Футбол

Валенсия — Леванте 3:1 (2-й тайм)Sports.ru 15:56

Валенсия — Леванте
3 – 1
2-й тайм
Чемпионат Испании
Стадион «Месталья»
Санти Мина
2′
Кристиано Пиччини
Франсис Коклен
32′
Карлос Солер
33′
56′
Карлос Солер
Гонсалу Гедеш
57′
Санти Мина
63′
68′
Рохер Марти
Борха Майораль
69′
Антонио Луна
Мозес Саймон
Даниэль Парехо
Кевин Гамейро
72′
77′
Рубен Рочина
Энис Барди
Гонсалу Гедеш
Ли Кан Ин
78′
81′
Борха Майораль
Ли Кан Ин
83′
89′
Эрик Кабако
«Валенсия» играет с «Леванте» в матче чемпионата Испании (1:0, первый тайм). Полузащитник Денис Черышев вышел в стартовом составе. Это сотая игра воспитанника «Реала» в примере.
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