Футбол

Валенсия — Вальядолид 1:1
Нева Спорт
09:54

Валенсия — Вальядолид
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Месталья»
13′
Оскар Плано
20′
Начо Мартинес
37′
Энес Унал
Даниэль Васс
Франсис Коклен
56′
59′
Кеко
Антоньито
Даниэль Парехо
65′
65′
Ануар Туами
Мичел Эрреро
67′
Рубен Алькарас
Даниэль Парехо
71′
76′
Фернандо Калеро
79′
Тони Вилья
Дуе Чоп
Санти Мина
Кевин Гамейро
80′
Франсис Коклен
81′
82′
Рубен Алькарас
Денис Черышев
Канин Ли
87′
После восемнадцати туров чемпионата команда Черышева занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 22 очка. «Вальядолид» располагается на 16-й строчке, имея на одно очко меньше. В предыдущем матче Ла Лиги «Валенсия» на выезде уступила «Алавесу» со счётом 2:1.
Нева Спорт09:54

Подробнее о событии

«Валенсия» упустила победу над «Вальядолидом», Черышев отыграл 87 минут

Спорт-Экспресс12:14

Команда Черышева сыграла вничью с «Вальядолидом» в чемпионате Испании

Газета.Ru12:34

«Валенсия» в концовке матча упустила победу над «Вальядолидом»

Советский спорт12:06

Детский промах Черышева и феноменальный гол Алькараса — в обзоре матча «Валенсия» — «Вальядолид»

Sport24.ru15:10

«Валенсия» Черышева упустила победу над «Вальядолидом»

Матч ТВ12:07

Герой-вратарь и супергол со штрафного — в обзоре игры «Валенсия» — «Вальядолид»

Чемпионат13:42

«Валенсия» — «Вальядолид». Прогноз на матч 19 тура испанской Примеры 12 января 2019 года

LiveSport.ru10 января в 22:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 19:50, Ашберн
Политика

Bild узнал о письмах посла США немецким компаниям с угрозами санкций

В распоряжении немецкого таблоида Bild оказались письма американского посла в Германии Ричарда Гренелла, адресованные представителям ряда немецких компаний.
Обновлено в 19:43
Происшествия

На нефтехимическом заводе на Украине произошел пожар

На нефтехимическом заводе «Карпетнефтехим» в Ивано-Франковской области Украины произошел пожар, сообщает МВД страны в Facebook.
Обновлено в 17:47
Спорт

Стало известно о госпитализации Евгения Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попал в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 16:27
Происшествия

Летевший в Москву самолет вынужденно сел в аэропорту Симферополя

Отмечается, что инцидент произошел 12 января с рейсом N4-534 авиакомпании Nordwind, который летел из Симферополя в Москву.
Обновлено в 17:53
Космос

Российские ученые потеряли связь с космическим телескопом «Спектр-Р»

Обновлено в 03:14
Происшествия

Во Франции прошла девятая акция протеста «желтых жилетов»

Обновлено в 17:54
Происшествия

Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Каргинова сняли с «Дакара»

Экипаж команды "КАМАЗ-мастер", возглавляемый Андреем Каргиновым, был исключен из всех протоколов ралли в классе грузовиков, сообщила пресс-служба команды.
Обновлено в 03:35
Происшествия

В Китае при обрушении угольной шахты погибли 19 человек

По меньшей мере 19 человек погибли при обрушении угольной шахты на северо-западе Китая.
Обновлено в 19:02
Общество

Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице

Обновлено в 10:26
Общество

Астронавт НАСА Хейг может отправиться в космос на год, сообщил источник

Астронавт НАСА Ник Хейг, который в октябре вместе с российским космонавтом Алексеем Овчининым не смог долететь до МКС из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ", в марте может отправиться на станцию в годовой полет, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в российской ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 19:05
Происшествия

Два человека погибли в результате взрыва в Париже

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщил о двух погибших в результате взрыва газа в парижской булочной, передает ТАСС.
Обновлено в 07:32
Спорт

