Футбол

Валенсия — Селтик 1:0 (Матч завершён)Матч ТВ 11:46

Валенсия — Селтик
1 – 0
Матч завершён
Лига Европы, 1/16 Финала
Стадион «Месталья»
Эсекьель Гарай
Франсис Коклен
23′
24′
Скотт Браун
26′
Джереми Толян
37′
Джереми Толян
Муктар Диакаби
53′
59′
Джонатан Хэйес
64′
Джеймс Форрест
Одсонн Эдуар
Рубен Собрино
Кевин Гамейро
68′
Кевин Гамейро
70′
73′
Оливер Бёрк
Майкл Джонстон
Даниэль Васс
Ли Кан Ин
76′
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев начнет ответный матч Лиги Европы с «Селтиком» на скамейке запасных.
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