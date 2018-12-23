Футбол

Валенсия — Уэска 2:1
REGNUM
07:34

Валенсия — Уэска
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Месталья»
Даниэль Парехо
25′
Санти Мина
31′
Денис Черышев
34′
Эсекьель Гарай
49′
54′
Пабло Инсуа
Родриго Морено
63′
67′
Гонсало Мелеро
Самуэле Лонго
Санти Мина
Ферран Торрес
71′
72′
Кучо Эрнандес
Даниэль Васс
Миши Батшуайи
75′
82′
Самуэле Лонго
84′
Кристиан Ривера
Хосе Луис Гайя
84′
87′
Дамиан Мусто
Луис Састре
Карлос Солер
87′
89′
Кристиан Ривера
Жуан Жозе Камачо
Родриго Морено
90′+4′
Кристиано Пиччини
90′+4′
Хаби Эчейта
Российский полузащитник испанского клуба «Валенсия» Денис Черышев заявлен в стартовый состав его команды на матч с футболистами «Валенсии» в пресс-служба «Валенсии».
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Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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