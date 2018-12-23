Футбол

Валенсия — Уэска 2:1
Евро-футбол.ру
05:14

Валенсия — Уэска
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Месталья»
Даниэль Парехо
25′
Санти Мина
31′
Денис Черышев
34′
Эсекьель Гарай
49′
54′
Пабло Инсуа
Родриго Морено
63′
67′
Гонсало Мелеро
Самуэле Лонго
Санти Мина
Ферран Торрес
71′
72′
Кучо Эрнандес
Даниэль Васс
Миши Батшуайи
75′
82′
Самуэле Лонго
84′
Кристиан Ривера
Хосе Луис Гайя
84′
87′
Дамиан Мусто
Луис Састре
Карлос Солер
87′
89′
Кристиан Ривера
Жуан Жозе Камачо
Родриго Морено
90′+4′
Кристиано Пиччини
90′+4′
Хаби Эчейта
Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев попал в стартовый состав команды на домашний матч с "Уэской".
Евро-футбол.ру05:14

Подробнее о событии

Денис Черышев: «Такие матчи дают желание побеждать»

Матч ТВ13:17

Денис Черышев: «Такие матчи дают желание побеждать»

Sportbox.RU13:17

Денис Черышев: «Победы на последних минутах являются впечатляющими»

Спорт-Экспресс12:47

Видеообзор матча «Валенсия» — «Уэска» — 2:1. Черышев отдал голевой пас

Sport24.ru15:46

Черышев — об игре с «Уэской»: подобные развязки дают тебе плюс к уверенности

Чемпионат12:33

Голевой пас Черышева помог «Валенсии» обыграть «Уэску»

Газета.Ru08:05

Черышев попал в стартовый состав «Валенсии» на матч с «Уэской»

Советский спорт05:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 16:25, Ашберн
Футбол

«Тоттенхэм» забил шесть мячей в ворота «Эвертона»

Обновлено в 12:54
Футбол

«Райо Вальекано» победил «Леванте»

"Райо Вальекано" обыграл "Леванте" в матче 17-го тура чемпионата Испании (2:1). Победный гол забил нападающий Гомес Рауль де Томас.
Обновлено в 14:39
Футбол

Кокорин и Мамаев сыграют в футбол против сотрудников «Бутырки»

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев проведут футбольный матч против сотрудников "Бутырки" – СИЗО, в котором они сейчас находятся.
Обновлено в 08:18
Футбол

Назаров назвал смену тренера главным событием года в «Спартаке»

Известный актер театра и кино, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров положительно оценил назначение Олега Кононова на пост главного тренера красно-белых, назвав это событие главным в уходящем году.
Обновлено в 15:28
Футбол

Дзюба вошел в топ-100 лучших игроков года по версии Marca

Обновлено в 12:05
Футбол

«Хоффенхайм» и «Майнц» закрыли первый круг ничьей

В заключительном матче первого круга чемпионата Германии по футболу "Хоффенхайм" и "Майнц" разошлись миром - 1:1, обменявшись быстрыми голами.
Обновлено в 15:16
Футбол

Де Бур назначен главным тренером клуба МЛС

Голландец Франк де Бур назначен новым главным тренером «Атланты Юнайтед».
Обновлено в 12:53
Футбол

«Бордо» упустил победу в матче с «Амьеном»

Обновлено в 14:34
Футбол

Дом Тьяго Силвы обокрали на миллион евро во время матча «ПСЖ» – «Нант»

Обновлено в 13:23
Футбол

Щенсны рассказал, как изменилась игра «Ювентуса» с переходом Роналду

Голкипер "Ювентуса" Войчех Щенсны заявил, что его команда перестала беспокоиться за свои атаки с переходом нападающего Криштиану Роналду.
Обновлено в 15:00
Футбол

Во вратаря «Аякса» бросили петарду

Вратарь амстердамского "Аякса" Андре Онана оказался в эпицентре взрыват петарды в матче 17-го тура чемпионата Голландии с "Утрехтом", передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:08
Футбол

Скауты «Манчестер Юнайтед» просматривали Маноласа в матче с «Ромой»

Скауты просматривали 27-летнего грека в матче 17-го тура Серии А, в котором римляне играли с «Ювентусом» (0:1). «МЮ» рассматривает возможность покупки футболиста в зимнее трансферное окно.
Обновлено в 03:43
Футбол

Иско не побежал с «Реалом» круг почета после выигрыша клубного ЧМ

Как сообщает Marca, испанец проигнорировал круг почета с командой после победы в клубном чемпионате мира над "Аль-Айном" (4:1). Игрок сразу прошел в раздевалку, причем следом за ним проследовали запасные вратари "Реала" Кейлор Навас и Кико Касилья, а также Даниэль Карвахаль.
Обновлено в 15:40
Футбол

Балотелли снялся в документальном фильме «Я не обезьяна»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли снялся во французском документальном фильме о расизме в футболе под названием «Я не обезьяна».
Обновлено в 14:58
Футбол

«Фиорентина» ведет переговоры с «Саутгемптоном» по Габбьядини

Сообщается, что "Фиорентина" начала вести переговоры с английским клубом по возможному переходу игрока.
Обновлено в 08:23
ещё по теме
Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное