в центре Москвы мужчина облил себя бензином и требует встречи с представителем властей.
Обновлено в 05:57
Происшествия

В Крыму погибли двое десантников

Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев почтил память Аллы Покровской

Обновлено вчера в 13:34
Политика

Угрозу задержки «Северного потока-2» сочли реальной

По словам Зеле, чем дольше Дания задерживает выдачу разрешения на строительство, тем реальнее становится отсрочка в сдаче проекта в эксплуатацию.
Обновлено в 06:08
Происшествия

В Подмосковье отравились девять пациентов больницы

Обновлено в 04:09
Баскетбол

«Химки» продлили контракт с Зайцевым

Обновлено в 06:10
Спорт

МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса

На 134-й сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне было принято решение лишить статуса признания Международную ассоциацию бокса (AIBA).
Обновлено в 05:00
Происшествия

Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом

Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 05:39
Происшествия

В Саратове предотвратили теракт

В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Политика

Вышинскому предложили баллотироваться в Раду

Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский заявил, что ему поступают предложения от украинских партий баллотироваться на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 04:19
Политика

Совфед одобрил приостановление ДРСМД

Совет Федерации одобрил закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:05
Политика

Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 04:58
Технологии

На ЕГЭ разрешат использовать Интернет

Участникам основного и единого государственных экзаменов (ОГЭ) и (ЕГЭ) могут разрешить использовать всемирную паутину Интернет.
Обновлено в 01:40
Политика

Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФ

Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 03:41
Политика

В РПЦ объяснили слова митрополита Иоанна о безбожниках на войне

В Московском патриархате объяснили смысл высказываний митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна, который ранее заявил, что Великую Отечественную войну выиграли крещеные люди.
Обновлено вчера в 14:11
Авто

Opel показал новую Opel Corsa с бензиновым и дизельным моторами

Компания Opel представила хэтчбек Opel Corsa шестого поколения.
Обновлено в 03:28
Общество

Роскомнадзор начал готовить провайдеров к закону о суверенном Рунете

Роскомнадзор начал подготовку к вступлению в силу закона о суверенном Рунете и уже направил операторам связи по всей стране запросы на предоставление необходимых для реализации положений закона данных.
Обновлено в 04:57
Экономика

Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Обновлено в 00:43
Происшествия

Суд продлил меру пресечения младшей из сестер Хачатурян

Басманный суд Москвы в среду по просьбе следствия продлил меру пресечения в виде "запрета определенных действий" младшей из сестер Хачатурян Марии по обвинению в убийстве отца, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 03:43
Политика

Володин заявил, что Россия может отказаться от работы в ПАСЕ

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, выступая перед депутатами, заявил, что Россия может отказаться от работы в ПАСЕ, если делегация РФ не получит полноценных прав в Ассамблее.
Обновлено в 06:21
Общество

Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове

«В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.
Обновлено вчера в 20:55
Происшествия

Против отравителя газировкой в Москве завели семь уголовных дел

Полиция завела семь уголовных дел против московского отравителя, который угощал горожан газировкой с психотропными веществами, а потом грабил их.
Обновлено в 05:34
Экономика

В Казахстане запретят выдавать кредиты бедным гражданам

Президент Казахстана Жомарт-Касым Токаев поручил Нацбанку страны ввести запрет на выдачу кредитов бедным гражданам, следует из сообщения на сайте казахстанского лидера.
Обновлено в 05:29
Политика

Правительство продлило продовольственное эмбарго до конца 2020 года

Россия до 31 декабря 2020 года продлила продовольственное эмбарго в отношении ряда товаров для ЕС, США и Украины и других стран, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 05:54
Происшествия

В Польше женщина задавила инструктора по вождению во время экзамена

Жительница польского города Рыбник в Силезском воеводстве насмерть сбила инструктора по вождению во время экзамена.
Обновлено в 06:19
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Яспер Силлессен
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, вратарь клуба «Барселона» и национальной сборной Нидерландов. Бронзовый призёр чемпионата мира 2014 года.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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