Футбол

«Валенсия» анонсировала трансфер СиллессенаSoccer.ru вчера в 15:11

"Валенсия" в своем "твиттере" анонсировала трансфер вратаря "Барселоны" Яспера Силлессена. В обратном направлении отправился голкипер "Лос Чес" Нето. 30-летний Силлессен перешел в "Барселону" в 2016 году из "Аякса".
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«Валенсия» намекнула на переход Силлессена (видео)

Советский спортвчера в 16:49

«Валенсия» намекнула на подписание Силлессена. Оранжевыми кломпами

Спорт-Экспрессвчера в 16:05

Вратарь «Барселоны» прошел медосмотр для перехода в «Валенсию»

Матч ТВвчера в 11:59

«Валенсия» анонсировала трансфер, не назвав игрока. Ранее Силлессен прошел медосмотр

Бомбардир.рувчера в 16:36

«Валенсия» анонсировала трансфер Силлессена

Soccer.ruвчера в 15:11

Вратарь «Барселоны» Силлессен прошел медосмотр для перехода в «Валенсию»

Sport24.ruвчера в 12:39

«Барселона» обменяет Силлессена в «Валенсию» на Нето

Sports.ruвчера в 07:22
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 02:03, Вашингтон
Наука

Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать деменцию

Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать развитие деменции у людей старше 55 лет.
Обновлено в 00:34
Экономика

Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Обновлено в 00:43
Энергетика

Правительство перестанет сдерживать цены на бензин

В 2018 году Федеральная антимонопольная служба, миниэнерго и нефтяные компании согласились: Не повышать цены на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.
Обновлено вчера в 01:57
Общество

Омск попал в десятку самых агрессивных городов

Третье место досталось Челябинску. Омск же попал в десятку самых агрессивных городов, расположившись на девятом месте.
Обновлено вчера в 23:16
Футбол

Буффон намерен вернуться в «Ювентус»

Обновлено в 00:13
Технологии

На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом

На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено вчера в 19:14
Общество

Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове

«В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.
Обновлено вчера в 20:55
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

В Новосибирске на улице застрелили мужчину

В Новосибирске разыскивают неизвестного, который застрелил мужчину на одной из центральных улиц города.
Обновлено в 00:54
Политика

Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны

Телеканал RT опубликовал статистику голосования за резолюцию, позволяющую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 12:55
Кино

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Обновлено вчера в 21:13
Армия и оружие

В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с Ираном

Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханны.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

Медсестра избила и привязала к кровати ребенка в Москве

Обновлено вчера в 11:31
Политика

Суд в Киеве оспорил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 16:19
Хоккей

Хоккеист Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы

Российский хоккеист Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы в Торонто. Об этом сообщается на сайте Hockey Hall of Fame.
Обновлено в 00:18
Культура

Британцы требуют закрыть шоу с анимированным Путиным

Комедийная передача показалась жителям Великобритании глупой Дебютный выпуск комедийного шоу "Сегодня вечером с Владимиром Путиным" на телеканале ВВС вызвал негодование у жителей Великобритании, сообщает gazeta.ru.
Обновлено в 01:01
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 08:59
Здоровье

Тюменские хирурги удалили 15-килограммовую опухоль мужчине

Обновлено в 01:35
Общество

Алибасов прокомментировал сообщения о своей частичной потере памяти

Продюсер Бари Алибасов прокомментировал телеканалу «Москва 24» сообщения о частичной потере памяти у него.
Обновлено в 01:07
Шоу-бизнес

Петросян высмеял отравление Бари Алибасова

Юморист Евгений Петросян в инстаграме заявил, что отравление продюсера Бари Алибасова напомнило ему старую шутку.
Обновлено вчера в 17:43
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Армия и оружие

В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе

Обновлено вчера в 16:52
Происшествия

Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина этапировали в колонию

Обновлено в 01:42
Авто

Новый кроссовер Toyota появится в России в 2020 году

Модель поделит платформу с хэтчбеком Yaris и станет самым маленьким SUV бренда. Мировая премьера новинки запланирована на конец 2019 года.
Обновлено вчера в 10:50
Футбол

Бакаев: уверен, что матчи в Австрии станут полезными для «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от Кубка Париматч Премьер, матчи которого будут сыграны в Австрии с 26 июня по 4 июля.
Обновлено в 00:07
Происшествия

Раскрыты вещества из арсенала московского отравителя

В ведомстве заявили, что от действий отравителя могли пострадать более 10 человек. Ущерб от его преступлений превышает 140 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 15:35
Политика

Сговор Скрипаля с Лондоном допустила его племянница

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что он мог пойти на сделку с властями Великобритании.
Обновлено вчера в 23:51
Общество

Как американские мошенники зарабатывают на «русских хакерах»

Напомним, само понятие «русские хакеры» стало популярно в США в 2016 году, когда спецслужбы США предъявили России обвинение во взломе компьютеров Национального комитета Демократической партии США.
Обновлено в 01:44
Экономика

Сбербанк запустил переводы с кредитных карт

Сбербанк запустил денежные рублевые переводы с кредитных карт на дебетовые. Услуга уже доступна в веб-версии "Сбербанк Онлайн".
Обновлено вчера в 03:38
Общество

Более ста тысяч человек эвакуировали в Японии из-за ливней

Власти японского города Урасоэ на острове Окинава рекомендовали местным жителям как можно скорее покинуть свои дома.
Обновлено вчера в 22:40
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Яспер Силлессен
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, вратарь клуба «Барселона» и национальной сборной Нидерландов. Бронзовый призёр чемпионата мира 2014 года.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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