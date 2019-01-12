Футбол

Валенсия — Вальядолид 1:1
Матч ТВ
09:35

Валенсия — Вальядолид
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Месталья»
13′
Оскар Плано
20′
Начо Мартинес
37′
Энес Унал
Даниэль Васс
Франсис Коклен
56′
59′
Кеко
Антоньито
Даниэль Парехо
65′
65′
Ануар Туами
Мичел Эрреро
67′
Рубен Алькарас
Даниэль Парехо
71′
76′
Фернандо Калеро
79′
Тони Вилья
Дуе Чоп
Санти Мина
Кевин Гамейро
80′
Франсис Коклен
81′
82′
Рубен Алькарас
Денис Черышев
Канин Ли
87′
«Валенсия» на своем поле примет «Вальядолид» в матче 19-го тура чемпионата Испании. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев попал в основной состав своей команды. Матч между командами на стадионе «Месталья» начнется в 18:15 (мск).
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Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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