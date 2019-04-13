Валенсия — Леванте 3:1 (2-й тайм)Sports.ru 15:56

«Валенсия» играет с «Леванте» в матче чемпионата Испании (1:0, первый тайм). Полузащитник Денис Черышев вышел в стартовом составе. Это сотая игра воспитанника «Реала» в примере.

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Происшествия Протаранившего машину у посольства Украины в Лондоне признали больным Психически больной мужчина протаранил автомобиль посла Украины на парковке у здания посольства в районе Холланд Парк Лондона 13 апреля.

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Происшествия Автобус с детьми перевернулся под Тулой "Экскурсионный автобус с детьми, следовавший из Рязани в Тулу, съехал в кювет и перевернулся", - сказал источник.

Общество Красный и опухший язык является ранним признаком дефицита витамина В12 Специалисты Национальной службы здравоохранения отмечают, что ранним признаком нехватки витамина В12 могут служить изменения в состоянии языка.

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Армия и оружие Самолет армии Хафтара сбит в Ливии «Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель.

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Игры Apple тратит сотни миллионов долларов на игры для службы Arcade Утверждается, что Apple тратит сотни миллионов долларов — по оценкам, уже более $500 млн, — чтобы интересующие её проекты появились в Arcade.

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Политика Гуайдо обвинил Кубу и Россию в военной интервенции в Венесуэлу Оппозиционный венесуэльский лидер Хуан Гуайдо заявил о незаконном нахождении российских и кубинских военных на территории страны.

Политика Дебаты Порошенко и Зеленского на «Олимпийском» завершились Дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского завершились в Киеве в национальном спортивном комплексе "Олимпийский" в воскресенье, 14 апреля.

Транспорт Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи Информационный центр проекта "Крымский мост" сообщил о начале укладки рельсов на железнодорожной части путепровода со стороны Керчи.

Происшествия Катание Ассанжа на скейте в посольстве попало на видео Испанское издание El País опубликовало видеозаписи с камер наблюдения в посольстве Эквадора в Лондоне, где последние семь лет жил основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.

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Шоу-бизнес Татьяна Навка успешно дебютировала на музыкальной сцене Вчера, тринадцатого апреля, звездная фигуристка Татьяна Навка отмечала свой 44-й день рождения.

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