WADA определится со статусом РУСАДА 22 января

"Исполком WADA 22 января обсудит рекомендации комитета по соответствию относительно статуса РУСАДА", – приводит слова пресс-службы Всемирного антидопингового агентства Чемпионат.com.
Обновлено в 11:38
Политика

Кандидата в президенты Украины вызвали на допрос в СБУ

15 января сотрудники Службы безопасности Украины ждут на допрос депутата Верховной Рады, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 07:01
Кино

Экс-возлюбленная Меркьюри заработает на «Богемской рапсодии» £40 млн

Бывшая возлюбленная фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри Мэри Остин получит примерно 19% от прибыли, которую принесет фильм «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody) режиссера Брайана Сингера.
Обновлено в 14:47
Политика

В США рассказали об «американском кошмаре» из-за России и Китая

Наибольшей угрозой для США является укрепление сотрудничества России и Китая.
Обновлено в 18:08
Экономика

«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8%

Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Врачи спасли ногу младенцу из Магнитогорска

Обновлено в 07:08
Политика

WP: Трамп скрывал детали своей первой встречи с Путиным

Источники проинформировали о том, что американский президент Дональд Трамп скрывал детали первых переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, которые состоялись в Гамбурге летом 2017 года, от членов администрации.
Обновлено в 19:35
Происшествия

В ДТП в Швеции погибли шесть иностранцев

Обновлено в 18:34
Политика

Украина предложила отменить право вето в Совбезе ООН

Постпред Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко предложил поэтапно отменить право вето в Совете безопасности ООН.
Обновлено в 14:53
Политика

Американским студентам расскажут о российской гибридной угрозе

В описании курса говорится, что необходимость рассказывать о «новом способе ведения войны» Кремлем и то, как он «нацелился» на американское общество, появилась после 2016 года, когда прошли выборы президента США.
Обновлено в 14:05
Политика

Джулиан Кастро заявил о намерении баллотироваться в президенты США

Демократ Джулиан Кастро заявил, что будет баллотироваться в президенты США на выборах 2020 года.
Обновлено в 17:49
Общество

HeadHunter составил список вакансий с самыми высокими зарплатами

Российская компания HeadHunter составила январский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий.
Обновлено в 05:39
Здоровье

Названы семь основных симптомов рака

Ученый лондонского онкологического центра Макмиллан Крис Стил назвал семь основных симптомов, при которых необходимо срочно обратиться к онкологу.
Обновлено в 03:27
Происшествия

СК возбудил дело после обстрела автомобиля полицейских в Ингушетии

СК России по Республике Ингушетия возбудил уголовное дело после обстрела автомобиля полицейских. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 16:58
Армия и оружие

В SDF заявили о задержании двух боевиков ИГ* с российским гражданством

Действующие на востоке Сирии арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) заявили о задержании группы боевиков "Исламского государства"*, в том числе двоих якобы с российским гражданством.
Обновлено в 17:45
Театры

Здание театра «Сатирикон» планируют открыть в декабре

Здание театра "Сатирикон" могут открыть после реконструкции в декабре 2019 года.
Обновлено в 14:12
Политика

Порошенко хочет передать Константинополю храм с могилой основателя Москвы

Президент Украины Петр Порошенко вместе с главой украинской "новой церкви" Епифанием в субботу посетил храм Спаса на Берестове, где похоронен основатель Москвы князь Юрий Долгорукий, пишет Strana.ua.
Обновлено в 17:06
Космос

Опубликованы кадры посадки китайского зонда на обратной стороне Луны

Первый раз «Чанъэ-4» совершил посадку на обратной стороне Луны третьего января 2019 года.
Обновлено вчера в 07:13
Здоровье

Роспотребнадзор опроверг информацию о зараженных гриппом мандаринах

Информация, распространяемая в ряде регионов через социальные сети и мессенджеры о якобы зараженных вирусом гриппа мандаринах, не соответствует действительности.
Обновлено в 09:54
ещё по теме
Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное