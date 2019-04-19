Валенсия — Вильярреал 2:0ProstoProSport вчера в 16:48

В первом матче соперников, который состоялся на прошлой неделе в Вильярреале, "Валенсия" добилась выездной победы со счетом 3:1. Таким образом, по сумме двух матчей в полуфинал турнира вышла "Валенсия". В полуфинале она сыграет с лондонским «Арсеналом».

Происшествия Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Авто Renault сертифицировал Arkana для России Компания Renault сертифицировала новый кроссовер Arkana для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Шоу-бизнес Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.

Хоккей Лукашенко раскритиковал выступления минского «Динамо» в КХЛ Президент Белоруссии Александр Лукашенко намекнул, что после ещё одного года неудачных выступлений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) минское «Динамо» может быть расформировано.

Транспорт Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.

Происшествия В Севастополе обрушилась парковка с машинами В результате обрушения парковки многоквартирного дома в Севастополе повреждено четыре легковых автомобиля.

Футбол Кокорина и Мамаева доставили на очередное заседание в суд Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в Пресненский суд Москвы, где состоится очередное слушание по их делу.

Шоу-бизнес «Рыжий» из «Иванушек» прокомментировал разрыв с женой Поп-исполнитель Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал сообщения о том, что он якобы расстался с женой Мариной Банковой после 17 лет брака.

Политика Россия запретила экспорт нефти на Украину Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.

Происшествия Депутата Рады облили фекалиями в Одессе Депутата Верховной рады Мустафу Найема облили фекалиями из ведра в Одессе. Об этом сообщает Украинская служба информации.

Экономика Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.

Космос Впервые в космосе обнаружена первая молекула Вселенной Астрономы только что нашли доказательства того, что гидрид гелия первая молекула, которая когда-либо образовывалась во Вселенной вращается вокруг далекой планетарной туманности.

Экономика Венесуэла внесла платеж по долгу перед Россией Венесуэла внесла очередной платеж по долгу перед Россией на $3 млрд, который должен был поступить еще в марте.

Шоу-бизнес Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.

Здоровье Кубанские полицейские сдали кровь, чтобы помочь трём дочерям экс-коллеги Медики предполагают, что детям может помочь операция по удалению селезёнки, но для неё им нужно дождаться по меньшей мере 12-летнего возраста.

Экономика Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.

Транспорт ГИБДД планирует изменить правила сдачи экзамена на права РИА Новости поинтересовалось, потребуется ли увеличение бюджетного финансирования при введении ожидаемых изменений в теоретический экзамен, на что в Госавтоинспекции ответили, что "реализация данных нововведений будет осуществляться в рамках текущего финансирования МВД России".

Общество Беглов рассказал, как привлекает федеральные средства для Петербурга Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал, как идет привлечение федеральных средств в городской бюджет.

Политика Песков указал, что еще рано говорить о выдаче украинских моряков Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил преждевременность разговоров о возвращении на родину украинских моряков, которые нарушили госграницу, после суда.

Космос Огненный шар окрасил небо в зелёный цвет: Огромный метеор пролетел над 10 штатами США Эксперты отметили, что в атмосферу Земли метеор вошел над Нью-Джерси, пролетел над 10 штатами США и закончил свое движение над Виргинией.

Гаджеты Почти на 9 тысяч долларов. Пользователь просил заменить один Pixel 3, а Google прислала десяток Пользователь Reddit под ником u/Cheetohz рассказал забавную историю с возвратом сломавшегося Pixel 3. Он вернул белый Pixel 3 с 128 ГБ памяти и запросил в качестве компенсации на оставшиеся после налогов 900 долларов прислать ему розовый смартфон.

Политика В Кремле сообщили о нежелании США сотрудничать с Россией Во время пресс-конференции Пескова спросили, будет ли озвучена совместная позиция президентов России и США по недопущению ядерной войны.