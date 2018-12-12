Футбол

«Валенсия» — «Манчестер Юнайтед»: Черышев попал в стартовый состав
Sport24.ru
13:59

Валенсия — Манчестер Юнайтед
2 – 0
2-й тайм
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Месталья»
11′
Антонио Валенсия
Карлос Солер
17′
Антонио Латорре
28′
30′
Эрик Бертран Байи
46′
Маркос Рохо
Эшли Янг
Фил Джонс
47′
Антонио Латорре
Эсекьель Гарай
51′
57′
Фред
Маркус Рэшфорд
Денис Черышев
Ферран Торрес
66′
Санти Мина
Родриго Морено
68′
69′
Ромелу Лукаку
Джесси Лингард
«Валенсия» и «Манчестер Юнайтед» назвали стартовые составы на заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет сегодня в Испании, начало — в 23:00 мск.
Sport24.ru13:59

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Черышев — в стартовом составе «Валенсии» на матч с «Манчестер Юнайтед»

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