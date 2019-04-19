Футбол

Валенсия — Вильярреал 2:0ProstoProSport вчера в 16:48

Валенсия — Вильярреал
2 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Месталья»
Тони Лато
13′
25′
Даниэль Раба
34′
Альфонсо Педраса
46′
Даниэль Раба
Сэмюэл Чуквуэзе
Карлос Солер
Габриэл Паулиста
46′
Даниэль Парехо
54′
54′
Родриго Фунес Мори
61′
Andrei Ratiu
Даниэль Парехо
Франсис Коклен
62′
64′
Сантьяго Касерес
Пабло Форнальс
Гонсалу Гедеш
Ли Кан Ин
68′
74′
Мануэль Тригерос
Хави Фуэго
Франсис Коклен
88′
В первом матче соперников, который состоялся на прошлой неделе в Вильярреале, "Валенсия" добилась выездной победы со счетом 3:1. Таким образом, по сумме двух матчей в полуфинал турнира вышла "Валенсия". В полуфинале она сыграет с лондонским «Арсеналом».
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Вильярреал» разделил с «Атлетиком» первое место по числу пропущенных голов в истории ЛЕ

Sport24.ruвчера в 22:39

«Валенсия» без Черышева и «Арсенал» повторно обыграли своих соперников

Евро-футбол.рувчера в 16:58

«Валенсия» без Черышева одолела «Вильярреал» и вышла в полуфинал ЛЕ

ProstoProSportвчера в 16:48

«Валенсия» — «Вильярреал» — 2:0, 18 апреля 2019, обзор матча Лиги Европы

Чемпионатвчера в 18:40

Черышев в шаге от финала. На пути «Валенсии» только «Арсенал»

Спорт-Экспрессвчера в 17:05

«Валенсия» обыграла «Вильярреал» и вышла в полуфинал Лиги Европы

Матч ТВвчера в 16:46

«Валенсия» вновь обыграла «Вильярреал» и вышла в полуфинал Лиги Европы

Советский спортвчера в 16:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 07:27, Ашберн
Кино

Говорящее название. Как устроен театр «Школа современной пьесы»

Обновлено вчера в 05:23
Происшествия

Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина

Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 05:37
Авто

Renault сертифицировал Arkana для России

Компания Renault сертифицировала новый кроссовер Arkana для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Обновлено в 03:02
Происшествия

В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт»

Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт

Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено вчера в 04:52
Хоккей

Лукашенко раскритиковал выступления минского «Динамо» в КХЛ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намекнул, что после ещё одного года неудачных выступлений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) минское «Динамо» может быть расформировано.
Обновлено в 05:51
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей

Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27
Происшествия

В Севастополе обрушилась парковка с машинами

В результате обрушения парковки многоквартирного дома в Севастополе повреждено четыре легковых автомобиля.
Обновлено в 04:32
Авто

УАЗ выпустил экспедиционную версию УАЗ «Хантер» за 1 млн рублей

Ульяновский автозавод выпустил экспедиционную версию внедорожника УАЗ «Хантер».
Обновлено в 04:19
Футбол

Кокорина и Мамаева доставили на очередное заседание в суд

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в Пресненский суд Москвы, где состоится очередное слушание по их делу.
Обновлено 17 апреля в 06:18
Шоу-бизнес

«Рыжий» из «Иванушек» прокомментировал разрыв с женой

Поп-исполнитель Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал сообщения о том, что он якобы расстался с женой Мариной Банковой после 17 лет брака.
Обновлено в 05:18
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Происшествия

Депутата Рады облили фекалиями в Одессе

Депутата Верховной рады Мустафу Найема облили фекалиями из ведра в Одессе. Об этом сообщает Украинская служба информации.
Обновлено в 06:36
Экономика

Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Космос

Впервые в космосе обнаружена первая молекула Вселенной

Астрономы только что нашли доказательства того, что гидрид гелия первая молекула, которая когда-либо образовывалась во Вселенной вращается вокруг далекой планетарной туманности.
Обновлено 17 апреля в 13:49
Экономика

Венесуэла внесла платеж по долгу перед Россией

Венесуэла внесла очередной платеж по долгу перед Россией на $3 млрд, который должен был поступить еще в марте.
Обновлено в 06:16
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Здоровье

Кубанские полицейские сдали кровь, чтобы помочь трём дочерям экс-коллеги

Медики предполагают, что детям может помочь операция по удалению селезёнки, но для неё им нужно дождаться по меньшей мере 12-летнего возраста.
Обновлено в 06:18
Экономика

Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз

В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Транспорт

ГИБДД планирует изменить правила сдачи экзамена на права

РИА Новости поинтересовалось, потребуется ли увеличение бюджетного финансирования при введении ожидаемых изменений в теоретический экзамен, на что в Госавтоинспекции ответили, что "реализация данных нововведений будет осуществляться в рамках текущего финансирования МВД России".
Обновлено вчера в 21:06
Общество

Беглов рассказал, как привлекает федеральные средства для Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал, как идет привлечение федеральных средств в городской бюджет.
Обновлено вчера в 19:21
Происшествия

Сын Ужахова рассказал, как задержали отца

Обновлено в 05:55
Политика

Песков указал, что еще рано говорить о выдаче украинских моряков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил преждевременность разговоров о возвращении на родину украинских моряков, которые нарушили госграницу, после суда.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие

Китай испытал турбовентиляторный двигатель

Обновлено в 03:57
Космос

Огненный шар окрасил небо в зелёный цвет: Огромный метеор пролетел над 10 штатами США

Эксперты отметили, что в атмосферу Земли метеор вошел над Нью-Джерси, пролетел над 10 штатами США и закончил свое движение над Виргинией.
Обновлено вчера в 13:11
Гаджеты

Почти на 9 тысяч долларов. Пользователь просил заменить один Pixel 3, а Google прислала десяток

Пользователь Reddit под ником u/Cheetohz рассказал забавную историю с возвратом сломавшегося Pixel 3. Он вернул белый Pixel 3 с 128 ГБ памяти и запросил в качестве компенсации на оставшиеся после налогов 900 долларов прислать ему розовый смартфон.
Обновлено в 04:20
Политика

В Кремле сообщили о нежелании США сотрудничать с Россией

Во время пресс-конференции Пескова спросили, будет ли озвучена совместная позиция президентов России и США по недопущению ядерной войны.
Обновлено в 05:34
Общество

Forbes впервые составил рейтинг российских филантропов

Учитывались только те фонды, которые учредили либо финансируют люди, входящие в список богатейших бизнесменов, который традиционно составляет Forbes.
Обновлено в 05:43
Культура

Телеведущий Норкин прервал молчание после исчезновения из эфира

Телеведущий Андрей Норкин сегодня прервал продолжительное молчание.
Обновлено вчера в 11:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Вильярреал
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из одноимённого города в провинции Кастельон автономного сообщества Валенсия.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное