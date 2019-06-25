Футбол
«Валенсия» анонсировала трансфер СиллессенаSoccer.ru вчера в 15:11
"Валенсия" в своем "твиттере" анонсировала трансфер вратаря "Барселоны" Яспера Силлессена. В обратном направлении отправился голкипер "Лос Чес" Нето. 30-летний Силлессен перешел в "Барселону" в 2016 году из "Аякса".
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«Валенсия» анонсировала трансфер, не назвав игрока. Ранее Силлессен прошел медосмотр
Бомбардир.рувчера в 16:36
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:37, Вашингтон
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