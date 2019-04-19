Футбол
Валенсия — Вильярреал 2:0ProstoProSport вчера в 16:48
Лига Европы, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Месталья»
Тони Лато
|13′
|25′
Даниэль Раба
|34′
Альфонсо Педраса
|46′
Даниэль Раба
Сэмюэл Чуквуэзе
Карлос Солер
Габриэл Паулиста
|46′
Даниэль Парехо
|54′
|54′
Родриго Фунес Мори
|61′
Andrei Ratiu
Даниэль Парехо
Франсис Коклен
|62′
|64′
Сантьяго Касерес
Пабло Форнальс
Гонсалу Гедеш
Ли Кан Ин
|68′
|74′
Мануэль Тригерос
Хави Фуэго
Франсис Коклен
|88′
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
13
Нето
18
Васс
4
Ронкалья
12
Диакаби
15
Тони Лато
20
Торрес
5
Паулиста
17
Коклен
16
Ли Кан Ин
9
Гамейро
22
Мина
13
Фернандес
38
Ratiu
4
Фунес Мори
6
Руис
11
Коста
28
Морланес
18
Фуэго
8
Форнальс
16
Педраса
30
Чуквуэзе
7
Морено
Вильярреал
Расстановка 4‑4‑2
В первом матче соперников, который состоялся на прошлой неделе в Вильярреале, "Валенсия" добилась выездной победы со счетом 3:1. Таким образом, по сумме двух матчей в полуфинал турнира вышла "Валенсия". В полуфинале она сыграет с лондонским «Арсеналом».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Вильярреал» разделил с «Атлетиком» первое место по числу пропущенных голов в истории ЛЕ
Sport24.ruвчера в 22:39
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 07:27, Ашберн
Кино
Говорящее название. Как устроен театр «Школа современной пьесы»
Обновлено вчера в 05:23
Происшествия
Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина
Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 05:37
Авто
Renault сертифицировал Arkana для России
Компания Renault сертифицировала новый кроссовер Arkana для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Обновлено в 03:02
Происшествия
В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт»
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт
Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено вчера в 04:52
Хоккей
Лукашенко раскритиковал выступления минского «Динамо» в КХЛ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намекнул, что после ещё одного года неудачных выступлений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) минское «Динамо» может быть расформировано.
Обновлено в 05:51
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей
Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27
Происшествия
В Севастополе обрушилась парковка с машинами
В результате обрушения парковки многоквартирного дома в Севастополе повреждено четыре легковых автомобиля.
Обновлено в 04:32
Авто
УАЗ выпустил экспедиционную версию УАЗ «Хантер» за 1 млн рублей
Ульяновский автозавод выпустил экспедиционную версию внедорожника УАЗ «Хантер».
Обновлено в 04:19
Футбол
Кокорина и Мамаева доставили на очередное заседание в суд
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в Пресненский суд Москвы, где состоится очередное слушание по их делу.
Обновлено 17 апреля в 06:18
Шоу-бизнес
«Рыжий» из «Иванушек» прокомментировал разрыв с женой
Поп-исполнитель Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал сообщения о том, что он якобы расстался с женой Мариной Банковой после 17 лет брака.
Обновлено в 05:18
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Происшествия
Депутата Рады облили фекалиями в Одессе
Депутата Верховной рады Мустафу Найема облили фекалиями из ведра в Одессе. Об этом сообщает Украинская служба информации.
Обновлено в 06:36
Экономика
Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Космос
Впервые в космосе обнаружена первая молекула Вселенной
Астрономы только что нашли доказательства того, что гидрид гелия первая молекула, которая когда-либо образовывалась во Вселенной вращается вокруг далекой планетарной туманности.
Обновлено 17 апреля в 13:49
Экономика
Венесуэла внесла платеж по долгу перед Россией
Венесуэла внесла очередной платеж по долгу перед Россией на $3 млрд, который должен был поступить еще в марте.
Обновлено в 06:16
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Здоровье
Кубанские полицейские сдали кровь, чтобы помочь трём дочерям экс-коллеги
Медики предполагают, что детям может помочь операция по удалению селезёнки, но для неё им нужно дождаться по меньшей мере 12-летнего возраста.
Обновлено в 06:18
Экономика
Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз
В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Транспорт
ГИБДД планирует изменить правила сдачи экзамена на права
РИА Новости поинтересовалось, потребуется ли увеличение бюджетного финансирования при введении ожидаемых изменений в теоретический экзамен, на что в Госавтоинспекции ответили, что "реализация данных нововведений будет осуществляться в рамках текущего финансирования МВД России".
Обновлено вчера в 21:06
Общество
Беглов рассказал, как привлекает федеральные средства для Петербурга
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал, как идет привлечение федеральных средств в городской бюджет.
Обновлено вчера в 19:21
Происшествия
Сын Ужахова рассказал, как задержали отца
Обновлено в 05:55
Политика
Песков указал, что еще рано говорить о выдаче украинских моряков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил преждевременность разговоров о возвращении на родину украинских моряков, которые нарушили госграницу, после суда.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
Китай испытал турбовентиляторный двигатель
Обновлено в 03:57
Космос
Огненный шар окрасил небо в зелёный цвет: Огромный метеор пролетел над 10 штатами США
Эксперты отметили, что в атмосферу Земли метеор вошел над Нью-Джерси, пролетел над 10 штатами США и закончил свое движение над Виргинией.
Обновлено вчера в 13:11
Гаджеты
Почти на 9 тысяч долларов. Пользователь просил заменить один Pixel 3, а Google прислала десяток
Пользователь Reddit под ником u/Cheetohz рассказал забавную историю с возвратом сломавшегося Pixel 3. Он вернул белый Pixel 3 с 128 ГБ памяти и запросил в качестве компенсации на оставшиеся после налогов 900 долларов прислать ему розовый смартфон.
Обновлено в 04:20
Политика
В Кремле сообщили о нежелании США сотрудничать с Россией
Во время пресс-конференции Пескова спросили, будет ли озвучена совместная позиция президентов России и США по недопущению ядерной войны.
Обновлено в 05:34
Общество
Forbes впервые составил рейтинг российских филантропов
Учитывались только те фонды, которые учредили либо финансируют люди, входящие в список богатейших бизнесменов, который традиционно составляет Forbes.
Обновлено в 05:43
Культура
Телеведущий Норкин прервал молчание после исчезновения из эфира
Телеведущий Андрей Норкин сегодня прервал продолжительное молчание.
Обновлено вчера в 11:24